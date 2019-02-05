«Разберемся с демпингом»: Медведев пригрозил белорусам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег белорусов от недобросовестной конкуренции. Он заявил, что если Белоруссия будет заниматься недобросовестной конкуренцией, «демпинговать», то Россия с этим разберется.

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Во вторник, 5 февраля, как сообщает РИА «Новости», глава правительства посетил Щербинский лифтостроительный завод, главным конкурентом которого является Могилевский завод лифтового машиностроения. Уточняется, что это белорусское предприятие пользуется серьезной государственной поддержкой, что в свою очередь отражается на конечной стоимости готовой продукции, поставляемой в Россию. Белорусская продукция значительно дешевле российской.

«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что у России и Белоруссии единый рынок, и именно из-за этого возникают проблемы с конкуренцией. Напомним, Россия и Белоруссия являются членами Евразийского экономического союза наряду с Казахстаном, Армений и Киргизией. Страны ЕАЭС имеют единое экономическое пространство. Кроме того, между Россией и Белоруссией действует двусторонний союзный договор, также подразумевающий наличие преференций во взаимной торговле.

Пойдут в места не столь отдаленные

Со своей стороны у Лукашенко также имеются претензии к некоторым белорусским предприятиям, которые получают поддержку со стороны государства. Во вторник президент Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, сообщает агентство Белта. В совещании участвовали руководители правительства, администрации президента, комитета госконтроля, Национального собрания. Одна из тем совещания — повышение эффективности работы отдельных предприятий. Лукашенко эмоционально заявил, что никаких поблажек для них не должно быть.

«И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное», — сказал Лукашенко.

Он пригрозил им уголовным преследованием.

«Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители [этих предприятий] пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз», — сказал Лукашенко.

Его возмущает, что предприятия не вернули деньги ни инвесторам, ни госбюджету, которому приходится платить за них долги. «Нужно эту практику было закончить вчера», — заявил Лукашенко.

В последнее время у Москвы и Минска накопилось много претензий друг к другу. В корне конфликта — налоговый маневр, который проводит Россия и который задевает интересы с поставками российской нефти и газа в Белоруссию.

В конце января, например, Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Такое решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

По заявлению этого ведомства, «на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, проиндексированы на 7,6%». Повышенные тарифы вступили в силу с 1 февраля 2019 года.

В сообщении отмечается, что «установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двусторонними соглашениями Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов». В министерстве также отмечают, что пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно. «Тарифы изменяются исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ (на 2019 год — 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина», — пояснили в министерстве механизм индексации тарифов.

При этом ведомство учитывало тарифы в российских рублях с учетом курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы. Но даже в этом случае, как отмечают в ведомстве, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам Белоруссии остаются «одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе».

Белорусский офшор

Белоруссия в самом деле активно пользуется партнерскими преференциями и не устает изобретать все новые особые условия для отечественных производителей в ущерб общесоюзным правилам конкуренции.

В августе 2014 года официальный Минск отказался присоединяться к ответным санкциям России.

В белорусском «офшоре» до сих пор производятся и поставляются в Россию продукты питания, выработанные из западного сырья, запрещенного к ввозу в Россию. Понятно, что оптимизма конкурентам из РФ это не прибавляет.

Также в 2014-м Белоруссия пыталась ввести для госпредприятий, таких как МАЗ, МТЗ, «Белшина», «Горизонт», «Атлант» и другие, исключительное право на ввоз в страну радио-, теле-, видео- и бытовой техники, двигателей, грузовых автомобилей, автошин и других товаров, аналоги которых существуют в Белоруссии. В проекте президентского указа говорилось, что МАЗ на время должен стать единственным импортером легковых автомобилей. Цель документа — «удовлетворение потребности на внутреннем рынке импортными товарами в широком ассортименте и защита экономических интересов государства». Другие дилеры, включая российских и казахских, при этом бы разорились.

В 2015 году Минск разрешил индивидуальным предпринимателям продавать товары легпрома без документов, подтверждающих их приобретение.

В условиях экономического кризиса власти будут вынуждены поднимать нетарифные барьеры, считает Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

«Санкции Запада и ответное российское эмбарго также вынуждают Россию защищать интересы отечественного производителя. Невозможно развивать импортозамещение при открытом рынке, даже если партнеры находятся внутри единого таможенного пространства», — считает Остапкович.

Возведению барьеров способствуют также огромная разница в налоговых ставках, различия в законах и процедурах, регламентирующих предпринимательскую деятельность и конкуренцию, разница в курсах валют и уровне инфляции, а также отсутствие общей валюты союза, отмечают эксперты.

Полноценно функционирующим Евразийский союз должен стать не ранее 2025 года, следует из договора о создании ЕАЭС.