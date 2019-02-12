А вот и санкции: ЕС и США добивают Россию

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На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Вернемся уже через несколько часов, чтобы проследить за реакцией российского рынка на сообщения о готовящихся новых санкциях.
Россия, безусловно, не согласится с требованиями США по инциденту в Керченском проливе и по ситуации на Украине. Западные страны, включая Германию, Францию и США, несут основную ответственность за происходящее на Украине, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ по теме четырехлетия Минских договоренностей по Донбассу., сообщают РИА Новости. Он отметил, что «к сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан». «Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией», - заключил глава российской миссии.
BdB опасается, что возможные ограничительные меры могут напрямую повлиять на западные банки, которые ведут бизнес в России и в новой ситуации больше не смогут выполнять обязательства. Коснуться это может таких кредитно-финансовых институтов как Deutsche Bank, Unicredit, Goldman Sachs и Bank of America, отмечает Reuters.
Агентство Reuters, со ссылкой на материалы Федерального союза немецких банков (BdB), сообщало, что возможные новые санкции США против российских кредитно-финансовых институтов могли бы отрицательно сказаться на финсекторе в целом.
Между тем в Великобритании подтвердили подготовку новых санкций против России. В МИД Великобритании заявили, что Лондон вместе с ЕС анализирует новые меры в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
«Против пресловутых санкций в отношении России мы боремся и будем бороться, но не потому что мы любим русских или американцев, но потому что мы отстаиваем интересы итальянцев. Если есть компании, которые несут огромные потери из-за антироссийских санкций, вполне закономерно пересмотреть инструменты, но не принцип», - приводит агентство слова Ди Майо.
Стоит отметить, что в ЕС отношения к санкциям уже не такое единодушное. Все больше политиков и бизнесменов требует отказаться от санкционной политики. Так, вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо подтвердил, что правительство намерено добиться пересмотра санкционного режима в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Главы внешнеполитических ведомств затронули также положение в Сирии, согласившись с необходимостью продолжать двусторонний диалог в интересах выполнения резолюции СБ ООН 2254. Они обменялись мнениями о состоявшихся в последнее время контактах представителей МИД России и Госдепартамента США по ситуации вокруг Корейского полуострова и с целью продвижения афганского урегулирования.
При обсуждении актуальных внешнеполитических вопросов российский министр также предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие, чем грозит Вашингтон в нарушение международного права. Высказана готовность провести консультации по венесуэльской тематике в русле принципов Устава ООН.
В связи с анонсированным Госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Между тем, в конгрессе во вторник состоялись слушания по санкционной тематике а также прошло комитетское заседание по проблеме вмешательства в выборы. А глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Майклом Помпео.
Санкций в отношении госдолга ожидать тоже не стоит, рассуждает аналитик. Крупный объем бумаг находится в руках американских игроков, что существенно снижает вероятность ввода действительно серьезных ограничений. Вполне возможно, в этот раз в Вашингтоне примут точечные меры в отношении некоторых государственных компаний.
Отключение от SWIFT достаточно сильно ударит по американским компаниям, являющимся основными кредиторами Москвы. Кроме того, торговля сырьем осуществляется в долларах, а значит данный вариант приведет к снижению поставок российских ресурсов на рынок, что не только совершенно очевидным образом ударит по России, но и взвинтит нефтяные цены, против роста которых последовательно выступает Дональд Трамп., считает Мащенко.
Еще в прошлом году в конгресс поступило порядка 10 законопроектов, в которых содержатся предложения по ограничительным мерам в отношении России: некоторые из них предусматривают запрет на инвестирование в госдолг и отключение страны от долларовой системы расчетов SWIFT. Тем не менее, рассчитывать на жесткий вариант санкций в данный момент не стоит, полагает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.
Антироссийские санкции могут усилить давление на рубль, полагает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Российский рубль незначительно укреплялся в ходе торгов вторник, и продолжает консолидацию в диапазоне 65,5-66 руб./$. Поддержку рублю оказывает рост нефтяных цен. В ближайшее время фактором давления на рубль могут стать антироссийские санкции, которые сегодня будет рассматривать, отмечает аналитик.
