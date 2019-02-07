Решающая битва: Франция ударит по «Северному потоку — 2»

Власти Франции намерены выступить против инициативы Германии освободить газопровод «Северный поток — 2» от ограничений ЕС в этой отрасли, сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в правительственных кругах Франции.

«Мы не хотим увеличивать зависимость от России и тем самым вредить интересам таких стран ЕС, как Польша и Словакия», — сказал источник.

8 февраля должно состояться голосование по вопросам ужесточения норм Газовой директивы ЕС. В случае если это произойдет, нормы, касающиеся трубопроводов, проходящих по территории стран ЕС, распространятся на трубопроводы, проложенные в нейтральных водах. В таком случае это коснется и «Северного потока — 2», по которому планируется поставлять из России в Германию через Балтийское море по 55 млрд куб. м газа в год.

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Германия планировала заблокировать на обсуждении эту инициативу, но не в одиночку, а выступив вместе с Францией, Нидерландами, Бельгией, Австрией, Грецией и Кипром.

До сих пор президент Франции Эммануэль Макрон соглашался с канцлером Германии Ангелой Меркель в этом вопросе. Но смена позиции французских властей ставит планы Берлина под угрозу.

Остальные страны по-прежнему поддерживают Германию.

Ранее Еврокомиссия выразила обеспокоенность строительством газопровода «Северный поток — 2» и предложила ужесточить законодательство, уравняв в правах наземные и подводные трубопроводы — так Евросоюз сможет контролировать те, что проходят в нейтральных водах.

«Наша цель — создать набор правил, который уравняет в правах наземные и подводные газопроводы. Теперь мы в ситуации, когда не видим никаких препятствий, чтобы достичь этого решения», — заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович.

Вместе с тем в четверг, 7 февраля послы США в Германии, Дании и в ЕС Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондлэнд призвали принять указанные поправки к Газовой директиве ЕС. С таким заявлением они выступили в статье, опубликованной Deutsche Welle.

По их мнению, усиление зависимости ЕС от природного газа из РФ создает риски для Европы и в целом для Запада. Прежде всего газопровод поставит под угрозу суверенитет и стабильность Украины, считают послы.

«Северный поток – 2» сделал бы более уязвимой Европу для российского шантажа в энергетической области… Это нечто большее, нежели только поставки российского газа. Власть и влияние России достигнут через Балтийское море Европы», — пишут дипломаты.

В декабре Европарламент принял резолюцию с призывом отменить реализацию проекта «Северный поток — 2».

«Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток — 2» в обход Украины, так как это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», — говорилось в сообщении парламента.

Министерство иностранных дел России посчитало «безумием» эту резолюцию. «Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях», — говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Через «Северный поток — 2» газ будет поставляться из России в Германию через Балтийское море. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, а мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м в год.

Строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершится в ноябре, второй — в декабре, сообщил ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.

Против проекта не раз выступали Украина, Латвия, Литва и Польша. Там считают, как и в США, что Россия использует газопровод как инструмент политического влияния. США в свою очередь угрожали санкциями немецким компаниям-участникам проекта. Вашингтон рассчитывает продавать Германии сжиженный газ.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал очень трудной задачей запрет «Северного потока — 2». «Две мощные страны, одна из которых является мировой державой — Россия, а другая — Германия, четвертая экономика мира, решили построить газопровод. Это два могущественных государства и <...> им нелегко что-либо запретить», — сказал Моравецкий изданию Interia. По его мнению, трубопровод противоречит европейским нормам и гарантиям безопасности Украины и Польши.

В европейских странах растет беспокойство из-за растущей потребности в газе, которую может удовлетворить Россия, пишет Die Welt. В настоящее время на «Газпром» приходится 43% поставок, а после завершения строительства «Северного потока — 2» доля компании увеличится. При этом цена на сжиженный газ растет, поэтому европейским странам дешевле закупать газ у российской стороны, отмечает издание.

Москва ранее неоднократно поясняла, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.