Керченский инцидент: Европа накажет восемь россиян

Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов представителей стран ЕС при центральных органах содружества.

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Уже 18 февраля состоится встреча министров иностранных дел ЕС, после которой и может быть объявлено о санкциях. При этом сам список людей вряд ли будет обнародован, поскольку правовые процедуры, вероятнее всего, не удастся завершить к этому времени.

«Я уверен, что в разговоре (главы дипломатии ЕС Федерики) Могерини и (госсекретаря США Майка) Помпео в пятницу в Брюсселе поднимался вопрос ограничительных мер как следствие инцидента в Керченском проливе. У меня нет никаких сведений о каком-либо общем решении, они принимают свои решения, мы — свои», — сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС, передает РИА «Новости».

По его словам, «в Совете ЕС уже идет процесс по определению мер, которые могли бы быть приняты в связи с событиями в Керченском проливе и Азовском море».

В свою очередь, Bloomberg отмечает, что Евросоюз не станет вводить санкции против российских юридических лиц.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три украинских военных судна (два катера и буксир) попытались пройти через Керченский пролив без разрешения российских властей. В итоге они были остановлены с применением оружия, 24 моряка были арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве по обвинению в незаконном пересечении границы РФ. Недавно им продлен срок пребывания под стражей до 24 апреля.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков 13 февраля.

«В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно», — написала затем на своей странице в Instagram Москалькова.

Ранее санкции за инцидент в Керченском проливе анонсировали британские СМИ и МИД страны.

По информации телеканала Sky News, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были приняты в предстоящие недели. При этом Financial Times писал, что конкретные меры, которые могут быть приняты против России, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 февраля.

По словам одного из источников Sky News, Россия продолжает препятствовать свободному движению судов в проливе. Одним из признаков этого является снижение объема перевозок за прошедшие два месяца.

Он отмечает, что на Западе считают, что до сих пор действовали чересчур мягко в ответ на действия России в Азовском море. И это может привести к тому, что Москва продолжит ограничивать свободное движение судов, если не будут приняты более решительные меры.

В ЕС надеялись, что конфликт может быть улажен путем дипломатии, но Россия так и не освободила украинских моряков. «Нет никаких признаков, что они хотят деэскалации конфликта», — говорит источник Skу News.

Что касается непосредственно ограничительных мер, то, вероятнее всего, ничего сверх обычного инструментария предложено не будет. Например, не обсуждается запрет на заход российских судов в порты ЕС.

Новые санкции должны затронуть тех, кто причастен к инциденту в Керченском проливе. «Будут еще имена, заморозки активов», — цитирует телеканал источник в дипломатических кругах. Другой чиновник подтвердил FT, что санкции будут направлены на физических и юридических лиц, причастных к задержанию украинских судов.

Источники подчеркивали, что финальное решение по санкциям ожидается в течение нескольких недель. Для этого сначала потребуется «зеленый свет» от политиков, после чего последуют собственно действия, говорит источник. В то же время газета Financial Times пишет о том, что санкции могут быть введены до конца марта.

МИД Великобритании работает вместе с партнерами из ЕС над анализом конкретных антироссийских мер в ответ на инцидент вблизи Керченского пролива. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в Форин-офисе в ответ на просьбу прокомментировать публикации британских СМИ о возможных новых санкциях США и Евросоюза против России.

«Великобритания всегда стояла во главе европейских санкций в ответ на действия России на Украине», — сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, отметив, что в 2018 году Лондон поддержал новые антироссийские санкции в ответ на «выборы в Крыму и в Севастополе, на возведение Керченского моста, на незаконные выборы в Восточной Украине».

Она также добавила, что в ответ на «последнюю российскую агрессию в Черном море» Лондон тесным образом продолжает работать с европейскими партнерами для оценки того, какие конкретные меры можно предпринять.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на сообщения о готовящихся санкциях отметил, что они принимаются под «мощнейшим давлением США».

«Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза. Печально, но мы открыты для диалога. Но будем исходить из того, что нам нельзя зависеть от людей, которые так поступают, в том числе со своими обязательствами в отношении урегулирования украинского кризиса в феврале 2014 года», — подчеркнул российский министр.