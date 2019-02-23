Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию

Украинцы едут в Польшу

Росстат России опубликовал данные по миграции. Согласно им, количество мигрантов из Украины за год сократилось более чем в три раза и страна перестала быть в лидерах по притоку населения в РФ. Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году — только 14,8 тысячи человек.

При этом Украина была с 2014 года лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию.

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Но это не значит, что украинцы осели у себя на родине. Тем более что власти страны открыто признают массовый отток населения. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжают около миллиона украинцев. Об этом он сообщал в эфире телеканала ICTV.

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — сказал украинский чиновник. При этом, по словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится.

На заработки украинцы едут в основном в соседнюю Польшу. В Польше проживают и работают от 1,4 до 2 млн украинцев.

«Польское радио» сообщало ранее, что украинские мигранты отправили больше всего денежных переводов из Польши. На граждан Украины приходится 86% всех иностранных переводов. Так, за первый квартал 2018 года иностранцы вывели за пределы Польши $865 млн. За весь 2017 год оттуда поступило $3,1 млрд.

Причем сумма переводов из Польши, по данным Нацбанка Украины, растет ежегодно, начиная с 2015 года. Потребность Польши в иностранной трудовой силе, по мнению местных экспертов, будет только расти.

Дело в том, что сами поляки тоже бегут на заработки в страны «старой» Европы: Германию, Италию, Великобританию и другие.

По данным исследовательской украинской компании «Рейтинг», все больше украинцев готовы покинуть страну ради заработка — 40% населения Украины хотят податься за рубеж, чтобы найти там новую работу. Местные СМИ неодобрительно называют своих гастарбайтеров «людьми-банкоматами», и это еще не самая жесткая оценка тех, кто вынужден искать лучшей доли на стороне.

По данным Нацбанка Украины, больше всего средств украинские граждане перечисляют из стран Евросоюза. Ежегодный объем переводов составляет порядка $9,3 млрд.

В отличие от Польши, поток мигрантов из Украины в Россию сокращается. Но при этом на страну также приходится значительный объем переводов. Заработки украинцев в России составили 5,7% украинского ВВП ($112,2 млрд) по итогам 2017 года.

На третьем месте по популярности у украинских работников — США. Далее по мере убывания идут Чехия, Италия, ФРГ, Германия, Израиль. Замыкают топ-10 стран, популярных для заработка, Великобритания и Кипр.

Низкие зарплаты заставляют людей искать новые рабочие места за пределами страны. Правда, по официальной статистике, реальная зарплата на Украине растет. По последним данным, средняя номинальная заработная плата в стане в декабре 2018 года составила 10573 грн, увеличившись по сравнению с декабрем прошлого года на 20,5%. По данным Укрстат, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2018 года выросла в годовом исчислении на 9,7%.

При этом украинцы стали больше покупать недвижимости за границей, чем другие иностранцы, около двух тысяч объектов в год. В статистике они не учтены, поскольку, как правило, находят себе объекты непосредственно у местных риелторских компаний или уже приехав в Польшу. «Но очевидно, по количеству сделок польские находятся между болгарскими и чешскими», — сказал источник на рынке зарубежной недвижимости.

Украинцы покупают зарубежную недвижимость в основном с целью получить вид на жительство (ВНЖ), а потом в упрощенном порядке и гражданство.

Россия теряет привлекательность

В целом,

в прошлом году Росстат зафиксировал сокращение в обмене населением практически cо всеми странами-участниками СНГ.

«Увеличение прироста наблюдается только в миграционном обмене с Туркменией — на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, Арменией — на 2,6% и Азербайджаном — на 1,6%», - говорится в материалах Росстата.

На первом месте Таджикистан, приток по которому в прошлом году составил 31 тысячу человек, на второй строчке Казахстан (+ 26,5 тысячи человек).

Миграционный прирост населения России уменьшился на 87 тыс.человек, или на 41,1%, что произошло в результате сокращения числа прибывших в Российскую Федерацию и увеличения числа выбывших за ее пределы.

«Число прибывших уменьшилось на 23,3 тыс.человек, или на 4%, в том числе за счет иммигрантов из стран дальнего зарубежья на 9,9 тыс.человек, или на 15,3%. Число выбывших увеличилось на 63,6 тыс. человек, или на 16,9%, в том числе в государства-участники СНГ - на 60,9 тыс.человек, или на 19,0%», — указывает Росстат.