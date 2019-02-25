Уходит Медведев: с чем связаны перестановки в «Газпроме». ОНЛАЙН

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Кадровые решения в «Газпроме» проходят на фоне набирающего обороты дела Арашуковых. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января.
Сообщается также, что претензий к зампредам правления Медведеву и Голубеву не было, они «очень заслуженные» люди.
«Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в «Газпроме», или уйду совсем», — пояснил РБК Всеволод Черепанов.
По поводу начальника департамента 307 (департамента добычи) Всеволода Черепанова в сообщении «Газпрома» уточняется, что он продолжит работу в компании, но на другой должности.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поблагодарил Голубева за «многолетнюю плодотворную работу на благо «Газпрома».
Зампред правления компании Валерий Голубев был куратором внутреннего рынка.
Зампредседателя «Газпрома» Медведев считался одной из ключевых фигур газового гиганта, он отвечал за внешний рынок.
Об этих кадровых решениях говорится в сообщении газового холдинга. Там пояснили, что Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит»
Также освобожден от должности начальника департамента Всеволод Черепанов, говорится в сообщении «Газпрома».
Добрый день, уважаемые читатели. «Газпром» освободил от должности заместителя председателя правления компании Александра Медведева. Также освобожден от должности заместитель председателя правления газового холдинга Валерий Голубев.