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Газ не нужен? Решается судьба «Северного потока – 2». LIVE

Еврокомиссия готовится распространить газовую директиву на «Северный поток – 2»

В пятницу Еврокомиссия может запустить законодательную процедуру, которая поставит под угрозу экономическую целесообразность проекта «Северный поток – 2». Против его реализации выступают США, страны Балтии, Польша и Украина. На днях к ним присоединилась Франция. Но Германия и ряд других стран могут заблокировать атаку на газопровод. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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15:38

Франция поддержит пересмотр Газовой директивы Евросоюза, которая затронет строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил на брифинге представитель французского МИДа. «Работы с партнерами, в частности с Германией, по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются», — цитирует дипломата РИА «Новости».

15:34

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин разошлись в своих оценках проекта газопровода «Северный поток – 2». Франция собиралась поддержать поправки в газовую директиву.

15:30

Если сегодня Брюссель не запустит процедуру внесения поправок, то шансы навредить «второму потоку» будут минимальными. В этом году пройдут перевыборы в Европарламент, а также будут обновлены руководящие органы ЕС. К тому времени, как все процедуры будут завершены, «Северный поток - 2» будет де-факто построен.

15:26

Европарламент ранее принимал постановление против строительства «Северного потока - 2», и потому подмахнет поправки очень быстро. А Совет ЕС вряд ли сделает это с такой же скоростью. ТАСС напоминает, что ранее юридическая служба Совета ЕС указывала, что проект поправок в газовую директиву противоречит международным нормам, в частности Конвенции ООН по морскому праву.

15:22

Утверждение мандата на переговоры не означает, что изменение газовой директивы произойдет автоматически. Румыния, как председательствующая страна, проведет формальные переговоры с европарламентариями, а затем депутаты проголосуют по данному вопросу. Затем поправки будут направлены в Совет ЕС, где их рассмотрят министры энергетики стран Союза.

15:17

Газовый вопрос стоит в повестке дня под названием «Пересмотр директивы по газу. Мандат на переговоры с Европейским парламентом». Как пояснили ТАСС в Совете ЕС, дискуссии как таковой не будет, мандат будет приниматься квалифицированным большинством.

15:13

Новая редакция Газовой директивы должна распространить на морские трубопроводы, входящие на территорию ЕС, нормы третьего энергопакета. Они включают требование о том, что собственником таких объектов инфраструктуры не может быть газодобывающая компания, а 50% мощностей газопровода должны резервироваться для прокачки газа от независимых поставщиков, поясняет агентство.

15:09

На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) будет рассмотрен вопрос о предоставлении председательствующей в Совете ЕС Румынии мандата на ведение переговоров с Европарламентом об этой директиве, сообщает ТАСС.

15:05

Газовая директива создаст много проблем российскому трубопроводному проекту. Если эта попытка окажется провальной, то, с большой долей вероятности, «Северный поток - 2» больше не удастся завести под действие ограничительного законодательства ЕС.

15:02

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня в Брюсселе состоится заседание представителей стран-членов Евросоюза. Еврочиновники могут запустить законодательную процедуру, которая распространит газовую директиву на морские газопроводы, входящие на территорию Евросоюза.