«Счета заморожены»: почему Венесуэла не получит своих денег

Газпромбанк заморозит счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке. «Счета PDVSA в настоящий момент заморожены. Как вы понимаете, операции проводиться не могут», — сказал он.

По словам источника, решение о заморозке счета принято из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.

Достоверность этой информации пока не подтверждена. Газпромбанк официального комментария на момент подготовки данного материала не распространил. На запрос «Газеты.Ru» в банке не ответили.

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Ранее агентство Reuters уже сообщало сведения со ссылкой на источники, касающиеся Газпромбанка и PDVSA, и которые затем в российской кредитной организации опровергли. В частности, речь шла о том, что венесуэльские нефтяники переводят в банк счета своих совместных предприятий.

Там признали, наличие счетов PDVSA, открытых несколько лет назад, но заявили, что новых счетов не открывалось в последнее время.

«Информация агентства Reuters не соответствует действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями — клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию», — отметил собеседник ТАСС в Газпромбанке.

Агентство Bloomberg, со ссылкой на министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо, сообщало, что у нефтяной госкомпании есть счета в российских банках уже много лет.

Напомним, что новый виток санкций в отношении Венесуэлы начался в этом году. Глава парламента страны, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом и его признали США, некоторые страны Центральной и Южной Америки, а также многие страны ЕС и другие американские союзники. Россия, Китай, Турция, Никарагуа, Куба и ряд других государств остались верны действующему главе Венесуэлы Ниоласу Мадуро.

В рамках борьбы «с режимом» американские власти пошли на беспрецедентные шаги. Например, предоставили Гуайдо право пользоваться венесуэльскими счетами в своих банках.

Под санкции попала и PDVSA. В частности, ее счета арестованы, нефть компания свободно продавать не может. Так же она де-факто потеряла контроль над своей американской «дочкой» Citgo.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что эти меры приняты, чтобы «разоблачить» коррупцию венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он отметил, что США блокируют американские активы PDVSA на $7 млрд. Также санкции запрещают покупателям из США приобретать нефть PDVSA — в случае, если такие покупки произойдут, деньги будут перечислены на заблокированный счет.

Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, 15 февраля сообщало что американская администрация рассматривают возможность введения полного запрета для иностранных предприятий на сотрудничество с PDVSA.

Старший республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол, передает агентство, также не исключил подачу властями США заявления о банкротстве Citgo, чтобы вывести ее из-под влияния венесуэльского менеджмента

В свою очередь Хуан Гуайдо уже успел назначить новых директоров в PDVSA и Citgo. Но верховный суд Венесуэлы не признал это назначение легитимным. Лидер оппозиции также поддерживает санкции США против своей страны и ее официальных лиц.

Так США ввели новые санкции в отношении венесуэльских представителей проинформировал 15 февраля минфин США. Отмечается, что в санкционный список попали пять человек, среди них министр нефти, глава PDVSA Мануэль Кеведо.

Хуан Гуайдо одобрил введение новых санкций США против генералов и чиновников Венесуэлы. Об этом написал в твиттере. По его мнению, лица, внесенные в санкционный список, заслуживали этого.

«Как мы и просили, должна быть справедливость. Убийства невинных венесуэльцев не будут напрасными», — написал Гуайдо. Также он добавил, что эти должностные лица были связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Пока США на официальном уровне отвергают возможность военной интервенции в Венесуэлу. Но неофициально эта тема обсуждается. Дональд Трамп говорил, что ни один вариант не отвергнут.