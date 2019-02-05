Обложить как волков: как вводили санкции против СССР

Вот уже несколько лет как Россия вступила в эпоху санкций. Разные виды антироссийских ограничений приняты в нескольких странах, и сама Россия отвечает аналогичным образом. Блокируются активы предприятий, в черные списки вносятся бизнесмены и чиновники, вводится эмбарго на поставки тех или иных товаров.

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Санкции со стороны Запада принимались и против СССР. Уже тогда они были инструментом давления и попыткой повлиять на оппонентов с собственным политическим курсом. Санкции помогают нарушить экономическое развитие страны. Попытки сделать это с Советским Союзом предпринимались капиталистическими странами с завидной частотой. Некоторые из них были гораздо более жесткими, нежели сегодня.

Уже в 1917 году, сразу после Октябрьской революции, страны Антанты и США ввели в отношении Советской России торговую и морскую блокаду — за отказ власти от выплат по долгам Российской империи и национализацию иностранных предприятий. Ущерб оказался значимым из-за практически полного прекращения внешней торговли. Если в 1918 году ее оборот составлял 88,9 млн рублей, то в 1919 году — всего 2,6 млн рублей, приводит данные статистики ТАСС. Экономическая блокада продолжалась вплоть до 16 января 1920 года.

В послевоенный период — в 1925 году — Европа и США вновь ввели блокаду, которую прозвали «золотой». Поводом послужили сворачивание НЭПа и разрыв концессионных соглашений. США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны перестали принимать у СССР золото в качестве оплаты за импортное оборудование, требуя расплачиваться нефтью или зерном.

По мнению ряда историков и публицистов, все это делалось с целью стимулирования протестных настроений у населения СССР, пишет доктор политических наук Игорь Бочарников.

В 1931 году засуха сгубила большую часть урожая, блокада не позволила закупить продовольствие на Западе. Вплоть до 1934 года Советский Союз не мог расплачиваться золотом.

В 1939 году из-за начавшейся советско-финской войны США объявили, что вводят «моральное эмбарго» — это была своеобразная демонстрация протеста. Был установлен запрет на поставки в СССР авиатехники и материалов авиапромышленности. Ограничения не оказали никакого влияния на экономику СССР. Общий оборот советской внешней торговли увеличился с 271,4 млн рублей в 1939 году до 485,2 млн рублей в 1940 году.

«После нападения нацисткой Германии на СССР 22 июня 1941 года антисоветские санкции не вводились с учетом той потребности, которую испытывали США и Великобритания в его возможностях сокрушения немецкого военного потенциала. Поэтому вплоть до окончания Второй мировой войны, ни о каких антисоветских санкциях речи быть не могло», — отмечает Бочарников.

В 1947 году власти США принимают «доктрину Трумэна», по которой было необходимо сдерживать СССР во всех сферах. «Народам многих стран мира недавно навязали тоталитарные режимы против их желания», — говорилось в доктрине.

В марте 1948 года министерство торговли США ограничило экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной Европы. С той же целью в 1949 году США, Великобритания, Канада, Франция, ФРГ, Австралия, Япония и другие страны объединились в Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), который был упразднен лишь в 1994 году.

С момента создания этой организации по надзору за поставками товаров западных государств СССР начинается история жестких системных ограничений против Советского Союза. Современные ограничения лишь продолжают историю длинной санкционной войны.

Экономическое «удушение» СССР

В середине 1970-х Советский союз стал наращивать экспорт энергоресурсов, из чего впоследствии сложилась зависимость от сырьевых рынков. Санкции стали для Москвы более чувствительным вопросом. Когда США и их союзники ограничили в 1962 году поставки в СССР труб большого диаметра, это привело к задержке строительства трубопровода «Дружба». В дальнейшем этот запрет в отношении Союза был снят.

В 1974 году Конгрессом США была принята нашумевшая поправка «Джексона-Вэника». Поводом стал указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1972 году, по которому граждане, выезжающие на постоянное место жительство за рубеж и имеющие высшее образование, должны были возместить государству затраты на их обучение в вузах. США и Израиль были особенно недовольны указом, поскольку он существенно ограничивало «приток мозгов» в эти страны.

Поправка отменяла режим наибольшего благоприятствования в торговле. Кроме того, она ограничивала предоставление кредитов тем странам, которые ограничивают право на эмиграцию. Также поправка вводила особые тарифы для товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой.

Поправка не была отменена даже после введения свободы эмиграции в СССР в 1987 году и окончательно перестала действовать лишь в 2012 году.

В первой половине 1980-х годов США также издали приказ об экономических ограничениях против СССР в ответ на введение войск в Афганистан. Здесь и ограничения в торговле и кредитовании, и запрет культурного обмена. Также СССР было отказано в привилегиях в рыболовстве в водах США — из-за этого примерно на 75 тыс. тонн снизился годовой улов в рыбной промышленности. Кроме того, президент США Джимми Картер объявил о расторжении зернового контракта на поставку 17 млн тонн.

Однако зерновое эмбарго не сработало, и, напротив, сыграло против США. Тогда как Советский Союз покупал зерно в Аргентине, Австралии, Испании и Канаде, американский президент обещал, что зерно на поставку будет выкуплено государством у американских фермеров по рыночным ценам. В итоге правительство потратило более $2 млрд на выкуп, нанеся урон экономике.

Введение советских войск в Афганистан также спровоцировало попытки повлиять на Международный олимпийский комитет для отмены XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Однако МОК отказался использовать спорт как средство политического противоборства. В ответ на это США, а также их союзники по НАТО и некоторые другие страны (всего 64) Олимпиаду в Москве бойкотировали. СССР бойкотировал в ответ следующие XXIII Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе.

С приходом к власти в США администрации Рональда Рейгана политика экономического «удушения» СССР обрела новый импульс, пишет Бочарников.

В стратегию входил подрыв власти, гонка вооружений и обвал цен на нефть.

Так, в 1981 году США вновь попытались препятствовать развитию нефтегазовой отрасли. Тогда был введен запрет на поставки в СССР оборудования строительства нефте- и газопроводов, призванных связать Сибирь с Западной Европой и стать первой магистралью для их экспорта за рубеж. Чтобы продолжить строительство газопровода, СССР вынужден был увеличить экспорт золота с 90 до 250 тонн в год.

США не смогли добиться срыва строительства трубопроводов, так как, запретив иностранным компаниям поставлять продукцию по американским лицензиям, навлекли гнев некоторых европейских стран. В июле-августе 1982 года западногерманское, французское, британское, итальянское правительства поддержали своих производителей, объявив американские санкции незаконными. 3 ноября 1982 года Рейган объявил об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР. В итоге трубопровод, по которому в настоящее время осуществляет экспорт газа в Европу, был все же достроен и введен в эксплуатацию в 1984 году, хотя и меньшей мощности.

Поскольку зависимость СССР от углеводородов нарастала, США испытывали на прочность именно эту сферу. В 1986 году США вынудили руководство Саудовской Аравии, доминировавшей в ОПЕК, резко нарастить объемы добычи нефти. В результате цена на нефть обвалилась с $30 за баррель в ноябре 1985 года до почти $10 к июлю 1986 года. Экспорт нефти был основным источником валютных поступлений в СССР, обвал цен сделал его нерентабельным и повлек более масштабный экономический кризис в стране. Объем торговли между СССР и США в 1979 году составлял 2,8 млрд рублей, а в 1980 году он сократился почти в два раза — до 1,5 млрд рублей.

После развала СССР наиболее резонансными действиями в санкционной политике США стали «Акт Магнитского» и ограничения, наложенные на Россию в 2014 году.