«Европа не дает гарантий»: Мадуро перенесет офис PDVSA в Москву

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес привезла в Москву неожиданную новость. После переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на совместном брифинге она заявила, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро распорядился закрыть офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенести представительство в Москву.

«Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву»,

— сказала она.

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Родригес уточнила, что такой переезд идет «в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с «Роснефтью», с «Газпромом».

«Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения, и Европа не дает нам необходимых гарантий, потому что капиталистический мир нарушает свои собственные законы. Они не способны гарантировать нам целостность наших активов»,

— подчеркнула она (цитата по РИА «Новости»).

На встрече Лавров заверил вице-президента Венесуэлы, что Москва и Каракас тесно сотрудничают и координируют все действия на международной арене. «Сейчас это обретает особую значимость в условиях, когда Венесуэла подвергается фронтальному наступлению, беззастенчивому вмешательству во внутренние дела. Мы будем категорически противодействовать этим попыткам и будем отстаивать идеалы, нормы и принципы устава ООН», — министр Лавров.

«Вы знаете, что происходит с нефтяными активами Венесуэлы, которые расположены в США и в других странах, которые проявляют нетерпимость к Венесуэле, которые лишают Венесуэлу ее активов, ее финансовых ресурсов. В частности, мы можем вспомнить британское правительство, которое через Банк Англии решило присвоить себе венесуэльское золото. Венесуэла будет предпринимать законные шаги для того, чтобы гарантировать наше право на защиту и возврат наших законных активов», — пообещала Родригес.

Венесуэла находится сейчас в непростой ситуации. На фоне протестов против действующего президента и попытки захвата власти со стороны главы оппозиционного парламента Хуана Гуайдо Вашингтон с конца января ввел санкции в отношении PDVSA, запретив операции с ее счетами в США. Под блокировкой оказалась и вся собственность компании в Соединенных Штатах, включая три НПЗ. Позднее нефть покупать у Венесуэлы было разрешено, но с оговоркой, что оплата должна идти на счет, неподконтрольный действующей власти.

Между тем США были ключевыми покупателями нефти из Венесуэлы. Ежедневно туда поставлялось порядка 500 тыс баррелей, в основном они шли на нефтеперерабатывающие заводы Citgo (американской «дочки» PDVSA), Valero Energy и Chevron. Российская «Роснефть» также закупала тяжелую венесуэльскую нефть и переправляла ее на переработку в Индию. Такие поставки шли в счет погашения долгосрочных предоплат.

По подсчетам Reuters, с 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов. Часть из них были возвращены за счет нефтяных поставок. Однако на этом направлении неоднократно возникали перебои и срывы сроков.

В последние годы добыча нефти в Венесуэле сократилась до 1,4 млн баррелей в день из-за неэффективного управления экономикой и отсутствия инвестиций.

По мнению экспертов, перенос представительства PDVSA в Москву — символический жест в рамках той поддержки, которую РФ продолжает оказывать Мадуро на фоне глубочайшего политического кризиса в стране.

Зависимость Мадуро от Москвы в значительной степени выросла — Россия остается одной из немногих больших стран, которые продолжают считать его законным президентом, но сам перенос европейской штаб-квартиры мало что поменяет и не решит основных проблем компании, констатирует директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По причине того, что нефтедобывающий рынок Венесуэлы в последние годы буквально разваливался на глазах, такое решение сможет поспособствовать как реабилитации отрасли в Венесуэле, так и расширению горизонтов в сфере нефтедобычи для России, отмечает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

С 2011 года Венесуэла была признана страной с самыми большими нефтяными запасами, поэтому для России укрепление альянса будет означать значительный прирост прибыли в нефтегазовой промышленности и возможный пересмотр соглашения о разделе продукции на более выгодных для РФ условиях, предполагает он.

Москва и так открыто поддержала законного венесуэльского лидера Мадуро, в том числе на заседании ООН, так что продолжение этой последовательной позиции никак Россию не скомпрометирует, соглашается шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Скорее такой шаг способен поддержать имидж доверия среди стран, которые нам доверяют и рассчитывают в лице России найти надёжного партнёра, да и какой нам смысл отказываться, если так Россия защищает и собственные бизнес-интересы, а не только помогает венесуэльским партнёрам, добавил он.