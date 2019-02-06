Провокации спекулянтов: когда рухнет рубль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о девальвации рубля, заявил, что макроэкономически все стабильно, бывают колебания рубля, которые во многом провоцируются спекулянтами.

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При этом, по словам Пескова, у Центробанка есть все инструменты для сглаживания таких эффектов.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, главным образом связанные с выходом Центробанка на рынок в этом году, доллар США в 2019 году так и не преодолел отметки в 70 рублей.

Напомним, с 2019 года регулятор возобновил покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе 2018-го из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций. При этом в Минфине заявили, что в период с 6 февраля по 7 марта 2019 года ведомство планирует сократить объемы покупок валюты на бирже до 194,0 млрд руб. с 265,8 млрд руб. в январе.

По данным Банка России, курс американской валюты расчетами на 7 февраля составил 65,67 рублей за доллар. Курс евро — 74,77 рублей.

«Как таковые колебания незаметны на рынке, а вот импульсная девальвация провоцируется больше всего операциями керритрейд, то есть иностранными инвесторами. Они зарабатывают на покупке отечественных ОФЗ, и при малейшем внешнем давлении происходит резкий сброс облигаций, что хорошо видно на графике их доходности и напрямую связано со стоимостью рубля», — говорит Александр Ершов, трейдер-аналитик компании «ФинИст».

Таким образом, появление спекулянтов, играющих на падении или росте курса доллара, — лишь следствие, а не основная причина колебаний рубля, поясняет эксперт.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский отмечает, что присутствие на внебиржевых валютных торгах спекулянтов и инсайдерских групп, которые обычно проникают на слабые рынки из сильных, отрицать бессмысленно. Однако не только они влияют на ход торгов.

Российская валюта реагирует на огромное число внешних и внутренних раздражителей: от настроений на нефтяном рынке и санкционной риторики США до операций ЦБ и ситуации с долларовой ликвидностью в стране, объясняет в свою очередь Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

«Действия инвесторов являются лишь реакцией на улучшение или ухудшение фундаментальной обстановки. Например, когда в 2018 году в США заговорили о новых ограничениях, инвесторы предпочли закрыть позиции по отечественным активам и вывести капитал из страны, что, разумеется, негативно отразилось на курсе. В январе наблюдалась обратная ситуация: воспользовавшись шатдауном, часть игроков вернулась к покупкам российских инструментов, торгующихся по привлекательным ценам. Таким образом, влияние инвесторов на стоимость рубля достаточно очевидно, но полностью перекладывать ответственность за формирование курса на них явно не стоит», — считает эксперт.

Как следует из материалов Банка России, по данным на 1 января в собственности иностранцев находилось 24,4% облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ. Доля иностранцев в структуре держателей российского госдолга сократилась за декабрь на 0,3 п.п.

«В декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ (облигаций федерального займа — прим. ред.) сохранился на уровне ноября. При этом в первой половине месяца наблюдался приток средств в объеме 7,5 миллиарда рублей, однако из-за падения цен на нефть и курса рубля в конце месяца нерезиденты стали продавать бумаги, и по итогам декабря их вложения сократились на 13,1 миллиарда рублей (по биржевым данным)», — говорилось в комментарии по ликвидности и финансовым рынкам Банка России.

«В целом общая ситуация по рынку для рубля остается без значимых изменений. Для курса рубля основной риск геополитики остается в «анабиозе»,

— говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

По мнению Покатовича, в ближайшее время поддерживать рубль будет рост цен на нефть, а также удачное размещение ОФЗ Минфином.

Если на аукционе будет наблюдаться повышенный спрос и министерству удастся разместить весь запланированный объем без существенной премии, то это будет позитивно для российской валюты, отмечает эксперт.

При сохранении нейтрального рыночного фона ожидаемый курс доллара в ближайшее время 65,2-66,7 рублей, говорит Покатович.

Впрочем, если намечаемые США «адские» санкции против госдолга России и долларовых расчетов российских банков будут приняты, то мы вполне можем увидеть курс в районе 70-72 рублей за доллар, считает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

Ранее стало известно, что сенат американского конгресса проголосовал за законопроект, предполагающий введение санкций против Сирии и ее союзников в рамках законопроекта «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке». Санкционные ограничения могут коснуться России и Ирана как союзников Сирии.

Законопроект одобрили республиканцы, теперь его рассмотрит палата представителей, где преобладают демократы.