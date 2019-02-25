Заливай — подешевело: что происходит с бензином

В России отмечено снижение цен на бензин. Моторное топливо марок Аи-92 и Аи-95 в среднем подешевело на 3-4 копейки за четыре дня - с 18 по 22 февраля, отмечается в исследовании Thomson Reuters Kortes.

Реклама

Цена на бензин маки Аи-92 снижалась на 3 коп. до 41,96 рублей за литр. Стоимость Аи-95 уменьшилась на 4 коп. - до 45,10 рублей за литр. Заметнее всего снижение цены на топливо было в Центральном федеральном округе.

Интересно, что еще в январе средние потребительские цены на бензин в России выросли на 0,8% к декабрю - до 44,16 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,2% - до 47,15 рубля за литр. По данным Росстата, бензин марок Аи-92 и Аи-95 в январе в среднем подорожал на 0,7% - до 41,87 рубля и 45,14 рубля за литр соответственно, Аи-98 - на 1%, до 50,91 руб. за литр.

При этом цены производителей бензина за январь в среднем снизились на 19,1%. Таким образом, потребительские цены на моторное топливо в среднем по стране превышали цены производителей в 2,5 раза.

Это обернулось небольшим снижением розничных цен в феврале. Так, например, за неделю с 12 по 18 февраля, по данным Росстата, цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,1%. Однако рассчитывать на то, что тенденция будет иметь долгосрочный характер, не приходится.

Еще 14 февраля на форуме в Сочи вице-премьер по ТЭКу Дмитрий Козак отмечал, что снижение цен на моторное топливо на внутреннем российском рынке не прогнозируется, стоимость бензина все равно восстановится после небольшого снижения.

«Эта ситуация — временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены [восстановятся]», — признал вице-премьер.

Если цены на бензин «поднялись на определенный пьедестал», то крайне редко «сходят с него», добавил Козак, заверив, что целевая задача правительства - соблюдать баланс и сдерживать стремительный рост цен.

Эксперты соглашаются, что ждать новых позитивных новостей со стел АЗС не стоит.

Глобального снижения не наблюдается, по сути снижением на 3-4 копейки можно и пренебречь, рассуждает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Это скорее временная тенденция, связанная с сезонным явлением.

Но грядут весенние полевые работы, а также ближе к лету и возрастёт спрос на топливо - и цены не только восстановятся, но и поднимутся, это закономерно, добавил он.

Топливо в нашей стране стоит дешевле, чем в среднем по Европе, - так или иначе цены будут стремиться, как минимум к среднеевропейским, уверен эксперт.

Временное снижение стоимости бензина произошло из-за увеличения объема поставок на внутренний рынок, о котором в прошлом году чиновники договорились с нефтяными компаниями, поясняет аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Спрос не успевает за ростом предложения, что привело к появлению излишка топлива, однако, в ближайшее время ситуация должна вернуться в привычное русло.

31 октября 2018 года после резкого роста цен на топливо Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года.

Заморозка цен на бензин и дизтопливо предполагает, что нефтяные компании будут поставлять на рынок топливо по оптовым ценам, которые заморожены на уровне июня 2018 года. Несмотря на заморозку цен, правительство не отказалось от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо. С 1 января 2019 года они выросли на 3700 и 2700 рублей за тонну соответственно.

Прогнозировалось, что за 2019 год цены плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля их будут индексировать так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Несмотря на заморозку цен, их рост в марте может продолжиться на фоне повышения НДС и роста в 1,5 раза акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо.

Кроме того, реализовывать бензин за рубежом по-прежнему выгоднее, чем в России, а значит, как только соглашение с правительством подойдет к концу, продажи возобновятся,

предупреждает Мащенко.

Учитывая огромное влияние на стоимость бензина налоговой составляющей, рассчитывать на серьезное снижение цен не стоит. Вероятнее всего, в ближайшее время случится обратное - произойдет рост стоимости нефтепродуктов под влиянием растущего мирового рынка нефти, добавляет эксперт.