Дефицит возвращается: Россия останется без молока

Уже летом в российских магазинах могут начаться перебои с поставками молока, сметаны, сыра, творога и масла. Как утверждают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет ряд сетей, включая «Перекресток», «Пятерочку», «Ашан», «Дикси» и другие), готовые молочные продукты в потребительской упаковке предлагается включить в систему «Меркурий», что потребует оформления ветеринарных сопроводительных документов и усложнит путь продукции от производства до прилавка.

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Письмо с предупреждением о возможных последствиях таких мер АКОРТ направила в Минэкономразвития, отмечают «Известия» со ссылкой на сам документ.

Приказ Минсельхоза об оформлении ветеринарных сопроводительных документов на пакетированные молочные продукты начинает действовать с 1 июля. Включение их в систему «Меркурий» призвано помочь избавить рынок от фальсификата. С другой стороны, подчеркивают ритейлеры, оформление ветеринарных документов может вызвать остановку или «критическое замедление распределения» продукции.

Новые требования вводят слишком быстро, что чревато перебоями в поставках молочных продуктов уже этим летом,

предупреждают в АКОРТ. Кроме того, в связи с введением новых правил издержки торговых сетей могут вырасти на 25-30%.Приказ должен вступить в силу 1 июля.

В пресс-службе Минсельхоза «Газету.Ru» заверили, что не ожидают перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки.

Практика работы в ИС «Меркурий» показала, что с начала июля 2018 года в ИС «Меркурий» оформлено более 726 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). В настоящее время в течение дня оформляется около 5 млн эВСД, уточнили в ведомстве.

По информации Россельхознадзора, информационная система «Меркурий» работает штатно, включая ее межпрограммный интерфейс и пользовательский интерфейс взаимодействия через Интернет-браузер. Замедлений в работе не зафиксировано.

В настоящее время Минсельхозом России прорабатывается вопрос о введении поэтапности обязательного оформления ВСД в электронном виде на готовую (переработанную) продукцию.

В случае, если система «Меркурий» будет введена для готовой продукции без предварительной подготовки и тестирования, то действительно, могут возникнуть сбои отгрузкой продукции, отмечает заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова. Сейчас не очень понятно как будет проходить ее электронный оборот, а молочные продукты – скоропортящиеся и промедление в несколько дней для них может быть критичным, подчеркивает эксперт.

Наиболее эффективно будет сделать поэтапное внедрение системы, например, сначала внедрить ее только на питьевое молоко — это позволит взять одну категорию и отработать всю систему «от поля до прилавка»,

уверена Петрова. Тут станут понятны основные сложности системы и производители адаптируются к новой системе и схеме документооборота.

В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что вопрос находится на стадии проработки с бизнесом.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока Артема Белова,

производители готовой продукции видят определенные риски во включении товаров в систему «Меркурий» и вместе с Минсельхозом работают над тем, чтобы их купировать.

Между тем ситуация с фальсификатом на молочном рынке в РФ выглядит удручающе. Только за 2018 год в Роспотребнадзор поступило 2,3 тыс. уведомлений о некачественной молочной продукции. При этом

доля фальсификата среди молочных продуктов на российском рынке может достигать 20%.

Согласно прошлогоднему исследованию Роскачества, в 10 из 82 исследованных торговых марок сливочного масла в РФ были найдены растительные жиры.

В январе российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому изменяются правила продажи молочной продукции. Теперь такие товары должны быть размещены в каждом торговом зале отдельно. Помимо этого, они должны сопровождаться указанием о том, что они не содержат заменителя молочного жира.

Несмотря на миллиарды, которые уже выделяются на поддержку молочного производства в России (только в 2017 году господдержка составила 36 млрд руб.), отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе, отмечают эксперты.

Потребление молока в РФ снижается уже несколько лет подряд, а кризис 2014 года только ускорил этот процесс.

Если в 2012 году потребление молочных продуктов в РФ в пересчете на молоко, необходимое для их производства, составляло 249 кг на человека, а в 2013 году — 248 кг, то в 2014 году оно упало уже до 244 кг, а в 2015 году — до 239 кг. При том, что по рекомендациям Минздрава, норма потребления молокопродуктов в России составляет 325 кг на человека в год. С 2016 года средний россиянин потребляет уже менее 2/3 нормы (233 кг), и в 2017 году этот показатель сильно не изменился.

Происходит это по той простой причине, что среднестатистическому россиянину даже при условии практически нулевой инфляции молочка стала просто не по карману — с 2014 года реальные доходы населения неуклонно снижались.