А вот и санкции: ЕС и США добивают Россию

Россия, безусловно, не согласится с требованиями США по инциденту в Керченском проливе и по ситуации на Украине. Западные страны, включая Германию, Францию и США, несут основную ответственность за происходящее на Украине, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ по теме четырехлетия Минских договоренностей по Донбассу., сообщают РИА Новости. Он отметил, что «к сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан». «Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией», - заключил глава российской миссии.