«Энергетический безвиз»: Порошенко удивил новым проектом

Президент Украины Петр Порошенко нашел новое направление для экспорта в Европу. На сей раз в ЕС предлагается поставлять электроэнергию из Украины.

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«Украина до сих пор является членом Энергетического объединения, которое существует со времени бывшего Советского Союза. У нас единая энергосистема с Россией и это неправильно», — посетовал Порошенко, выступая на мероприятии в Запорожской области, посвященном запуску первых ветряных турбин Приморской ВЭС. По мнению президента Украины, «электроэнергия, которая будет вырабатываться тут и сейчас, будет продаваться в Европу».

«Мы должны проложить линии электропередач. Куда? В Европу, поскольку там самый мощный рынок», — добавил он.

Это будет «энергетический «безвиз» для украинской продукции», уверен Порошенко.

«А энергетический «безвиз» и поставки электроэнергии на наимощнейший рынок мира – это новые валютные поступления, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости», — добавил президент.

Избыток производства электроэнергии в стране связан с развитием возобновляемой энергетики и наличием атомных мощностей, уверен Порошенко. Кроме того, в 2017 году Украина полностью перестала поставлять электроэнергию в Донбасс. А в 2018 году, по данным Минэнерго Украины, производство электроэнергии в стране выросло на 2,5%, до 159,3 млрд кВт•​ч.

Эксперты, однако, сомневаются в реалистичности новых задумок Киева.

Скорее такое заявление можно расценивать как один из многочисленных предвыборных лозунгов, которые призваны создать представление у электората, как закрепление курса евроинтеграции «Незалежной»,

рассуждает аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Объективно внешний долг Украины с каждым годом растет в геометрической прогрессии, внутренние энергетические сети страны находятся в упадке и требуют инвестиций, стоимость электроэнергии и газа для потребителей также растет быстрее, чем зарплаты и социальные пособия у населения – и если учесть все эти моменты, то о каких поставках электроэнергии в Европу, где требования к стандартам высокие и есть собственные производители, можно говорить в принципе, удивляется эксперт.

Украина в настоящее время экспортирует электроэнергию в несколько стран Европы, в частности, в Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу, Молдавию. За 10 месяцев 2018 года Украина нарастила экспорт электроэнергии в эти страны на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным министерства энергетики и угольной промышленности, объемы поставок в сторону Венгрии, Румынии и Словакии относительно прошлого года выросли на 15,6% (до 3 102,8 млн кВт·ч), а в сторону Польши – на 57,6% (до 1 161,4 млн кВт·ч).

Однако валютная выручка приносит прибыль лишь компании экспортеру (монополисту Ринату Ахметову), потому говорить о поддержке украинской экономики путем экспорта электроэнергии не приходится, отмечает аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Схема выгодного тока для Запада такова: ДТЭК выкупала с ОРЭ свою же электроэнергию на 0,4 грн за каждый киловатт дешевле, чем перед этим виртуально продавала туда. Разницу кто-то должен был оплатить. И это делали внутренние потребители, поскольку поставщики должны были покупать тот объем тока, который оставался на оптовом рынке, по цене настолько выше, чтобы она компенсировала полученную ДТЭК разницу, пояснил эксперт.

28 июня 2017 года национальный оператор магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» подписал соглашение об условиях присоединения энергосистемы Украины к объединенной европейской континентальной сети. А 12 апреля 2018 года между Украиной и Молдовой был подписан меморандум о сотрудничестве на пути к приведении энергосистем в синхронную работу для последующей интеграции в ENTSO-E.

Строительство новой линии электропередачи в ЕС, о которой говорил Порошенко, будет осложнено как правовыми сложностями, так и отсутствием на Украине достаточных средств для реализации этого проекта, предупреждает Антонов. Если учесть, что страна всецело зависит от дотаций МВФ, то вряд ли ее финансовые доноры одобрят такое расходование средств, а привлечь сторонние инвестиции учитывая дороговизну строительства будет крайне тяжело, полагает аналитик.

По данным министерства энергетики и угольной промышленности страны, 53% производства электроэнергии на Украине приходится на долю атомных станций, 30% в балансе занимает тепловая генерация, ТЭЦ и когенерационные установки — еще 6,9%, на гидроэнергетику приходится 6,5% баланса, а на долю возобновляемой энергетики — менее 2%.

В конце прошлого года правительство поставило задачу радикально изменить баланс, увеличив долю атомной и гидрогенерации. Это вызвало резкий протест в среде производителей электроэнергии. А НАЭК «Энергоатом» заявил о невозможности нарастить производство по причине плановых ремонтов, срыв которых может привести к рискам техногенного характера.

В настоящее время на территории Украины расположены четыре работающие атомные станции: Южно-Украинская АЭС, расположенная в Николаевской области, Ровенская АЭС в Волынском Полесье, Хмельницкая АЭС на западе страны и самая крупная в Европе Запорожская АЭС, расположенная на берегу Каховского водохранилища. На станциях работают 15 реакторов типа ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор) общей мощностью 13,8 ГВт.

Оператор всех действующих атомных станций страны — «НАЭК «Энергоатом» — приобретает ядерное топливо по контрактам с российской компанией ТВЭЛ (входит в ГК «Росатом») и шведским подразделением «дочки» японской Toshiba — Westinghouse Electric Sweden в соотношении 40% на 60%. Украинская сторона планировала увеличить долю закупок у Westinghouse с 40% до 55%, но в реальности приспособить американское топливо для украинских АЭС оказалось непросто, эксперимент нередко приводил к остановке блоков и сбоям.