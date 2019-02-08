Трудная судьба рубля: ставку оставили, но риски сохраняются

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка, опубликованном в пятницу, 8 февраля.

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Такое решение было принято Центробанком из-за того, что инфляция оказалась ниже, чем предсказывали эксперты.

«Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным», — говорит ЦБ в своем релизе. Так, в январе темпы прироста потребительских цен увеличились до 5% с 4,3% в декабре 2018 года.

Впрочем, по мнению регулятора, баланс рисков по-прежнему будет смещен в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года.

При этом рост экономики оказался выше, чем предсказывал ЦБ. По первой оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%.

Между тем Банк России предсказывал его в районе 1,5–2%.

Однако Банк России в дальнейшем опасается за рост экономики и сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2–1,7% в 2019 году. В последние месяцы 2018 года рост деловой активности замедлился, поясняет ЦБ. В декабре, в частности, снизились темпы роста промышленного производства, объема строительных работ, реальной заработной платы и оборота розничной торговли.

«Повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер», — пишет регулятор.

За котировки рубля, которые могут снизиться в случае оттока капитала, также пока что можно не беспокоиться. По крайней мере массового оттока средств нерезидентов в ближайшее время не будет.

Пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и центральными банками других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками, пишет ЦБ.

В конце января Федеральная резервная система (ФРС) США не стала менять базовую ставку и сохранила ее на уровне 2,25-2,5%. Это решение было принято на фоне опасений за дальнейший рост американской экономики.

Впрочем, и тут риски сохраняются. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания, отмечает Банк России в своем релизе.

Именно такое решение Банка России и предсказывали опрошенные накануне «Газетой.Ru» эксперты.

Как вспоминает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс», причиной повышения ключевой ставки в прошлом году было ослабление рубля из-за оттока средств нерезидентов. Банк России опасался за возможный разгон инфляции.

Так, подняв в декабре прошло года ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых, регулятор отмечал, что решение «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте».

Повышение ключевой ставки на декабрьском заседании Центробанка принималось с учетом намерения регулятора возобновить плановые покупки валюты в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года, что де-факто уже произошло, констатирует Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике инвестиционного департамента банка «Открытие».

Сейчас инфляция оказалась ниже прогноза ЦБ, а доля нерезидентов в ОФЗ (облигациях федерального займа) стабилизировалась вблизи отметки 24%, соглашается с сегодняшним решением ЦБ Георгий Ващенко.

Доходность американских 10-летних казначейских обязательств 2,7%, а инфляция в России достигла 5%. «Таким образом, ключевая ставка ЦБ сейчас практически на минимально возможном уровне. Премия в доходности рублевых бумаг по сравнению с долларовыми, с учетом инфляции составляет около 1%», — говорит аналитик.

«Никакого сюрприза не произошло, а, соответственно, и реакция российского рубля должна быть нейтральной. Торги по доллару могут проходить около 65,5-66,5 рублей за американскую валюту», — говорит Василий Карпунин, начальник аналитического отдела «БКС Брокер».

Между тем на московской бирже на 13.35 мск курс доллара США вырос до 66 рублей (+0,09%). Курс евро — до 74,8 рублей (+0,02%).

По словам Дмитрия Харлампиева, в более долгосрочной перспективе, в третьем-четвертом квартале этого года, «в случае затухания инфляционных процессов и при отсутствии новых внешних шоков логично ожидать возвращения ЦБ к циклу смягчения денежно-кредитной политики». Однако и на «монетарное ужесточение» регулятор вполне может пойти в ближайшее время. Возможность введения в ближайшее время санкций никто не отменял.

Изначально дополнительный жесткий пакет ограничений из-за предполагаемого вмешательства России в выборы США в 2016 году, предполагающий запрет на инвестиции в новый российский госдолг и возможное ограничение долларовых расчетов для отдельных госбанков, мог быть введен до 6 ноября прошедшего года. Однако рассмотрение вопроса было отложено.

«Сейчас процесс обсуждения и вынесения конечного решения по соответствующему законопроекту может быть осложнен временными сложностями с финансированием работы правительства США из-за бюджетных споров между администрацией Дональда Трампа и конгрессом США», — говорит Дмитрий Харлампиев.