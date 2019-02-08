Газ не спас: почему нищенствует Туркмения

Конец туркменского социализма

Несмотря на то что, согласно официальным данным, ВВП страны вырос в прошлом году на 6,2%, а это больше, чем в соседних среднеазиатских республиках, и государственную пропаганду, которая обещает построение «общества всеобщего благоденствия», аналитики совсем по-другому видят ситуацию в стране.

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При этом оценить реальное положение дел невозможно, поскольку даже миссия МВФ в стране вынуждена работать с официальными данными, предоставляемыми правительством. Однако, судя по косвенным признакам, о процветании в стране речи совсем не идет.

Несмотря на огромные запасы газа и ударные показатели по приросту ВВП, страна десятилетия находится в глубоком кризисе, считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

«Главная проблема страны заключается в политическом строе: большинство стран бывшего СССР так или иначе столкнулись с проблемами авторитаризма и коррупции, однако в Туркменистане с этим дела обстоят куда хуже, чем у соседей. Это видно, например, по тому, что страна ежегодно занимает последние места в экономических и коррупционных рейтингах», — говорит Мащенко. Так, по итогам 2018 года Туркменистан занял 162 место из 180 в рейтинге восприятия коррупции.

Несмотря на декларируемый высокий рост ВВП, в магазинах в Туркмении регулярно сообщают об очередях и дефиците продуктов.

По сообщению независимых СМИ, дефицитным продуктом стал даже хлеб. В частности, по сообщению издания «Хроники Туркменистана», продавцы отпускают лишь по одной лепешке на человека. Впрочем, проверить эту информацию, как и другие данные, достаточно сложно.

В стране до сих пор действует система, где продукты продают по фиксированным ценам в государственных магазинах.

При этом в последнее время для населения в стране отменяют все больше социальных льгот. Так, с 1 января этого года вступило в силу решение об отмене коммунальных льгот. Ранее вода, газ и электричество на протяжении жизни целого поколения были практически бесплатными для граждан.

Власти Туркмении также начинают поэтапное урезание финансирования национальной академии наук из государственного бюджета. В течение ближайших трех лет оно будет окончательно прекращено.

Обосновывается это решение необходимостью «обеспечивать конкурентоспособность научных достижений и развитие научной деятельности». Впрочем, по неофициальным данным, реформа проводится из-за нарастающего дефицита госбюджета Туркмении. Ранее в стране перевели на самообеспечение дома культуры, поликлиники и больницы.

Источники независимого издания «Альтернативные новости Туркменистана» говорят, что серьезные перестановки ожидаются в нефтегазовой отрасли. Так, сообщается «о полном развале работы» в этой сфере. По словам источника АНТ, отрасль уже давно не приносит прибыль, а за последние 10-15 лет «Туркменнефть» и «Туркменгаз» превратились в «карманных доноров», которые не в силах противостоять навешиваемым на них государственным расходам, не связанным с профильной деятельностью.

Речь идет о схеме, когда долги одной госструктуры покрывает другая, более эффективная. При этом, по некоторым данным, энергетические концерны Туркменистана имеют многомиллионные долги перед зарубежными поставщиками. В то же время частный сектор не в состоянии компенсировать проблемы госкомпаний.

Класс предпринимателей в стране практически полностью отсутствует из-за проблем с правами собственности и регулярным ухудшением условий ведения бизнеса, говорит Мащенко. Отсюда вытекает огромная безработица, низкая покупательская активность, пополнение бюджета лишь за счет государственных компаний.

Выход из кризиса возможен только после серьезных структурных реформ и смены внешней политики страны, уверен эксперт.

Газ есть, но он не продается

Основной экономики Туркмении является нефтегазовая отрасль. Так, по официальным данным, на территории страны уже открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.

В целом, ВР Statistical Review оценивает запасы газа в стране в 19,5 трлн кубометров на конец 2017 года. Это четвертый в мире показатель после Катара, Ирана и России. В нашей стране газа больше всего — 35 трлн кубометров.

Но Ашхабад не может в полной мере монетизировать свои ресурсы и стать таким же лидером в газовой сфере, как Россия или Катар. В 2017 году страна добыла 62 млрд кубометров, сообщает ВР Statistical Review. Это в 10 раз меньше, чем российский показатель. По объемам добычи впереди Туркменистана еще и США, Канада, Норвегия, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Китай, Австралия, Индонезия, Малайзия, Алжир.

