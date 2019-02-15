Последний шанс: Путин и Лукашенко решают судьбу ЕАЭС. LIVE

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В Сочи Путин и Лукашенко обсуждают налоговый маневр

В Сочи стартовал заключительный раунд переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры уже третий день обсуждают проблемы интеграции в формате Евразийского союза и, в частности, последствия российского налогового маневра для белорусской экономики. Цена вопроса — сотни милллионов долларов. Будет ли найден компромисс, неизвестно. Пока что дело не продвинулось дальше обмена любезностями и совместного отдыха в горах. «Газета.Ru» следит за переговорами в режиме онлайн
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15:09

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил журналистам, что полностью независимых государств в мире не существует, современный мир взаимозависим.

15:02

«Нет у нас проблем с суверенитетом. Даже в этом контексте не обсуждали эту проблему. Мы исходим из того, что сегодня есть два государства», - цитирует Лукашенко РИА «Новости».

14:56

«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое. Вот вы россияне, у меня возникает вопрос: вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я имею в виду независимость в этом (вопросе). Для меня независимость - это понятие относительное», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема суверенитета Белоруссии на переговорах с Путиным в Сочи.

14:52

Лидеры уже успели высказаться по вопросам суверенитета.

14:43

«Надеюсь, что мы сможем сегодня начать, во всяком случае, точнее, не начать, а продолжить диалог на таком высоком экспертном уровне по вопросам гуманитарного сотрудничества», - сказал на встрече Путин.

14:25

С российской стороны в мероприятии приняли участие министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр культуры Владимир Мединский.

14:15

В «Сириусе» президенты ознакомятся с новыми проектами и выслушают доклады министров культуры, образования и спорта двух стран.

14:10

О сегодняшнем, уже третьем, дне переговоров президентов пока известно не много. По крайней мере, о деловой его части. Но точно запланировано совместное посещение образовательного цента «Сириус» в Сочи.

14:00

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня решающий день в переговорах между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по проблеме налогового маневра и компенсаций за него для белорусской экономики. Лидеры встречаются в Сочи уже третий день подряд. Расскажем по порядку.