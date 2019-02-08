Жесткая директива: что будет с «Северным потоком – 2»

В официальном сообщении на сайте Совета ЕС говорится, что послы государств-членов ЕС, собравшиеся в пятницу на Комитет постоянных представителей, поручили председателю Совета (сейчас это Румыния) начать переговоры с Европейским парламентом о внесении поправки в газовую директиву.

Реклама

Общий смысл предлагаемой поправки к газовой директиве заключается в том, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом ЕС и третьей страной.

«Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сетей», — разъясняется в сообщении Совета ЕС.

Новая версия газовой директивы де-факто нацелена на «Северный поток – 2», хотя он нигде не упоминается.

Согласно новой версии газовой директивы, государства-члены, желающие вступить в переговоры с третьей страной о заключении, изменении или продлении такого соглашения, которое окажет воздействие на общие правила ЕС, должны будут уведомить об этом комиссию.

В той части, которая может повлиять на правила ЕС, комиссия затем уполномочивает государство-член вступить в официальные переговоры. Кроме того, страны-члены ЕС могут выводить из-под действия директивы проекты, которые были реализованы по прежним правилам.

«Париж и Берлин предложили просто изменить формулировку в тексте документа. Вместо газопроводов, проходящих по территории и морскому шельфу Евросоюза, они предложили написать «по территории и морской экономической зоне государств Евросоюза», что снимает легальные противоречия с Конвенцией ООН, поскольку у государств ЕС в отличие от Евросоюза как международной организации экономическая морская зона имеется», — уточнил дипломатический источник ТАСС.

Он добавил, что в целом ряде параграфов документа «текст изменен таким образом, что значительно большую роль в принятии решения по применимости европейского энергетического законодательства к газопроводам из третьих стран на территорию ЕС будут играть государства Евросоюза, а не Брюссель».

«Государство, где находится первый пункт входа газа на территорию ЕС, получит право принимать решение о возможных изъятиях [из-под действия отдельных положений энергетических норм Евросоюза] газотранспортного проекта», — пояснил источник.

Итоговый вариант директивы является компромиссом между Германией и другими членами ЕС, в частности Францией. О том, что Париж поддерживает ужесточение политики ЕС по отношению к «Северному потоку – 2», стало известно накануне. В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стороны нашли формулировки, устраивающие обе стороны.

«Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — лишь сказала она.

Необходимо подчеркнуть, что сегодняшнее решение ЕС не является решающим. Теперь Румыния начнет переговоры с Европарламентом, который должен будет одобрить директиву. После чего она вернется в Совет ЕС.

Далее министры стран-членов Евросоюза должны будут снова ее обсудить и одобрить. Без этого поправки действовать не начнут. Главная задача европейской бюрократии на данный момент – это провести новый вариант газовой директивы через Европарламент и Совет ЕС до мая этого года, поскольку в мае пройдут выборы евродепутатов, а осенью сменится руководство Еврокомиссии.

«Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для выработке финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом не позже конца мая», — сообщило агентство Bloomberg.

Для «Газпрома», который является единственным акционером оператора «Северного потока – 2» компании Nord Stream 2 AG, в решении еврочиновников есть хорошая и плохая новость. Хорошая заключается в том, что проект не заблокирован, а его судьбу будет решать в том числе правительство ФРГ.

А немецкие власти являются самыми горячими защитниками газопровода, ведь он делает Германию крупнейшим газовым хабом в ЕС. Напомним, что «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до ФРГ, его длина составит 1200 км, а мощность 55 млрд куб. м. газа в год.

В проекте участвуют пять европейских компаний (ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall), которые финансируют половину из 9,5 млрд евро стоимости газопровода.

Но есть и плохая новость.

Новый вариант директивы означает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков, и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Очевидно, что для «Северного потока – 2» это будет проблемой. «Газпром» не соответствует требованию о разделении добычи и транспортировки, и он же будет единственным поставщиком газа в трубу. Тем более, что в России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

«И вот тут возникает вопрос относительно того, а допустимы ли отступления (директиве) в отношении «Северного потока – 2». Вопрос вполне справедливый, поскольку соглашение о его строительстве было заключено значительно раньше, не говоря уже о том, что значительная его часть уже профинансирована и построена.

Если учитывать тот факт, что даже США не стали распространять на проект санкции, можно предположить, что и директива ЕС не получит обратной силы в отношении строящегося газопровода», — рассуждает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

«Газпром» также сможет оспаривать распространение на него новых правил в сложившихся условиях, считает эксперт.

«Отмечу так же, что отступления от правил предусматривает адресный подход к каждому конкретному проекту, так что тут все будет зависеть от того, как постараются в плане защиты собственных интересов европейские компании и государства, участвующие в проекте», — добавляет он.

Риск заморозки «Северного потока – 2» очень низок, считает Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал». Механизм отзыва разрешений отдельных стран или наложения запрета на реализацию уже начатого проекта на уровне ЕС и отдельных государств, чрезвычайно сложный и может быть оспариваем. Однако не исключены проблемы в дальнейшем – уже на стадии эксплуатации закупки по нему можно обременить ограничениями.

Газовая директива никак не сможет заблокировать стройку газопровода,

соглашается Константин Карпов, аналитик «БКС Брокер».

Что касается резервирования мощностей, то он указывает на то, что едва ли найдутся иностранные поставщики, которые способны получить доступ к трубе, которая берет начало в России. Но в случае, если новая директива все же накроет «Северный поток – 2», то придется так или иначе менять российское законодательство и либерализовывать экспорт газа.

«В любом случае, проект выгоден всем сторонам и будет реализован. Возможно это приведет к ограниченной реализации либерализации экспорта трубного газа из РФ. Это негатив для «Газпрома», но учитывая, что компания так или иначе закупает топливо у поставщиков на территории РФ, влияние будет ограниченным», — считает аналитик.