Как завтра отреагируют рынки, пока непонятно. В январе инвесторы активно возвращались в Россию со своими капиталами, вкладывая средства в ОФЗ и акции. Это поддерживало рубль в устойчивом состоянии.
На фоне сообщений о новых санкциях, рубль в итоге ослабел к доллару, при том, что ранее он укреплялся. В ходе вечерних торгов доллар дорожал до 66,26 руб., евро - до 74,93 руб. Но затем сразу последовала коррекция. И на конец дня американская валюта котировалась по 65,89 руб. (плюс 4 копейки к открытию торгов), евро подорожал на 43 копейки до 74,65 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
По его словам, на этих встречах указывалось, что строительство трубопровода якобы идет вопреки правилам и директивам ЕС. И если Германия пересмотрит свою позицию, то проект будет остановлен.
Не был обойден вниманием и проект строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию через Балтийское море. Волкер не считает, что битва с проектом уже проиграна. «Я был в Германии на прошлой неделе и там много людей, включая членов Бундестага, обозревателей Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорили о том, допустимо ли продолжать работу с «Газпромом», когда Россия совершает агрессию в отношении Украины, атаковала ее судна, захватила моряков», — говорит спецпредставитель.
«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он.
«Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, будут ли они развивать эту идею, и мы это также рассмотрим», — сказал представитель Госдепа. В ответ на вопрос сотрудника «Голоса Америки» про отключение России от системы банковских транзакций SWIFT, Волкер ответил, что эта опция есть в списке, но она дорого обойдется и самому Западу.
Курт Волкер в декабре также дал большое интервью «Голосу Америки». Чиновник много рассуждал о новых санкциях. Прежде всего, Волкер пообещал второй пакет санкций за отравление Скрипалей в Солсбери. Первый был введен Госдепом в августе этого года. Затем он рассказал, что ему нравится инициатива немецкого политика, «возможного следующего лидера ХДС Аннегреты Крамп-Карренбауер», запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.
«Соединенные Штаты в естественном порядке будут пересматривать крымские санкции в феврале. Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения [с их стороны] пока не принято», - сказал Волкер.
Ранее санкции против России за инцидент в Керченском проливе анонсировал специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. В частности, он говорил об этом 31 января во время брифинга для журналистов.
Другой чиновник подтвердил FT, что санкции будут направлены в отношении физических и юридических лиц, причастных к задержанию украинских судов.
В то же время газета Financial Times пишет о том, что санкции могут быть введены в течение двух месяцев, до конца марта. «Они ждут своего часа», - цитирует газета одного из дипломатов.
Финальное решение по санкциям ожидается в течение следующих недель. Для этого сначала потребуется «зеленый свет» от политиков, после чего последуют собственно действия, говорит источник.
Новые санкции должны затронуть тех, кто причастен к инциденту в Керченском проливе. «Будут еще имена, заморозки активов», - цитирует телеканал источник в дипломатических кругах.
До сих пор представители ЕС надеялись, что конфликт может быть улажен путем дипломатии с Кремлем. Но до сих пор нет признаков того, что Москва освободит моряков. «Нет никаких признаков, что они хотят деэскалации конфликта», - говорит источник Skу News.
Он отмечает, что на Западе считают, что до сих действовали чересчур мягко в ответ на действия России в Азовском море. И это может привести к тому, что Россия продолжит ограничивать свободное движение судов, если не будут приняты более решительные меры.
По словам одного из источников Sky News, Россия продолжает препятствовать свободному движению судов в проливе. Одним из признаков этого является снижение объема перевозок за прошедшие два месяца.
При этом британская газета Financial Times пишет, что конкретные меры, которые могут быть приняты против России, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 февраля.
По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были приняты в предстоящие недели. При этом один из источников надеется, что действуя сообща, эффект окажется более значительным.
США и страны Европы работают над новым пакетом санкций. Причина - задержание украинских кораблей и моряков, пытавшихся войти в Керченский пролив, передает Sky News со ссылкой на три «европейских источника».
Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков, сообщил во вторник британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
Добрый вечер, уважаемые читатели. Против России готовятся новые санкции. На этот раз США и ЕС могут ввести ограничительные меры из-за инцидента в Керченском проливе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.