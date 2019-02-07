Левый бензин: проверки на АЗС привели к конфузу

Роскачество и Минпромторг провели исследование качества бензина Аи-92 на автозаправках. Пилотный проект проводился в Ставропольском крае. В ходе проверки фальсификат был выявлен в семи случаях из 60, следует из сообщений Роскачества и Росстандарта.

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Всего проверку по 31 показателю качества и безопасности бензина прошли 24 сетевых (семь брендов) и 34 частных АЗС в Ставропольском крае. Исследовали в том числе на соответствие техрегламенту Таможенного союза, ГОСТу, а также экологическим и эксплуатационным показателям.

Как сообщает Росстандарт, основной источник фальсифицированного бензина на заправках Ставропольского края — нефтебазы Северного Кавказа.

«Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций», – сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который может наложить на нарушителей «оборотные» штрафы.

Примерно на половине заправок отсутствовал паспорт качества топлива, что является нарушением техрегламента. Отмечается, что чаще всего этим грешат небольшие заправочные станции индивидуальных предпринимателей. Там, где копии паспортов предъявить смогли, треть из них была просрочена.

На одной частной АЗС топливо не соответствовало заявленному октановому числу — оно характеризует стойкость бензина к воспламенению под воздействием сжатия. Несоответствие этого показателя норме может привести к уменьшению КПД двигателя, увеличению расхода топлива и разрушению поршневой группы двигателя.

На пяти частных заправках выявлено превышение концентрации оксигенатов (метанол, этанол, эфиры и др.). Они расширяют ресурсы топлива, но если в двигателе есть резинотехнические изделия, не рассчитанные на топливо с высоким содержанием спиртов, оксигенаты их просто растворят.

На трех частных АЗС в бензине было повышенное содержание кислорода, что может спровоцировать некорректную работу датчиков расхода воздуха и привести к чрезмерному окислению деталей. В семи случаях обнаружено превышение допустимого содержания серы. Массовая доля серы, в зависимости от экологического класса топлива, может составлять до 500 мг/кг. Ее превышение сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Образцы бензина, в которых обнаружились несоответствия установленным требованиям, в большинстве случаев были закуплены на несетевых АЗС. «Самые частые нарушения — массовая доля серы, температура вспышки в закрытом тигле, октановое число, выявленный монометиланилин», — добавили в Росстандарте.

В ближайшее время проверки бензина пройдут и в других регионах России.

По данным Росстандарта, в 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до 9%. Так, среди сетевых АЗС она составила около 3,5%, а среди «независимых» несетевых организаций – 22%.

Роскачество отмечает, что потребителей чаще всего волнует, что на АЗС могут залить бензин более низкого сорта, например, АИ-80 вместо АИ-92 или «улучшают» качества бензина за счет запрещенных добавок. Кроме того, среди опасений разбавлений бензина водой и грязный бензин с примесями.

Таким образом, лишь одно из этих опасений подтвердилось, пишет Роскачество. Испытания показали, что на АЗС действительно могут продать бензин с октановым числом, не соответствующим заявленному классу. Однако такое нарушение было выявлено лишь в одном образце.

«Ни воды, ни механических примесей в образцах не обнаружено. При этом повышенное содержание серы, которое было выявлено в семи образцах, не только сказывается на нормальной работе автомобиля, но также негативно влияет на окружающую среду», — отмечается в сообщении.

Если в результате в автомобиле возникнет неисправность, доказать, что это произошло из-за некачественного бензина, будет довольно сложно, предупреждает Роскачество.