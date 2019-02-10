Провал Трампа: США кормят школьников российской рыбой

Как сообщили в CNN, школьники в США получают в столовых рыбные палочки, сделанные из российской рыбы. Согласно представленной информации, рыбаки на Аляске уже многие годы страдают от конкуренции с Россией.

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Речь идет в первую очередь о рынке минтая: его вылавливают в России, обрабатывают в Китае, а затем привозят в США в замороженном виде или в панировке.

К этому привели введенные президентом США Дональдом Трампом 10% пошлины на китайские товары. Из-за развязанной Трампом торговой войны Пекин ввел ввозные пошлины в 25%, таким образом ограничив доступ рыбаков из США к китайскому рынку.

«Ответные меры Китая практически закрыли китайский рынок для минтая (из США)», — заявил CNN представитель Genuine Alaska Pollock Producers Пэт Шанахан.

При этом российский минтай в результате торговых распрей между Китаем и США не пострадал.

Российский минтай стоит дешевле того, что ловят рыбаки на Аляске. Это помогло ему получить долю на американском внутреннем рынке в $200 млн.

«К 2017 году около половины всех рыбных палочек, подаваемых в школьных столовых, производились из рыбы, пойманной в России и накаченной добавками в Китае», — отмечают в CNN.

Таким образом, вопреки тому, на что надеялись американские производители рыбы, а именно что политика Белого дома по введению торговых пошлин поможет «стереть ценовое преимущество российской рыбы», развязанная Трампом торговая война привела к прямо противоположенным результатам. Положение американских рыбаков ухудшилось, сообщает телеканал.

Торговая война между Китаем и США длится с 2018 года. Развязал конфликт Дональд Трамп. Напомним, что «первый выстрел» прогремел в июле, когда США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год, а Китай ответил тем же. В сентябре США ввели таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай также ответил новыми пошлинами на американские товары.

Эскалация тарифных барьеров сделала невозможным ведение бизнеса для многих китайских компаний в США и наоборот. Высокие тарифы уже увеличили затраты для поставщиков, производителей, розничных продавцов и потребителей, и это процесс продолжится.

Большинство прогнозов специалистов сейчас указывают на замедление экономического роста в США. Так, МВФ ожидает рост ВВП США на уровне 2,5% в 2019 году и всего 1,8% в 2020 году.

В последнее время ни один международный форум или отчет экспертов не обходится без упоминания возможных рисков для мировой экономики от развязывания торговой войны.

ВТО уже давно бьет тревогу: «В последнее время ряд связанных с торговлей индикаторов стали ухудшаться. И это происходит в момент, когда мировая экономика наконец перешла к устойчивому росту после финансового кризиса и когда любая неопределенность в связи с нарастающими ограничениями в торговле может поставить экономическое восстановление под угрозу».

Угроза полномасштабной глобальной торговой войны и растущая политическая напряженность между мировыми державами являются доминирующими мировыми рисками, отмечала, в частности,The Wall Street Journal со ссылкой на доклад экспертов Всемирного экономического форума.

«Самым большим риском является отсутствие готовности к сотрудничеству — мы не снижаем этот риск», — сказал президент Всемирного экономического форума Берге Бренде.

При этом еще в прошлом году появилась информация, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены пошлин и заключения договоренностей с Китаем.

В частности, такое предположение было основано на том, что во время саммита G20 в Буэнос-Айресе Трамп договорился с китайским лидером Си Цзиньпинем о 90-дневном перемирии (до 1 марта), которое предполагает запрет введения новых пошлин на импорт.

Эксперты надеются, что Китаю и США удастся договориться в ближайшее время. Так, на днях агентство Reuters сообщило о подготовке нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые могут состояться уже на следующей неделе. Газета WSJ сообщила, что с американской стороны в переговорах будут участвовать торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин.

«В конце февраля Дональд Трамп планирует осуществить «азиатское турне», которое должно включать второй саммит США-КНДР и встречу с китайским лидером Си Цзыньпином. Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно-позитивными», — комментирует ситуацию Михаил Поддубский, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка.