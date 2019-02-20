Лакомый кусочек: сладкое сделать полезным

Правильные сладости — залог здоровья и хорошего настроения, уверена предпринимательница из Смоленска Мария Кирпиченкова. Главное — правильно использовать дары природы. Именно этот принцип помог Марии построить бизнес по производству натуральной фруктовой пастилы, приготовленной по старинным русским рецептам.

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«Когда в нашей семье появились дети, мы столкнулись с аллергией у ребенка. Мы полностью перестраивали систему питания на правильную и полезную. В том числе стремились заменить таким образом и сладости. Тогда мы и наткнулись на смокву. Я подумала: «Почему бы нам самим ее не делать?» — рассказывает Кирпиченкова.

Изготавливая смокву дома, семья возрождала по-настоящему традиционное старинное русское лакомство. Раньше пюре из свежих фруктов сушили на солнце, распределив его тонким слоем на гладкой поверхности. Затем пастилу нарезали пластинками и скручивали в трубочки — такой у предков получался экологически чистый десерт к чаю. В наши дни смоква тоже производится, но семья обратила внимание — не у всех производителей все в порядке с составом. Чтобы быть уверенными в продукте, родители стали делать смокву для детей сами, на тот момент вовсе не думая производить продукт на продажу. Однако необычный десерт все равно привлек внимание окружающих.

«Постепенно мы стали угощать друзей и детей друзей, у нас появлялись излишки. Людям нравилось, потому что это вкусно. Вместе с тем, все удивлялись, что продукт без сахара, и всегда просили принести гостинец», — рассказывает предпринимательница.

Семья владеет в Смоленске небольшой сетью магазинов, где преимущественно продаются экопродукты. Там Кирпиченковы и начали тогда продавать натуральную пастилу. Смоква пришлась по вкусу смолянам, и домашнее производство превратилось в гораздо более крупное. «Сейчас у нас небольшое производственное помещение. Если мы раньше перерабатывали в день 10 кг ягод и фруктов, то сейчас это уже примерно 100 кг », — говорит Кирпиченкова.

По ее словам, для семьи важно использовать только натуральные ингредиенты. «Мы стараемся готовить продукты так, как их делали в древности наши предки. В продуктах не было искусственных добавок, консервантов, загустителей и ароматизаторов. Пусть процесс не очень легкий, тем более применяется ручной труд, зато мы гарантируем качество продукции», — отмечает она.

Фрукты и ягоды для смоквы здесь на любой вкус: яблоки, брусника, клубника, клюква, черника, банан и другие.

Продукция под брендом «Смоленская смоква» уже дошла до Санкт-Петербурга и Москвы — ее можно купить в музее-заповеднике «Бородинское поле». В основном же продукция пока реализуется в родном Смоленске — в фирменных магазинах SMOLSMOKVA, сувенирных лавках (всего 13 точек).

Смоква становится гастрономической «фишкой» города. Неслучайно она «по-смоленски» упакована — на обертке изображения достопримечательностей города и настоящая сургучная печать с гербом Смоленска.

По словам предпринимательницы, главная трудность в период становления бизнеса — это пополнение оборотных средств. Помогла удача — супруг Алексей Кирпиченков выиграл грант на развитие собственного дела. На открытие производства сладостей в Смоленске он получил 200 тысяч рублей в рамках телевизионной стартап-школы «Сделай рывок». Затем в проекте «Мама-предприниматель» Мария получила грант в 100 тысяч рублей.

Это помогло запустить проект, но приходилось брать и кредиты — всегда было, куда вложить деньги, признается Кирпиченкова. Нужно было покупать и оборудование, и упаковку, а также организовывать сертификацию продукции. Были проблемы и с поиском помещения для производства из-за очень дорогой аренды.

Сегодня бизнесу приходится конкурировать с другими предприятиями, но не все конкуренты добросовестные, говорит предпринимательница: «В городе появляются конкуренты, занимающиеся производством дома, они не платят налоги, аренду и пытаются выиграть за счет более низкой цены. Некоторые пытаются нас копировать, и, должна признаться, это очень неприятно».

Однако у «Смоленской смоквы» есть, за счет чего выигрывать в этой гонке. Это и оригинальный дизайн упаковки, и большой ассортимент, а главное — состав продукта.

«У нас очень большой ассортимент, индикатор SKU или количество обособленных продуктов — 50 штук. Наша смоква без сахара, консерваций, повидла, патоки и других добавок. Продукт полностью гипоаллергенный, поэтому у нас большая аудитория, начиная от беременных, диабетиков, деток с аллергией, заканчивая, например, туристами», — отмечает Кирпиченкова.

Сейчас бизнесу помогают развиваться государственные структуры — центр поддержки предпринимательства и центр кластерного развития Смоленской области, а также Корпорация МСП и Портал бизнес-навигатора МСП, где предпринимателю особенно пригодился сервис «Жизненные ситуации».

«Корпорация МСП оказывает нам информационную поддержку. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП мы вскоре надеемся запустить собственный сайт. Мы также рассчитываем получить кредит на выгодных условиях для развития бизнеса», — говорит Кирпиченкова.

Тем временем предприятие обещает расти по всем фронтам. «Ближайшие планы — это расширение линейки продуктов и переезд в более просторное производственное помещение. На производстве мы очень хотим выделить зону для мастер-классов и дегустаций. Конечно, есть планы по продвижению продукции в другие регионы, по всей России», — отмечает предпринимательница.

Уже сейчас помимо смоквы на предприятии изготавливаются шоколадные конфеты, шоколад и яблочная пастила, а в планах расширить линейку продукции за счет мармелада, зефира, сухариков из пастилы и заварной пастилы. В 2019 году семья рассчитывает увеличить производства в 2-3 раза.