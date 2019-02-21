Деньги стариков: почему пенсии не отдадут наследникам

Госдума РФ может рассмотреть законопроект о наследовании пенсий только в начале весны. Такой примерный срок «Газете.Ru» назвал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, пока неясно, когда депутаты рассмотрят проект закона, предоставляющий такое право, но не исключил, что первое чтение может состояться в марте.

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Законопроект был внесен группой депутатов от «Справедливой России» еще в июле прошлого года на фоне «пенсионной реформы». Но в повестку его включили только сейчас, и то не дошли до рассмотрения, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Первое чтение депутатской инициативы было запланировано на четверг, 21 февраля, но участники пленарного заседания не успели обсудить предложения коллег. Так или иначе, но законопроект все равно рекомендовано отклонить. В правительстве пока тему не комментируют.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, сейчас наследование страховой пенсии возможно в одном случае — родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он этого сделать не успел, сообщает агентство РИА «Новости».

По мнению авторов, механизм наследования пенсий может привести к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд России из-за необходимости выплат не только непосредственно пенсионерам, но и наследникам. Как добавляется в пояснительной записке к документу, человек, который всю жизнь платил страховые взносы, должен иметь соответствующие гарантии, по возврату средств ему либо его наследникам.

Как отметил Нилов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что вопрос необходим ли такой механизм сегодня, когда в России солидарная страховая пенсионная система, очень дискуссионный.

«Учитывая то, что у нас серьезно увеличили пенсионный возраст, условия жизни такие, что многие до пенсии не доживают, то вопрос о наследовании имеет под собой здравые зерна и должен быть обсужден. Может быть, не в предложенной конструкции, а какой-либо иной, но он может и должен быть реализован», — поделился мнением глава комитета Госдумы по труду.

По его словам, нужно детально посмотреть внесенный проект закона. Внимания заслуживают два дискуссионных момента. Первый — пенсионные права сформированы, а если человек не дожил до пенсии, то он ими не воспользовался. Другой момент — когда права сформированы и пенсионер начинает получать пенсию, то нужно разобраться до какого возрастного предела можно предусмотреть возможность наследования пенсии.

Ранее профильный комитет рекомендовал отклонить инициативу, пишет ИА Regnum. Дело в том, что в решении Конституционного суда делается акцент, что право на пенсию, включающее право требовать установления и выплаты пенсии в надлежащем размере, неразрывно связано с личностью конкретного гражданина — участника пенсионного правоотношения.

«При приобретении наследниками в соответствии с гражданским законодательством права на получение сумм пенсии, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни, у них не возникает право на получение пенсии наследодателя как особой социальной выплаты, установленной ему при жизни, — пенсионные правоотношения в случае смерти пенсионера прекращаются», — цитирует Regnum постановление КС.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяна Омельчук считает, что законодательная инициатива о передаче по наследству страховой части пенсии – это популизм. Такого нет ни в одной стране мира.

«Просто у государства на это не хватит средств. У ПФР не хватает денег на пенсионные выплаты живущим пенсионерам, эти выплаты софинансирует государство, а передавать по наследству накопления, предположим, за 25 лет (время ожидаемой продолжительности жизни плюс 5 лет) вообще не реально», — говорит эксперт.

По ее словам, передавать наследникам пенсионные накопления возможно, если речь идет о добровольной системе накоплений, например, когда государство софинансировало на рубль частных вложений рубль из бюджета. Или в системе корпоративных пенсионных накоплений или в обсуждаемой сейчас системе ИПК (индивидуальной системы накоплений).