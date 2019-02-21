Состояние на долгах: как росла империя Арашуковых

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ выявила схему хищения газа на Северном Кавказе в рамках уголовного дела, по которому ранее был задержан советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.

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Справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе СЭБ передала в Следственный комитет (СК) за неделю до ареста бывшего топ-менеджера «Газпром межрегионгаза» и его сына сенатора Рауфа Арашукова, пишет РБК со ссылкой на сам документ. Как отмечает ФСБ,

члены преступного сообщества, которые в документе названы «неустановленными лицами», открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета. Так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа»,

сами углеводороды забирали себе участники преступной группы, а затем эти объемы списывались, как невозможные к взысканию.

Именно таким способом с 2012 по 2017 гг. в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд руб., в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд руб. В Дагестане с декабря 2007 года и по март 2016 г. указанным способом было похищено газа на 1,38 млрд руб. По версии ФСБ, «иными противоправными способами» члены ОПГ также создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб.

Между тем, именно Дагестан — один из лидеров по долгам населения за потребленный газ. По данным «Газпром межрегионгаза» на 1 декабря 2018 года, Дагестан занимает второе после Чечни место по этому показателю. Долги региона превысили 9 млрд рублей. Ставропольский край занимает шестое место с долгом более 1 млрд руб. КЧР в первую десятку не входит, долг населения республики — 335 млн руб.

Ранее СК установил, что с 2007 по 2017 год Рауль Арашуков и его сообщники расхитили газ на сумму свыше 31 млрд руб.

Неоплаченный газ реализовывался юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», уточняется в справке.

В «Газпроме» и «Газпром межрегионгазе» воздерживаются от комментариев.

Ранее источник, близкий к «Газпрому», рассказал РБК, что

на Кавказе распространено три схемы хищения газа. И Арашуковы использовали их все.

Первая схема — заключение договора на заниженные объемы поставки с последующей фальсификацией данных о потреблении. Вторая — врезка в сети распределения по негласному согласованию с газовиками. Третья — комбинирует первые две: заключается и договор с потребителем на заниженный объем поставки, и делается незаконная врезка. При этом задолженность за неучтенный газ при этом приписывается населению — чаще всего это районы, где и так высокий уровень задолженности.

Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков были задержаны 30 января. Первому предъявлено обвинение по статьям УК о преступном сообществе (ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Вместе с ним по делу проходят ряд представителей региональных подразделений газовой монополии, в том числе гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и другие. Часть фигурантов были задержаны, часть — объявлены в розыск.

Рауф Арашуков, помимо участия в преступной ОПГ Арашукова-старшего обвиняется в причастности к убийству двух человек и давлении на свидетеля. Речь идет об убийствах в 2010 году лидера черкесского движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

И отец, и сын не признают вменяемую им вину и считают свое уголовное преследование «политическим заказом». 7 февраля Мосгорсуд признал законным арест сенатора.

В середине февраля британское издание

Financial Times обратило внимание на растущее напряжение между «Газпромом», с одной стороны», и северокавказскими регионами РФ, с другой.

«Спор вокруг чеченского газового долга идет в одной связке с жесткими мерами по борьбе с неэффективной работой внутреннего рынка страны», — отмечает FT.