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А вот и санкции: ЕС и США добивают Россию

США и ЕС готовят новые санкции против России за задержание украинских моряков

Евросоюз и США готовят новые санкции против России в ответ на задержание украинских моряков. Ограничительные меры могут быть введены в течение ближайших недель. Санкции могут быть направлены против физических лиц и компаний, связанных с инцидентом в Керченском проливе.
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02:00

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Вернемся уже через несколько часов, чтобы проследить за реакцией российского рынка на сообщения о готовящихся новых санкциях.

01:50

Россия, безусловно, не согласится с требованиями США по инциденту в Керченском проливе и по ситуации на Украине. Западные страны, включая Германию, Францию и США, несут основную ответственность за происходящее на Украине, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ по теме четырехлетия Минских договоренностей по Донбассу., сообщают РИА Новости. Он отметил, что «к сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан». «Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией», - заключил глава российской миссии.

01:40

BdB опасается, что возможные ограничительные меры могут напрямую повлиять на западные банки, которые ведут бизнес в России и в новой ситуации больше не смогут выполнять обязательства. Коснуться это может таких кредитно-финансовых институтов как Deutsche Bank, Unicredit, Goldman Sachs и Bank of America, отмечает Reuters.

01:30

Агентство Reuters, со ссылкой на материалы Федерального союза немецких банков (BdB), сообщало, что возможные новые санкции США против российских кредитно-финансовых институтов могли бы отрицательно сказаться на финсекторе в целом.

01:25

Между тем в Великобритании подтвердили подготовку новых санкций против России. В МИД Великобритании заявили, что Лондон вместе с ЕС анализирует новые меры в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

01:20

«Против пресловутых санкций в отношении России мы боремся и будем бороться, но не потому что мы любим русских или американцев, но потому что мы отстаиваем интересы итальянцев. Если есть компании, которые несут огромные потери из-за антироссийских санкций, вполне закономерно пересмотреть инструменты, но не принцип», - приводит агентство слова Ди Майо.

01:10

Стоит отметить, что в ЕС отношения к санкциям уже не такое единодушное. Все больше политиков и бизнесменов требует отказаться от санкционной политики. Так, вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо подтвердил, что правительство намерено добиться пересмотра санкционного режима в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

01:00

Главы внешнеполитических ведомств затронули также положение в Сирии, согласившись с необходимостью продолжать двусторонний диалог в интересах выполнения резолюции СБ ООН 2254. Они обменялись мнениями о состоявшихся в последнее время контактах представителей МИД России и Госдепартамента США по ситуации вокруг Корейского полуострова и с целью продвижения афганского урегулирования.

00:50

При обсуждении актуальных внешнеполитических вопросов российский министр также предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие, чем грозит Вашингтон в нарушение международного права. Высказана готовность провести консультации по венесуэльской тематике в русле принципов Устава ООН.

00:40

В связи с анонсированным Госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

00:30

Между тем, в конгрессе во вторник состоялись слушания по санкционной тематике а также прошло комитетское заседание по проблеме вмешательства в выборы. А глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Майклом Помпео.

00:25

Санкций в отношении госдолга ожидать тоже не стоит, рассуждает аналитик. Крупный объем бумаг находится в руках американских игроков, что существенно снижает вероятность ввода действительно серьезных ограничений. Вполне возможно, в этот раз в Вашингтоне примут точечные меры в отношении некоторых государственных компаний.

00:20

Отключение от SWIFT достаточно сильно ударит по американским компаниям, являющимся основными кредиторами Москвы. Кроме того, торговля сырьем осуществляется в долларах, а значит данный вариант приведет к снижению поставок российских ресурсов на рынок, что не только совершенно очевидным образом ударит по России, но и взвинтит нефтяные цены, против роста которых последовательно выступает Дональд Трамп., считает Мащенко.

00:15

Еще в прошлом году в конгресс поступило порядка 10 законопроектов, в которых содержатся предложения по ограничительным мерам в отношении России: некоторые из них предусматривают запрет на инвестирование в госдолг и отключение страны от долларовой системы расчетов SWIFT. Тем не менее, рассчитывать на жесткий вариант санкций в данный момент не стоит, полагает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

00:10

Антироссийские санкции могут усилить давление на рубль, полагает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Российский рубль незначительно укреплялся в ходе торгов вторник, и продолжает консолидацию в диапазоне 65,5-66 руб./$. Поддержку рублю оказывает рост нефтяных цен. В ближайшее время фактором давления на рубль могут стать антироссийские санкции, которые сегодня будет рассматривать, отмечает аналитик.

