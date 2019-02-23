Преступный массаж: миллиардеры замешаны в деле о проституции

Уолл-стрит не спит

Как сообщает Bloomberg, 77-летнего миллиардера Джона Чайлдса обвинили в принуждении к проституции. Тем не менее, пока его не стали арестовывать.

Реклама

«Со мной никто не связывался из полиции по поводу этого дела. Обвинение в принуждении к проституции совершенно ложно. Я уже нанял адвоката», — цитирует его агентство.

Чайлдс основал частный инвестиционный фонд в Бостоне J.W. Childs Associates в 1995 году. Фирма инвестировала порядка $3,7 млрд в средние по размеру компании.

Чайлдс является одним из крупнейших доноров Республиканской партии. В частности, он пожертвовал порядка $1 млн на президентскую кампанию Митта Ромни (проиграл выборы Бараку Обаме в 2012 году). Также он поддерживал Пола Райана (был кандидатом от республиканцев на пост вице-президента, сейчас является спикером Палаты представителей Конгресса США).

Другим обвиняемым стал бывший президент Citigroup, 62-летний Джон Хэвенс.

«Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите», — ответил на звонок по номеру Хэвенса мужчина, который затем повесил трубку. На дополнительные звонки корреспондента Bloomberg уже не ответили.

Хэвенс стал президентом Citigroup в 2011 году. До этого он руководил подразделением банка, отвечавшим за инвестиции и трейдинг.

Ранее он проработал на различных должностях в Morgan Stanley, где сблизился с Викрамом Пандитом. Вместе они основали хедж-фонд Old Lane Partners, а затем присоединились к команде Citigroup, после того как та купила фонд в 2007 году. Вскоре Пандит стал гендиректором банковской группы.

Вместе Пандит и Хэвенс сумели вытащить Citigroup из бедственного положения во время экономического кризиса 2008 года, добившись от правительства США финансовой помощи на $45 млрд.

Под давлением правления Хэвенс уволился из Citigroup в 2012 году в тот же день, когда ушел Пандит. С тех пор он был председателем правления бывшего хедж-фонд подразделения Citigroup, Napier Park Global Capital. Кроме того, он числился советником в компании Money360, которая занималась коммерческой недвижимостью.

Трампа опечалило поведение Крафта

Ранее стало известно, что американского миллиардера и владельца команды по американскому футболу «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберта Крафта также обвинили в склонении к занятию проституцией.

«Мы были так же удивлены, как и все остальные», — сказал глава местной полиции Дэниел Керр, описывая свою реакцию, когда выяснилось, что в деле замешан Крафт.

По данным полиции, речь идет о как минимум двух эпизодах в одном из спа-центров во Флориде, где 77-летний Крафт оплачивал сексуальные услуги.

Сам владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» обвинения в свой адрес отрицает. «Мы категорически отрицаем, что господин Крафт занимался какой-либо незаконной деятельностью. Поскольку это судебный вопрос, мы не будем комментировать дальше», — говорится в заявлении его представителя.

Под руководством Крафта команда «Нью-Ингленд Пэтриотс» шесть раз выиграла Супербоул, в том числе и последний, прошедший 3 февраля 2019 года. Крафт приобрел команду в 1994 году за $172 млн. По данным Forbes, сейчас она оценивается в $3,8 млрд.

Кроме того, он владеет футбольным клубом «Нью-Ингленд Революшн» и имеет долю в UFC (компания, которая проводит бои по смешанным единоборствам).

По данным Bloomberg, cостояние Крафта оценивается в $4,4 млрд. Оценка Forbes еще выше — $6,6 млрд.

Жена Крафта, Мира, умерла в 2011 году.

При этом Крафт имеет тесные связи с американским президентом Дональдом Трампом. Последний уже прокомментировал ситуацию вокруг Крафта.

«Очень печально. Я был очень удивлен, увидев его.

Он полностью признал свою невиновность. Я очень удивлен, что вижу это», — сказал Трамп.

«На каждого есть видеозапись»

В США в штате Флорида уже несколько месяцев ведется расследование, которое касается торговли людьми и оказанием услуг проституции в так называемых массажных салонах и спа-центрах.

В отдельном списке указаны 26 человек.

«У нас есть видеозаписи, которые показывают, что сексуальный акт был. На каждого джентльмена из списка у нас есть запись», — цитирует Bloomberg главного детектива Эндрю Шарпа.

Всего по делу проходят 165 человек, которые так или иначе связаны с принуждением к проституции.

Согласно закону штата Флорида, за первый случай по принуждению к проституции признанный виновным может получить до 60 дней тюрьмы и штраф. Однако наказание может быть гораздо суровее, если будет доказано, что преступление совершалось неоднократно.

По словам Шарпа, подобные массажные салоны брали за услуги $59 за полчаса и $79 за час.