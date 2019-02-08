Газ не нужен? Решается судьба «Северного потока – 2». LIVE

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Франция поддержит пересмотр Газовой директивы Евросоюза, которая затронет строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил на брифинге представитель французского МИДа. «Работы с партнерами, в частности с Германией, по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются», — цитирует дипломата РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Париж и Берлин разошлись в своих оценках проекта газопровода «Северный поток – 2». Франция собиралась поддержать поправки в газовую директиву.
Если сегодня Брюссель не запустит процедуру внесения поправок, то шансы навредить «второму потоку» будут минимальными. В этом году пройдут перевыборы в Европарламент, а также будут обновлены руководящие органы ЕС. К тому времени, как все процедуры будут завершены, «Северный поток - 2» будет де-факто построен.
Европарламент ранее принимал постановление против строительства «Северного потока - 2», и потому подмахнет поправки очень быстро. А Совет ЕС вряд ли сделает это с такой же скоростью. ТАСС напоминает, что ранее юридическая служба Совета ЕС указывала, что проект поправок в газовую директиву противоречит международным нормам, в частности Конвенции ООН по морскому праву.
Утверждение мандата на переговоры не означает, что изменение газовой директивы произойдет автоматически. Румыния, как председательствующая страна, проведет формальные переговоры с европарламентариями, а затем депутаты проголосуют по данному вопросу. Затем поправки будут направлены в Совет ЕС, где их рассмотрят министры энергетики стран Союза.
Газовый вопрос стоит в повестке дня под названием «Пересмотр директивы по газу. Мандат на переговоры с Европейским парламентом». Как пояснили ТАСС в Совете ЕС, дискуссии как таковой не будет, мандат будет приниматься квалифицированным большинством.
Новая редакция Газовой директивы должна распространить на морские трубопроводы, входящие на территорию ЕС, нормы третьего энергопакета. Они включают требование о том, что собственником таких объектов инфраструктуры не может быть газодобывающая компания, а 50% мощностей газопровода должны резервироваться для прокачки газа от независимых поставщиков, поясняет агентство.
На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) будет рассмотрен вопрос о предоставлении председательствующей в Совете ЕС Румынии мандата на ведение переговоров с Европарламентом об этой директиве, сообщает ТАСС.
Газовая директива создаст много проблем российскому трубопроводному проекту. Если эта попытка окажется провальной, то, с большой долей вероятности, «Северный поток - 2» больше не удастся завести под действие ограничительного законодательства ЕС.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня в Брюсселе состоится заседание представителей стран-членов Евросоюза. Еврочиновники могут запустить законодательную процедуру, которая распространит газовую директиву на морские газопроводы, входящие на территорию Евросоюза.