Туркменистан сильно пострадал от падения мировых цен на энергоносители. В результате в 2016 году фактические доходы и расходы бюджета оказались почти в 10 раз ниже запланированных, говорит Жанна Кулакова, аналитик Forex Optimum.

«У Туркмении есть потенциал для наращивания добычи газа, так что теоретически сокращение выручки могло бы быть компенсировано за счет роста объемов. Однако мало просто увеличить добычу, нужно еще найти покупателя и организовать доставку товара, в данном случае — газа. Для этого, например, нужно наращивать экспорт на европейский рынок, но для этого необходимо проложить газопровод по дну Каспийского моря», — объясняет эксперт.

Однако постройка такого газопровода постоянно тормозится из-за разногласий между Туркменией, Ираном, Россией, Казахстаном и Азербайджаном.

Особенно жесткую позицию занимает Тегеран. Между странами давно возник затяжной конфликт. В 2008-2009 годах в Иране были сильные морозы, и он был вынужден импортировать газ сверх установленных лимитов.

«Туркмения его продала, но в девять раз повысила цену, в результате чего сформировался долг. Спустя годы Туркмения и вовсе перекрыла поставки газа в Иран, обосновывая это как раз той самой задолженностью, а теперь Иран ставит Туркмении палки в колеса», — поясняет Кулакова.

Путь туркменского газа в Европу мог бы пролегать через Россию, но и здесь есть трудности: с 2016 года «Газпром» полностью отказался от покупки туркменского природного газа. Это произошло из-за того, что Ашхабад не пошел на уступки после падения мировых цен на газ. Туркменская сторона заявляет, что причина конфликта другая: российские партнеры отказывались платить по долгам.

«Газпром покупал газ по довольно дешевой стоимости. Полагаем, что такое ценообразование было за счет того, что компания обеспечивала транзит, при этом «Газпром» перепродавал этот газ уже по другим рыночным ценам, в конечном счете, Ашхабад стало не устраивать такое положение дел и в результате стороны разорвали сотрудничество», — описывает конфликт аналитик «Алор» Алексей Антонов.

В последние годы Туркменистан попытался переориентировать свои газовые интересы на, казалось бы, перспективный рынок сбыта – Китай. Но газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай загружен на 100%, а новых мощностей нет. При этом Пекин и так уже вложил в строительство этой ветки значительные средства, поясняет Антонов.

Наш герой Аркадаг

Страна могла бы пойти по пути Азербайджана и Казахстана – открыть свою экономику для иностранных инвесторов, прежде всего западных энергетических корпораций. Тогда многие проблемы решались бы гораздо быстрее и проще.

Но двери закрыты, а авторитарный режим в стране крайне жесткий — в этом ни у прежнего лидера Сапармурата Ниязова (Туркменбаши, умер в 2006 году), ни у нынешнего лидера Гурбангулы Бердымухамедова (Аркадаг — покровитель, опора) на постсоветском пространстве, пожалуй, не было и нет конкурентов.

Как и в свое время Ниязов, Бердымухамедов уже поставил себе прижизненный памятник. В мае 2015 года в Ашхабаде был открыт монумент «Аркадаг бинасы». Статуя установлена, как это обычно бывает в таких случаях, по просьбе народа.

Глава государства изображен в традиционной туркменской одежде на гарцующем ахалтекинском коне с высоко поднятой правой рукой. Рядом с президентом изображен летящий голубь, символизирующий стремление к миру. Высота монумента 21 метр, высота мраморного постамента 15 метров. Статуя выполнена из бронзы и покрыта сусальным золотом в 24 карата.

«Наш герой Аркадаг, снискавший на посту главы государства любовь и уважение народа, дальновидный политик, крупный ученый, обладающий всесторонними знаниями в области экономики, архитектуры, образования, науки, медицины, культуры, искусства и других областях, как государственный и политический деятель современной эпохи показывает прекрасный пример служения Родине и народу», — сказала глава туркменского парламента Акджи Нурбердыева на церемонии открытия монумента (цитата по РИА «Новости»).

Сейчас Туркмении необходимо решать множество внутригосударственных проблем, ведь не для кого не секрет, что страна живет фактически по законам тоталитаризма, и если государственные деятели действительно хотят, чтобы природные богатства приносили пользу всем без исключениям гражданам, то необходимо пересматривать государственное устройство, говорит Антонов.

«Пока не будут разрешены фундаментальные проблемы, нефтегазовый сектор при таких запасах продолжит буксовать», — резюмирует он.