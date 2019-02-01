Под прицелом санкций: Россия забрала деньги из США

Россия снова вернулась к сокращению вложений в US Treasuries — казначейские обязательства минфина США. Это следует из статистики, опубликованной американским министерством.

В ноябре 2018 года РФ держала ценных бумаг американского правительства на $12,81 млрд, что на $1,8 меньше, чем в октябре прошлого года.

Согласно опубликованному отчету, $3,75 млрд вложены в долгосрочные бумаги, $9,06 млрд — в краткосрочные.

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Вложения России в американский госдолг резко сократились после введения апрельского пакета санкций. Тогда Банк России снизил их с $96,1 до $48,7 млрд. В мае ЦБ продолжил распродажу US treasuries, их объем на балансе ЦБ упал до $14,9 млрд.

В сентябре-октябре вложения немного выросли, но эксперты посчитали это техническим моментом. Так, в октябре Россия увеличила свои вложения в американский госдолг на $210 млн, в сентябре — на $322 млн.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечал, что рост вложений прошлой осенью может объясняться «закрытием каких-то срочных контрактов, коротких позиций, открытых ранее, сумма вложений не выглядит как изменение государственной стратегии в отношении американского госдолга и начало активных покупок этих бумаг в резервы».

Китай — самый доверчивый

Лидером по вкладам в американский госдолг остается КНР, которая инвестировала более $1,121 трлн в правительственные ценные бумаги. Однако Китай также сократил свои вложения на $17 млрд по сравнению с октябрем.

На втором месте после Китая по объемам вложений — Япония ($1,036 трлн), на третьем — Бразилия ($311,4 млрд).

Иностранные государства владели в ноябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму $6,141 трлн.

Американские гособлигации приобретают иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять расходы в условиях большого бюджетного дефицита.

Россия теоретически могла бы отказаться от вложений в госдолг США, но это маловероятно. Если держать долларовые средства на депозитах в заграничных банках, санкционные риски остаются. К тому же американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что обращаются на глобальном финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

Годятся также евро, франки и юани

Сокращая вложения в госдолг США, Россия в прошлом году нарастила долю запасов в евро и юанях. В «Обзоре деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте», который вышел в январе этого года, сообщается, что доля долларовых активов в золотовалютных резервах сократилась с 46,3% на 30 июня 2017 года до 21,9% на 30 июня 2018 года.

При этом доля евро увеличилась с 25,1% до 32%.

Основной прирост продемонстрировал юань — на него в середине прошлого года пришлось 16,7% резервов, тогда как годом ранее доля китайской валюты была 0,1%. Выросла и доля прочих валют (фунта стерлингов, японской иены, канадского и австралийского доллара) с 12,4% до 14,7%.

Для России, с учетом того, что резервы в мировом масштабе не такие большие, есть альтернативы доллару и американским облигациям. «Это, прежде всего, валюты-конкуренты доллара — евро. Но если подстраховаться на случай кризиса, то интересны могут быть и швейцарский франк, японская иена», — комментировал старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Золото — всему голова

Но главное, что ЦБ РФ увеличил свои запасы монетарного золота. Причем до рекордного уровня.

Таким образом РФ готовится к возможным новым санкциям и проблемам в мировой экономике.

Объем монетарного золота в международных резервах РФ на 1 января 2019 года составил 2112 тонн (67,9 млн тройских унций). Это эквивалентно $86,9 млрд, свидетельствуют данные Банка России, опубликованные 18 января.

По сравнению с началом прошлого года золотой запас вырос на 14,9%. На 1 января 2018-го он составлял 1838 тонн (59,1 млн тройских унций). Таким образом, за год ЦБ приобрел 274 тонны золота.

Доля золота в международных резервах по итогам прошлого года составила 18,6%. На начало прошлого года этот показатель составлял 17,7%. Общий объем резервов вырос за 2018 год на 8,3% ($35,8 млрд) и достиг $468,5 млрд.

Растет и производство золота в России — за январь-октябрь 2018 года добыча составила 264,99 тонн против 261,17 тонн в 2017 году.

Наращивание доли золота в резервах является частью стратегии по сокращению зависимости от американского доллара. Эта тема стала крайне актуальной в условиях западных санкций. Напомним, что США в отношениях с другими странами ранее прибегали к блокировке средств национальных банков, например, Ирана.

Напомним, что в России действует также план по дедолларизации, который, в том числе, подразумевает сокращение использования американской валюты в расчетах при совершении внешнеторговых операций.

Премьер-министр Дмитрий Медведев при этом подчеркивал, что «доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара — конечно, в установленных законом рамках — в нашей стране не будет».

Премьер считает, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать. По его мнению, дедолларизацию своими действиями провоцируют сами Соединенные Штаты.

«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что идея о дедолларизации получает стимулы от самого эмитента.