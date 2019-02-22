Какие деньги? Что обещают после дизентерии в садах

В компании «Конкорд», предоставляющей питание в московские детские сады и школы, рассказали о выплате компенсаций заболевшим кишечной инфекцией.

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В компании отмечают, что «вина компании «Конкорд» в произошедших в декабре отравлениях отсутствует, и компания «Конкорд» никаких компенсаций не выплачивает. Тем не менее выплаты последуют.

«Решение об оказании материальной помощи пострадавшим от всех видов кишечных заболеваний было принято лично Евгением Викторовичем (Пригожиным, владельцем предприятия «Конкорд Кейтеринг» — «Газета.Ru») после встречи с представительницами родительской общественности на комбинате «Конкорд», в том числе для того, чтобы прекратить спекуляции «вокруг темы детского питания», — разъяснила в пятницу, 22 февраля, пресс-служба компании.

Ранее в пресс-релизах компании в феврале был разъяснен порядок действий для получения компенсации. Как отмечалось,

за возмещением к представителю компании можно было обратиться, если у детей были выявлены проблемы, связанные с расстройством кишечного тракта в период с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. Для этого нужно было предоставить медицинскую справку о заболевании и удостоверение личности.

Также желательно приложить справку о посещении ребенком детского сада и документы, подтверждающие расходы на лечение.

За компенсацией могут обратиться и родители заболевших детей. В случае временной нетрудоспособности из-за ухода за больным ребенком следует предоставить информацию, говорится в пресс-релизе.

Также в компании разъясняли, что готовы оплатить лечение, лекарства и выплатить моральную компенсацию.

Минимальные и максимальные пределы компенсации «Газете.Ru» выяснить не удалось. Представитель «Конкорда» Максим Бабичев попросил письменно отправить запрос, однако оперативно на него в компании не ответили.

Между тем как заявлял ранее Максим Бабичев газете «Коммерсант», в каждом случае будет действовать индивидуальный подход.

О вспышках отравлений в столичных детских садах стало известно в декабре прошлого года. По словам родителей, власти не признавали такую тяжелую болезнь, как дизентерия, предпочитая закрывать садики на картин по ОРВИ. Врачи же не выдавали на руки диагнозы и анализы. Чтобы подтвердить диагноз «дизентерия», родители пострадавших обращались в независимые лаборатории. При этом они обвиняли московские власти и врачей в стремлении «замолчать» проблему.

Последовавшие вслед за массовыми случаями отравлений проверки Роспотребнадзора показали, что дети отравились продукцией Чаплыгинского молочного комбината Липецкой области. Творожную линию на заводе приостановили.

При этом в московских детских садах на этом фоне изменили меню. В частности, с 27 декабря 2018 года, согласно распоряжению Роспотребнадзора (распоряжение предоставили по просьбе корреспондента «Газеты.Ru» воспитатели дошкольного учреждения), «с целью предотвращения очагов кишечных инфекций были произведены вынужденные замены блюд» в меню дошкольников.

Так, из детского меню была исключена молочная и кисломолочная продукция, не подвергающаяся термической обработке. Также из питания были изъяты сметана и творог, сливочное масло заменено на растительное масло в гарнирах, салаты из свежих овощей были заменены на салаты из отварных овощей.

Родителям, недовольным новым меню для дошкольников, в садах предоставляли контакты обслуживающей организации ООО «Московский школьник» для дальнейших разъяснений. Как отмечалось в письме, которое направлялось воспитателям в детские сады, в связи с тем, что у «родителей поднимается волна недовольства», можно переадресовывать всех обратившихся в дошкольное учреждение с вопросами именно в эту организацию.

После этого в январе 2019 года в меню в садиках вернули исключенные ранее продукты и блюда, кроме творога липецкого предприятия.

Столичные чиновники в конечном итоге официально признали случаи заражения дизентерией у примерно 150 жителей Москвы, в основном у детей, однако родители называли эти цифры сильно заниженными.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на мать одного из пострадавших детей, Следственный комитет (СК) недавно возбудил уголовное дело из-за вспышки дизентерии. Однако в СК пока что официально эту информацию не комментируют.

Между тем на предприятии «Конкорд-питание» заверяют о том, что для выяснения всех обстоятельств случившегося начали собственное расследование.