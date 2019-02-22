Миллиарды на газе: в США нашли связь Трампа с Россией

Американская энергетическая компания American Ethane, финансируемая российскими миллиардерами, привлекла услуги лоббистов из Turnberry Solutions — компании, которую возглавляют бывшие советники президента Дональда Трампа, пишет CNBC. Белый дом продолжают подозревать президента и его потенциальных партнеров в связях с Кремлем, пишет издание.

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Лоббистская фирма была основана бывшими помощниками Трампа в президентской гонке 2016 года Джейсоном Осборном и Райаном О'Дуайером. American Ethane, которую они теперь лоббируют, частично принадлежит миллиардеру Константину Николаеву (30% акций), а также Андрею Кунатбаеву.

Николаев – участник российского списка Forbes. Его состояние в 2018 году оценивается в $1,1 млрд. В конце 2017 года он вместе с партнерами продал за $235 млн долю в крупнейшей в России компании по перевалке контейнеров Global Ports. Его основной актив сегодня – это доля в операторе железнодорожных перевозок Globaltrans. Ранее газета Washington Post назвала Николаева «спонсором» Марии Бутиной, которую власти США обвиняют в незаконном лоббировании российских интересов.

Помимо American Ethane у Константина Николаева есть и другие проекты в США, пишет Forbes. Совместно с председателем совета директоров «Р-Фарм» Алексеем Репиком миллиардер инвестировал в стартап Grabr, позволяющий покупать товары в экзотических странах через путешественников.

На сайте American Ethane Company говорится, что другой акционер Кунатбаев заработал состояние в телевизионном бизнесе, запустив канал ТВ-3 в партнерстве с лондонской BOTTS & Co в 1994 году. Кунатбаев входит в совет директоров американской энергетической компании.

Предполагается, что экс-глава администрации президента России Александр Волошин также владеет долей в American Ethane, указывает Business Insider. В 2014 году Волошин инвестировал в American Ethane $1,25 млн, получив в ней 2,5%, писал The Guardian.

Фактически, основные бенефициары этой сделки, одобренной Трампом, живут и работают в Москве, указывало британское издание. По данным газеты, в их числе также бывший депутат Государственной думы Михаил Юрьев. В 2014 году Юрьев заявил Slon.ru, что «деньги здесь (в России) делать неудобно». Предполагается, что тогда он инвестировал в American Ethane. К инвестициям в проект должен был подключиться и Роман Абрамович, но из-за санкций эти планы поменялись, писало издание.

Гордость за вывод денег из России

«Райан О'Дуайер и я были наняты, чтобы помочь американской компании получить разрешения, выданные им для выполнения контракта, подписанного во время церемонии с участием президента Трампа и президента Си (Цзиньпина)», — сказал бывший помощник президента США Осборн CNBC. Его лоббистская фирма Turnberry носит то же имя, что и поле для гольфа Трампа в Шотландии, пишет Business Insider.

По его словам, работа лоббистов заключается в том, чтобы убедить членов конгресса в Луизиане и Техасе направлять официальные запросы через правительство США и правительство Китая в надежде, что их контракт будет выполнен. Сколько энергетической компании стоили услуги Turnberry, CNBC неизвестно.

В 2018 году American Ethane подписала долгосрочный контракт на поставку этана в Китай – размер сделки оценивается в $26 млрд. Проект поддерживают правительства обеих стран – предполагается, что он снизит дефицит торгового баланса США в отношении торговли с Китаем. Трамп говорил, что благодаря сделке американцы получат «тысячи рабочих мест». Месторождение этана разрабатывается на побережье Мексиканского залива.

Глава энергетической компании Джон Хафтелинг ранее говорил The Guardian, что не стоит связывать инвестиции россиян в American Ethane и контракт с Китаем, поскольку сделка как раз снижает зависимость КНР от российского газа и помогает американскому производству. Российские инвесторы не находятся под санкциями, информацию о них компания раскрывала американским властям, говорил Хафтелинг.

«Я очень горжусь тем, что мои российские партнеры решили вывести огромные суммы денег из России и инвестировать их в Америку, для сделки, которая уменьшит дефицит с Китаем и вытеснит российский газ», — говорил Хафтелинг CNBC.

Штаб-квартира American Ethane находится в Хьюстоне. В начале 2010-х на волне сланцевой революции в США акционеры компании начали изучать возможности для его экспорта. В 2015 году компания открыла офисы в Китае и Бангладеш, чтобы удовлетворить растущий спрос в Азии.