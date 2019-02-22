Новая валюта: как Казахстан забывает русский

Президент Нурсултан Назарбаев подписал в пятницу указ, согласно которому на казахской национальной валюте больше не будет надписей на русском языке, сообщает ТАСС.

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«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в документе.

Старые правила оформления денежных купюр допускали использование русского наравне с казахским при оформлении купюр и монет.

Русский язык имеет статус официального, но не государственного языка в Казахстане и, в соответствии с конституцией, может употребляться в государственных организациях.

^^^«Уволить показательно!»

Власти Казахстана давно проводят политику «трехъязычия», стимулируя население изучать, помимо казахского, русский и английский языки. И даже китайский. Китай соседствует с Казахстаном территориально.

В 2016 году президент Назарабаев потребовал показательно увольнять чиновников, отказывающихся говорить с людьми на русском. Однако в феврале прошлого года он заявил, что органы власти — парламент и правительство — должны перейти в своей работе на казахский язык.

«Если гражданин обратился на русском, значит ответ должен быть предоставлен на русском! Того, кто так отвечает на казахском, тому кто спрашивает на русском, того уволить показательно!» — заявил он.

Назарбаев подчеркнул, что в республике проживают люди различных национальностей, и в вопросе языка следует действовать без излишнего рвения. «Некоторые чиновники хотят забежать вперед и заставить всех говорить на казахском, но мы многонациональная страна», — предупреждал Назарбаев.

5 февраля дочь президента республики, вице-премьер Дарига Назарбаева на коллегии министерства образования и науки заявила, что гражданам целесообразно выучить и китайский язык. «В недалеком будущем все равно нам всем нужно будет знать еще и китайский», — отметила она.

Назарбаева также напомнила о необходимости выполнения задачи «о трехъязычии», поставленной президентом страны. «Каждый гражданин страны обязан в совершенстве знать три языка как минимум: казахский — государственный, русский и английский», — уточнила вице-премьер.

В пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала изменения в дизайне казахской валюты. МИД не видит проблемы с изменением дизайна денежных купюр в республике.

Более того, Захарова назвала нововведение внутренним делом республики. «Тема находится в сфере нашего пристального внимания, <…> не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский родной язык», — цитирует дипломата «Говорит Москва».

По ее словам, российская сторона видит «те усилия, которые предпринимает руководство этого государства по сохранению русского языка». «Это не пустые слова, за ними стоят абсолютно конкретные дела и шаги», — продолжила официальный представитель МИД РФ.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Москва по-прежнему поддерживает контакт с Астаной.

Дерусификация в Казахстане идет не первый год. Русские массово покидают Казахстан и переезжают в Россию. Результатом этого является продолжающийся процесс «утечки мозгов», когда из страны уезжают квалифицированные кадры, место которых занимают казахские переселенцы из других стран. Из 32 930 казахстанцев, эмигрировавших в прошлом году, 23 589 человек были русскими (71,6%), 2 252 – украинцами (6,8%), 2 915 – немцами (8,9%) и 843 – татарами (2,6%).

Русских никто никуда насильственно из Казахстана не гонит, русский язык никто не запрещает. Но в стране формируется определенная негативная среда восприятия всего русского и пророссийского, пишут некоторые казахские СМИ.

Многие русские и русскоязычные люди не хотели бы уезжать уезжать из Казахстана, они здесь родились, создали смешанные семьи, переняли быт и традиции, но русофобия нарастает на фоне снижения уровня доходов населения. Русские до обретения Казахстаном независимости были второй по численности национальной группой в республике — 40%, а вместе с другими «нетитульными» составляли 70% населения. Но в 2018 году численность этой группы снизилась до уровня в 19%. Это, приблизительно, 3,5 млн человек из 18 млн граждан Казахстана.

Русских, живущих в Казахстане, «пугает нарастание национал-патриотических настроений в республике, тотальная «казахизация», выраженная в разных формах. Отказ от русского языка на национальных купюрах — из этой части. Среди возможных причин эмиграции русских — ослабление русского языка как второго государственного, переход казахского языка на латиницу и смена фамилий, имеющие «русские» окончания — «ов» и «ев».