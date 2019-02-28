Хуже, чем в Африке: насколько в России не ценят женщин

Все страны, успешно уравнявшие в правах мужчин и женщин, находятся в Европе. По данным исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон-2019», это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Наибольшего прогресса среди-стран лидеров за последние годы удалось добиться Франции — проведенные там реформы позволили улучшить ее результат почти на 10 баллов (в 2009 году гендерное равенство там оценивали в 91,88 балла из 100).

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При составлении рейтинга аналитики опирались на законодательные базы 187 стран мира, изучая, какие в них были внесены изменения за последнее десятилетия и насколько они затронули права женщин.

Во Всемирном банке выделили восемь базовых индикаторов, на основе которых и анализировались законы той или иной страны: оплата труда, трудоустройство, наличие собственного бизнеса, управление активами, принадлежащими женщинам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также наличие семьи и детей.

Россия, набравшая в этом рейтинге 73,13 балла, хорошо себя показала только по двум параметрам из восьми.

Аналитики пришли к выводу, что гендерного равенства между россиянами и россиянками удалось достичь в области свободы передвижения и управления активами.

Главной проблемой остается сфера оплата труда (здесь Россия набрала всего 25 баллов), немногим лучше обстоит и ситуация со сферой трудоустройства — все достижения последних лет дали России только 50 баллов. Не лучшим образом соблюдаются и права россиянок, касающиеся вступления в брак и расторжения семейного союза.

Ситуация в других странах бывшего СССР обстоит несколько лучше — лидером стала Армения с 83,13 балла, за ней следуют Таджикистан (81,88 балла), Грузия (79,38 балла), Азербайджан, Белоруссия и Украина (все по 78,75 балла). Россию также обошли Киргизия и Казахстан с показателями 76,88 и 75,63 балла соответственно.

Меньше России среди бывших советских республик набрал только Узбекистан, расположившийся на 127-й строчке рейтинга с результатом в 70,63 балла из максимальных 100.

Хуже всего привести к общему знаменателю права мужчин и женщин пока получается в Судане, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Эти страны замыкают рейтинг Всемирного банка с показателями в 29,38 и 25,63 балла соответственно.

Гендерное неравенство остается серьезной глобальной проблемой.

Согласно докладу Всемирного экономического форума, опубликованному в конце 2018 года, на преодоление гендерного разрыва экономических возможностей человечеству потребуется более 200 лет

«Гендерное неравенство — это реальность всего мира, и мы видим это во всех аспектах жизни женщин», — отмечала Анна-Карин Джатфорс, региональный директор структуры «ООН-женщины».

В рейтинге гендерного разрыва, составленном ВЭФ, лидером по лучшим условиям для женщин уже много лет остается Исландия. Среди азиатских стран наивысший результат продемонстрировали Филиппины, занявшие в списке восьмую строчку. Россия расположилась на 75-м месте, а США опустились на 98-ю позицию.

При этом в России руководство страны периодически вспоминает о вопросе гендерного неравенства, но весьма своеобразно.

Например, в сентябре 2018 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о намерении его ведомства в скором времени сократить список из 456 профессий, запрещенных для женщин.

В частности, ведомство планирует снять ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. Соответствующий приказ планировалось подписать в ближайшее время, правда, пока этого до сих пор не произошло.

Кроме того, по словам Топилина, показатель гендерного разрыва в заработной плате сократился с 36,8 % в 2001 году до 28,3 % в 2017 году, и курс на сокращение этой разницы предполагается сохранить и в будущем. В конце 2017 года вице-премьер Ольга Голодец оценивала уровень зарплат женщин только в 73% от уровня средней зарплаты у мужчин.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в сентябре 2018 года заявлял, что уровень экономической активности россиянок составляет около 56—57%, тогда как у мужчин этот показатель доходит до 71%. Если, по мнению Орешкина, российские женщины сравняются по своей экономической активности с норвежскими, то «это сразу будет означать прибавку к ВВП на уровне 4% и становление России пятой экономикой мира».

Однако развить эту активность женщинам придется как-то самим — на помощь государства в этом плане россиянкам особо не приходится рассчитывать.

Тот же Орешкин выступил в 2017 году против искусственных квот для женщин в органах власти. «С одной стороны, я поддерживаю такую точку зрения, что микс мужчин и женщин приводит к оптимальным результатам. Но, с другой стороны, против искусственных квот», — заявил он.