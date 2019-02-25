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Уходит Медведев: с чем связаны перестановки в «Газпроме». ОНЛАЙН

Из «Газпрома» уходят зампреды правления Александр Медведев и Валерий Голубев

В «Газпроме» две знаковые отставки. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, освобожден от этой должности. Аналогичное решение принято в отношении зампреда Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок. Эксперты гадают, с чем связаны громкие кадровые решения. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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14:50

Кадровые решения в «Газпроме» проходят на фоне набирающего обороты дела Арашуковых. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января.

14:47

Сообщается также, что претензий к зампредам правления Медведеву и Голубеву не было, они «очень заслуженные» люди.

14:42

«Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в «Газпроме», или уйду совсем», — пояснил РБК Всеволод Черепанов.

14:37

По поводу начальника департамента 307 (департамента добычи) Всеволода Черепанова в сообщении «Газпрома» уточняется, что он продолжит работу в компании, но на другой должности.

14:30

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поблагодарил Голубева за «многолетнюю плодотворную работу на благо «Газпрома».

14:25

Зампред правления компании Валерий Голубев был куратором внутреннего рынка.

14:20

Зампредседателя «Газпрома» Медведев считался одной из ключевых фигур газового гиганта, он отвечал за внешний рынок.

14:15

Об этих кадровых решениях говорится в сообщении газового холдинга. Там пояснили, что Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит»

14:10

Также освобожден от должности начальника департамента Всеволод Черепанов, говорится в сообщении «Газпрома».

14:05

Добрый день, уважаемые читатели. «Газпром» освободил от должности заместителя председателя правления компании Александра Медведева. Также освобожден от должности заместитель председателя правления газового холдинга Валерий Голубев.