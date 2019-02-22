«Белорусский уголь»: что Украина покупает у «сепаратистов»

Согласно данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), страна в 2018 году экспортировала 854 тыс. тонн угля, при этом отгрузки угля из Белоруссии на Украину выросли почти с 0,6 тыс. тонн до 588,5 тыс. тонн.

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Сама Белоруссия уголь, за исключением бурого, не добывает. При этом импорт этого вида топлива в прошлом году увеличила вдвое — до 1,6 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн приходится на Россию.

Киев вынужден импортировать уголь из-за своей же блокады Донбасса, на территории которого расположены основные угледобывающие предприятия, в том числе производящие антрацит, на котором работает порядка половины тепловых электростанций (ТЭС) страны.

ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Власти неподконтрольных Киеву территорий ввели там внешнее управление и сами теперь контролируют добычу и поставки угля. Киев считает это незаконным.

На прошлой неделе министр угля и энергетики ДНР Руслан Дубовский заявил, что в 2018 году шахты в республики на 20% увеличили добычу угля по сравнению с 2017 годом и довели этот показатель до 7,5 млн тонн.

Ряд украинских экспертов уже высказали предположение, что через Белоруссию в Украину поставляется уголь из самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР. Однако доказать это на деле непросто.

Попасть на украинский рынок уголь из ЛНР и ДНР может только путем двойного реэкспорта через Россию и Белоруссию, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Но какова доля именно донбасского угля в структуре импорта, скорее всего, мы никогда не узнаем, добавляет он.

Источники РБК говорят, что российские угольщики были вынуждены прибегнуть к непрямым поставкам угля на Украину в связи с введенными Россией торговыми ограничениями. «Напрямую грузить не можем — не дают квоты», — сообщил один из них.

Что касается выгоды от новой схемы для Белоруссии, то, учитывая расходы на транспортировку и логистику, маржинальность такого «бизнеса» может составлять 4-5%, отмечает Антонов.

Бизнес на угле для Белоруссии не слишком выгоден, в отличие от реэкспорта российской нефти и нефтепродуктов, считает эксперт.

Для Украины схемы реэкспорта стали уже привычными. Так Киев пятый год покупает фактически добытый в России газ путем реверсных поставок из Восточной Европы, а нефть и нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо, транзитом через Белоруссию. Теперь заработала и схожая схема закупок угля.

Пока 0,6 млн тонн, которые прошли через Белоруссию за 2018 год — это немного, учитывая объемы закупок угля Украиной.

По данным украинского Госстата, в прошлом году было импортировано 21,4 млн тонн угля (на экспорт ушли символические 63,8 тысяч тонн) на сумму в $3 млрд. Из них на Россию пришлось 70% физического и 60% стоимостного объема поставок. Иными словами, РФ продала в прошлом году Украине угля на $1,8 млрд. На втором месте США с показателем в два раза меньшим — $0,9 млрд.

Контракт с угольщиками из американской Пенсильвании был благословлен на самом высшем уровне, президентами Петром Порошенко и Дональдом Трампом. Первому корабля в сентябре 2017 года была организована торжественная встреча с участием министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и посола США на Украине Мари Йованович.

Интересно, что когда украинские шахтеры попросили правительство покупать уголь у них в приоритетном порядке, Йованович написала специальное письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от этой идеи, сообщало издание «Страна.Ua».

Возвращаясь к показателям угольного импорта, то стоить отметить, что по некоторым видам угля Украина почти полностью зависит от России. В частности, в прошлом году 92% всего физического объема антрацита было куплено именно у России – 3,6 из 3,9 млн тонн. За этот объем Украина заплатила $387 млн (всего покупка импортного антрацита стоила $411,9 млн).

При этом, в отчетных данных украинских статистиков нет «белорусского» угля, хотя указаны гораздо меньшие по объемам поставщики.

«Страна.Ua» отмечает, что цена тонны «белорусского» угля составила $87, а российского — $165. В тоже время, по украинским данным, «уголь по 87 долларов в нашу страну вообще не поступал. Самыми лучшими назывались цены закупки в Великобритании и Швейцарии – по 100-102 доллара».

Предполагается, что такая схема означает, что некая компания закупила уголь по $50-70 у «сепаратистов», привезла его в Белоруссию по $87, а потом ввезла на Украину по $100. «Причем, поскольку все это покрывается официальными органами, то компания может быть только связанная с украинской властью», — резюмирует издание.