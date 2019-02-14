Новый санкционный удар: что будет с рублем. LIVE

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За полчаса обе валюты подорожали почти на рубль.
Вчера на новостях о новых санкциях падение рубля началось сразу после публикаций. Тогда доллар стоил 65,8 рублей, евро – 72,2.
В прошлом году эти же сенаторы уже выступали в соавторстве по подготовке санкций, но их законопроект не был одобрен. Нынешний документ – более жесткая версия прошлогоднего.
Согласно законопроекту, санкции должны быть введены в отношении 24 «агентов ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков, нарушивших российскую водную границу.
Сенаторы также предлагают наложить санкции за задержания российскими силовиками украинских кораблей в Керченском проливе. Речь идет о сотрудниках ФСБ.
Предусмотрены новые персональные санкции против физлиц, прямо или косвенно способствовавших незаконным действиям в интересах руководства РФ.
Сенаторы предлагают ввести санкции против тех российских банков, которые связаны с попытками вмешательства в выборы, с госдолгом и также СПГ-проектами за пределами России.
Он считает, что Вашингтон должен прекратить вмешательство России «в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию из Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии».
«Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию», — комментирует сенатор Линдси Грэм.
Санкционный удар предполагается нанести против банковского и энергетического сектора, новых выпусков гособлигаций и против физлиц. Расскажем подробнее.
Важный момент: сенаторы — от обеих американских партий, что повышает шансы на прохождение законопроекта.
Законопроект внесли «старые знакомые» — республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес.
Доброе утро, уважаемые читатели. Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России. «Газета.Ru» следит за реакцией рубля и фондового рынка в онлайн-трансляции.