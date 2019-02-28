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Лучше не есть: что нашли в пельменях

Роскачество нашло кишечную палочку и антибиотики в пельменях

Роскачество проверило 48 торговых марок пельмений, но ни одной не присвоило Знак качества. В некоторых образцах продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, хрящи и незаявленные виды мяса. При этом ГМО, тяжелых металлов, пестицидов и сальмонелл в российских пельменях найдено не было.

Роскачество не нашло среди российских производителей пельменей тех, кому можно было бы присвоить Знак качества.

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«По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта», — отмечается в сообщении службы по итогам исследования 48 марок. Эксперты проверяли продукцию только российских производителей стоимостью от 91,98 до 640 рублей по 88 показателям качества и безопасности.

«Идеальный пельмень — это пельмень, в котором теста меньше, чем начинки, а начинка состоит исключительно из мясного фарша (из мышечной ткани) с луком, без загустителей. Такие пельмени мы готовим дома», — отмечают эксперты. Впрочем, претензии к традиционным российским полуфабрикатам были связаны не только с толщиной теста.

В ряде проверенных замороженных пельменей были выявлены бактерии кишечной палочки. В пельменях восьми торговых марок обнаружено повышенное количество микроорганизмов, а еще в одних — плесень.

Эти превышения могут указывать как на возможное несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве, так и на нарушение температурного режима на каком-то из участков товаропроводящей цепи: при транспортировке, хранении или при реализации товара в магазине, предупреждают специалисты.

А поскольку по результатам испытаний пельмени оказались в некоторой степени рисковым продуктом с точки зрения микробиологии, то эксперты призывают их тщательно проваривать в кипящей воде.

Из хороших новостей: в исследованных пельменях эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов. Также в них не было листерий и сальмонелл.

Следы антибиотиков были обнаружены в 16 торговых марках, однако они не превышают норм, допустимых техническим регламентом Таможенного союза.

Что касается содержания мяса в полуфабрикатах, то оно там есть. «ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах», — подчеркивают исследователи. В то же время в некоторых образцах были найдены незаявленные виды мяса, в основном курица. Не нашли специалисты в фарше перемолотых костей и крахмала, зато ДНК сои есть практически во всех образцах. Самого фарша производители в пельмени чаще всего не докладывают, а в маркировке указывают неверную пищевую ценность продукта.

При этом претензий к тесту у экспертов на стадии проверки не было, но при варке пельмени части торговых марок быстро утратили презентабельный вид.

«Лучшие пельмени производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области»,

— заключили в организации.

Ранее эксперты проверили российские молочные сосиски. В них, согласно заключению исследователей, нет собачьего мяса и туалетной бумаги, зато нередко производители добавляют в такую продукцию мясо птицы и антибиотики.

В ходе исследования сосиски разных производителей изучали на наличие антибиотиков, сои, крахмала и вредных бактерий. Всего продукты были протестированы по 70 основным показателям. При этом больше трети сосисок нарушения все же имеют. Так, в ходе проверки было выявлено, что некоторые бренды добавляют в свою продукцию мясо птицы, что является несоответствием ГОСТу. Две торговые марки нарушают микробиологические показатели, что может быть следствием нарушения температуры хранения, в четырех брендах эксперты заметили превышение по количеству антибиотиков в продукте.

Эксперты не обнаружили в сосисках консерванты, хотя их наличие не нормируется действующим законодательством. При этом в 7 из 40 образцов они нашли крахмал, который используется для «склеивания» фарша, а в 8 — каррагинан, влагоудерживающую добавку, которая не допускается государственным стандартом.

Эксперты напомнили, что при выборе сосисок стоит обращать внимание на их состав. В него должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) и далее — добавки.