Революции не случилось: почему женщинам платят меньше

Женщин ценят меньше

Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке.

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин», — сказала Голодец.

По ее словам, «при всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин».

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Гендерный разрыв в заработных платах существует во всех странах мира. По данным Международной организации труда (МОТ), зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Однако с течением времени этот разрыв снижается. В Минтруде напомнили, что показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году.

В странах Евросоюза общий показатель отрыва мужчин в оплате труда за 2006–2015 годы снизился с 17,7% до 16,4%.

В России гендерный разрыв зарплате увеличивается с 20 до 40 лет. Такая динамика связана с рождением детей в этот период. На это время приходится и дошкольный период воспитания ребенка, отмечается в аналитическом докладе «ФБК Грант Торнтон». В Европе меньше срок перерыва в работе женщин в связи с рождением ребенка. Например, перерыв менее одного месяца делают женщины в Словении, в странах бывшей Югославии, на Кипре, в Норвегии, в Португалии и Дании. В России перерыв в работе в среднем составляет порядка 9 месяцев и может доходить до трех лет.

В Европе разрыв в оплате труда является наибольшим среди самых доходных и высокопрофессиональных групп. К примеру, по данным МОТ, для ИТ-директоров такой разрыв доходит до уровня порядка 50%. В России же наибольший гендерный разрыв отмечается в оплате труда специалистов среднего уровня — 38,5%. У руководителей фиксируется на уровне 29,7%, а у специалистов высшего уровня квалификации — на уровне 25,9%.

«Говорить о том, что массово зарплата у женщин меньше, сложно. В большинстве случаев, в рамках одной профессии и должности зарплаты одинаковые и зависят от опыта, профессионализма и результативности», — комментирует гендиректор сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Александр Ветерков.

Однако он признает, что разрыв между зарплатами мужчин и женщин происходит на руководящих постах. «В этой области действительно встречаются примеры снижения уровня дохода женщин относительно мужчин. Зачастую это связано просто с более низким запросом со стороны дам, так как повышенному доходу иногда предпочитают менее напряженный график работы, так как существенное время уделяется дому и семье. Мужчины на руководящих позициях чаще готовы тратить личное время на работу, поэтому и запрос у них выше. А работодатели просто готовы поддерживать данную ситуацию», — говорит он.

Кроме того, есть профессии, связанные с тяжелым мужским трудом, на которых уровень дохода выше рыночного, что также может приводить к совокупному перекосу, полагает Вестерков.

Почему не берут на работу женщин

Работодатели по-прежнему предпочитают кандидатов-мужчин, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 7% однозначно выберут мужчину и только 4% — однозначно женщину. 50% скорее предпочтут мужчину и 39% скорее примут на работу женщину.

Интересно и то, насколько важен социальный статус при приеме на работу. И здесь женщины оказываются в невыгодном положении по сравнению с мужчинами, сталкиваясь с негласными запретами.

Чаще всего предубеждения работодателей касаются соискательниц, состоящих в браке и не имеющих детей: их избегают принимать на работу 10% компаний, незамужних и бездетных женщин не ждут в 6% опрошенных компаний.

Замужние женщины, имеющие детей, пользуются приоритетом перед другими соискательницами в каждой пятой компании (20%). Женщин, не состоящих в браке и не имеющих детей, предпочтут иным претенденткам 11% работодателей. Среди кандидатов-мужчин, женатых и с детьми, предпочтут 22% работодателей.

Семейное положение и наличие детей у женщины-претендента не влияет на решение о приеме на работу в 59% компаний, на социальный статус мужчины не обращает внимания 71% предприятий.

Около 8% компаний учитывают гендерную принадлежность соискателя в каждой из своих вакансий. Чуть больше половины рекрутеров ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. Не важен пол кандидата для 38% опрошенных.

Куда уехать россиянке в поисках работы

Вопросами регулирования трудовых отношений в мире занимается учреждение ООН — Международная организация труда. А вопрос оплаты труда прописан в конвенции МОТ «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности», принятой еще в 1951 году.

Гендерный разрыв экономических возможностей, в том числе в вопросе оплате труда, остается настолько широким, что потребуется 202 года, чтобы полностью преодолеть его, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой доклад Всемирного экономического форума.

По данным ВЭФ, лучший показатель в достижении равенства оплаты труда между мужчинами и женщинами у Исландии. Россия в этом рейтинге занимает 75 строчку.

«В глобальном масштабе мы видим, что ни одно государство не достигло гендерного равенства независимо от уровня развития, региона или типа экономики. Гендерное неравенство — это реальность всего мира, и мы видим это во всех аспектах жизни женщин», — сказала Анна-Карин Джатфорс, региональный директор структуры «ООН-женщины», отметив, что неравенство в мире сократилось менее чем на 0,1%.

По данным же исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон-2019», Россия заняла только 116 место по уровню гендерного неравенства. В этом рейтинге оценивали не только оплату труда, но и трудоустройство, наличие собственного бизнеса, управление активами, принадлежащими женщинам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также наличие семьи и детей.

Хорошие показатели у России зафиксированы только по двум пунктам: в области свободы передвижения и управления активами. По остальным параметрам Россия продемонстрировала результаты хуже, чем во всех странах СНГ, кроме Узбекистана. Уравнять права мужчин и женщин удалось Бельгии, Дании, Франции, Латвии, Люксембургу и Швеции.

US News & World Report составил рейтинг «Лучшие страны для женщин», основанный на опросе почти 9 тысяч женщин. Рейтинг составлен на основе пяти показателей: забота о правах человека, гендерное равенство, равенство доходов мужчин и женщин, прогресс в плане эмансипации и безопасность. Швеция, Дания и Канада заняли лидирующие позиция. Россия в нем опустилась на 37 место в 2019 году по сравнению с 31-м в прошлом году.

Согласно исследованию InterNations,

лучшими странами для женщин-экспатов стали Чехия, Бахрейн, Тайвань (КНР), Норвегия, Дания, Люксембург, Новая Зеландия, Нидерланды, Мальта и Австралия.

Именно они оказались оптимальными с точки зрения карьерных перспектив, защищенности рынка труда и баланса между работой и личной жизнью.