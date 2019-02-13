Торговцы Родиной: как ходила валюта в СССР

После революции молодое государство восстало против валюты на руках у населения. За Госбанком была закреплена монополия на проведение всех валютных операций, а граждане потеряли возможность распоряжаться валютой, которая могла еще оставаться у них после революции. В 1921 году была принята первая запретительная мера — изданным 6 октября декретом СНК РСФСР запрещалось всем организациям и частным лицам покупать и продавать валюту. Нарушение грозило уголовным преследованием, а именно лишением свободы на срок до шести месяцев.

Реклама

Ситуация изменилась уже в 1922 году с утверждением Новой экономической политики. Тогда сдачу валютных ценностей госорганам отменили. Был частично разрешен вывоз и перевод средств за границу и некоторые сделки с валютой. К 1923 году за 1 доллар нужно было отдавать 2,3 млн рублей, пишет «БКС Брокер». Но после деноминации рубля курс подошел к 2 с небольшим рублям.

Монополизация валютных операций государством вернулась в 1927 году и окончательно закрепилась десять лет спустя. Вот как Ильф и Петров описывают ситуацию в «Золотом теленке» (время действия 1930 год). «Раздавленный инфляцией, Корейко решил покупать валюту, но валюты в обращении не было, если не считать фальшивых американских долларов. Они, правда, стоили дороже, чем настоящие, но только в России, и прибыли это не могло принести никакой», — говорится в романе.

В 1937 году в уголовном законодательстве появляется 25-я статья, в которой валютные операции приравниваются к государственным преступлениям.

«Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соцстране надо забыть», — говорил Сталин. В самом начале 50-х вождь вынашивал идею о создании блока государств, которые отказались бы от доллара полностью.

Вот какие строки написал Сергей Михалков в 1952-м, представив обращение рубля к доллару: «За черные дела тебя берут убийцы, торговцы родиной тебя в карман кладут. А я народный Рубль и я в руках народа, который строит мир и к миру мир зовет».

В конце 50-х годов СССР стали посещать заграничные туристы, которым был не по душе официальный обменный курс. Тогда же и советские граждане получили возможность выезжать за рубеж. Но вот незадача — официально можно было обменять не более 30 рублей. Логично, что на фоне таких ограничений в СССР начал процветать «черный» валютный рынок.

Валютный король и его свита

Нелегальная схема была такая: «бегунки» покупали валюту и драгоценные металлы у иностранцев. Скупленное передавали «шефам», затем добыча оказывалась в руках «купцов» или «королей», которые лично проводили операции на суммы в десятки и сотни тысяч рублей. Спецслужбы, тем не менее, внимательно следили за нарушениями. И в 1960 году КГБ разоблачил саму известную группу «черных» валютчиков под руководством Яна Рокотова и его подельников Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева.

Они меняли иностранные деньги на рубли, при этом счет шел на сотни тысяч долларов. В «оттепельном» СССР курс для иностранных туристов составлял 10 рублей за доллар. «Но иностранцам все равно было выгоднее иметь дело с такими, как Рокотов, они платили за «бакс» по 20-25 рублей, — пишет Фёдор Раззаков в своей книге «Начало теневой экономики».

Его империя от «бегунков» до самого верха работала складно, Ян Рокотов или Купец Косой договаривались о сделках с крупными иностранными дипломатами и даже имели контакты с западногерманским банком, пишет Исаак Фильштинский. «Внося в этот банк марки, приезжавшие в СССР иностранцы получали от Яна советские деньги по выгодному курсу», — указывает историк.

При этом Рокотов долгое время был осведомителем Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). Косой держал свой капитал в обычном чемодане, который иногда прятал на вокзале в камере хранения, где его в итоге и взяли.

В ходе расследования у Рокотова было изъято ценностей на 1,5 миллиона долларов, а оборот незаконных операций под его контролем оценили в десятки миллионов советских рублей.

Закон тогда предписывал сажать за такие операции в тюрьму на 8 лет, но в дело вмешалось руководство СССР в лице Никиты Хрущева — Рокотова расстреляли.

При этом на момент совершения преступления и первого судебного процесса еще не вступила в действие расстрельная 88-я статья советского уголовного кодекса. Рокотова судили трижды, чтобы к третьему суду уже вступил указ о «высшей мере» наказания.

«Они меня все равно расстреляют, они без казней не могут, — сказал он подошедшему во время перерыва к скамье подсудимых журналисту, — но хоть года два я пожил как человек, а не как «тварь дрожащая», — цитирует преступника «Столетие».

В 1961 году в УК введена статья 88, или «бабочка», она предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой. Осуждение по ст. 88 предполагало наказание от лишения свободы на три года до смертной казни. Окончательно статью отменили только в 1994 году.

«Березка» для избранных

Для иностранцев в стране были организованы магазины «Березка». Советские люди в это изобилие товаров попасть не могли, при том, что обычные магазины красовались тогда пустыми полками. Исключением были, например, дипломаты, моряки, члены партийной «верхушки». После их возвращения в Союз оставшаяся наличная валюта конвертировались в боны, то есть специальные сертификаты Внешпосылторга — ими тоже можно было расплачиваться в «Березках».

Боны с синей полосой были для тех, кто работал в соцстранах, с желтой полосой — для приехавших из развивающихся стран, и без полос - для тех, кто работал в государствах со свободно конвертируемой валютой. При этом иметь сертификат без полосы было очень выгодно — за один рубль, заработанный в капиталистических странах, полагался четырехрублевый бон.

Кроме продуктов питания в «Березках» продавали и другие товары, например, автомобили. Если «Волга» стоила 5500 рублей, то для владельцев сертификатов без полосы — всего 1200 рублей.

С 1974 года взамен всех типов сертификатов введены чеки, которыми начислялась зарплата сразу по установленному коэффициенту. Дело в том, что спекуляции с сертификатами на черном рынке развернули не на шутку.

В январе 1988 года выдача товаров за чеки тоже была прекращена. Владельцы заветных бумаг в последние дни перед отменой простаивали огромные очереди в «Березку». Как боны, так и чеки те, кому повезло их иметь, часто откладывали на «черный день». Во время перестройки магазины «Березка» закрыли, а вскоре и разрешили свободное приобретение иностранной валюты.

В начале 90-х в СССР начал формироваться валютный рынок — с апреля 1991 года — заработала Валютная биржа Госбанка СССР, на которой проводили операции по купле-продаже валюты крупнейшие банки.