00:05

Как завтра отреагируют рынки, пока непонятно. В январе инвесторы активно возвращались в Россию со своими капиталами, вкладывая средства в ОФЗ и акции. Это поддерживало рубль в устойчивом состоянии.

00:00

На фоне сообщений о новых санкциях, рубль в итоге ослабел к доллару, при том, что ранее он укреплялся. В ходе вечерних торгов доллар дорожал до 66,26 руб., евро - до 74,93 руб. Но затем сразу последовала коррекция. И на конец дня американская валюта котировалась по 65,89 руб. (плюс 4 копейки к открытию торгов), евро подорожал на 43 копейки до 74,65 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

23:55

По его словам, на этих встречах указывалось, что строительство трубопровода якобы идет вопреки правилам и директивам ЕС. И если Германия пересмотрит свою позицию, то проект будет остановлен.

23:50

Не был обойден вниманием и проект строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию через Балтийское море. Волкер не считает, что битва с проектом уже проиграна. «Я был в Германии на прошлой неделе и там много людей, включая членов Бундестага, обозревателей Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорили о том, допустимо ли продолжать работу с «Газпромом», когда Россия совершает агрессию в отношении Украины, атаковала ее судна, захватила моряков», — говорит спецпредставитель.

23:45

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он.

23:40

«Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, будут ли они развивать эту идею, и мы это также рассмотрим», — сказал представитель Госдепа. В ответ на вопрос сотрудника «Голоса Америки» про отключение России от системы банковских транзакций SWIFT, Волкер ответил, что эта опция есть в списке, но она дорого обойдется и самому Западу.

23:35

Курт Волкер в декабре также дал большое интервью «Голосу Америки». Чиновник много рассуждал о новых санкциях. Прежде всего, Волкер пообещал второй пакет санкций за отравление Скрипалей в Солсбери. Первый был введен Госдепом в августе этого года. Затем он рассказал, что ему нравится инициатива немецкого политика, «возможного следующего лидера ХДС Аннегреты Крамп-Карренбауер», запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

23:30

«Соединенные Штаты в естественном порядке будут пересматривать крымские санкции в феврале. Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения [с их стороны] пока не принято», - сказал Волкер.

23:25

Ранее санкции против России за инцидент в Керченском проливе анонсировал специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. В частности, он говорил об этом 31 января во время брифинга для журналистов.

23:20

Другой чиновник подтвердил FT, что санкции будут направлены в отношении физических и юридических лиц, причастных к задержанию украинских судов.

23:15

В то же время газета Financial Times пишет о том, что санкции могут быть введены в течение двух месяцев, до конца марта. «Они ждут своего часа», - цитирует газета одного из дипломатов.

23:10

Финальное решение по санкциям ожидается в течение следующих недель. Для этого сначала потребуется «зеленый свет» от политиков, после чего последуют собственно действия, говорит источник.

23:00

Новые санкции должны затронуть тех, кто причастен к инциденту в Керченском проливе. «Будут еще имена, заморозки активов», - цитирует телеканал источник в дипломатических кругах.

22:50

До сих пор представители ЕС надеялись, что конфликт может быть улажен путем дипломатии с Кремлем. Но до сих пор нет признаков того, что Москва освободит моряков. «Нет никаких признаков, что они хотят деэскалации конфликта», - говорит источник Skу News.

22:44

Он отмечает, что на Западе считают, что до сих действовали чересчур мягко в ответ на действия России в Азовском море. И это может привести к тому, что Россия продолжит ограничивать свободное движение судов, если не будут приняты более решительные меры.

22:40

По словам одного из источников Sky News, Россия продолжает препятствовать свободному движению судов в проливе. Одним из признаков этого является снижение объема перевозок за прошедшие два месяца.

22:32

При этом британская газета Financial Times пишет, что конкретные меры, которые могут быть приняты против России, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 февраля.

22:27

По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были приняты в предстоящие недели. При этом один из источников надеется, что действуя сообща, эффект окажется более значительным.

22:22

США и страны Европы работают над новым пакетом санкций. Причина - задержание украинских кораблей и моряков, пытавшихся войти в Керченский пролив, передает Sky News со ссылкой на три «европейских источника».

22:16

Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков, сообщил во вторник британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

22:10

Добрый вечер, уважаемые читатели. Против России готовятся новые санкции. На этот раз США и ЕС могут ввести ограничительные меры из-за инцидента в Керченском проливе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.