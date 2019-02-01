На жизнь и смерть: кому повысили соцвыплаты

Ряд социальных выплат будет проиндексирован с 1 февраля на 4,3%, сообщает РИА «Новости». Соответствующее распоряжение ранее подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Реклама

Среди проиндексированных соцвыплат — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая полагается 15,2 миллионам федеральных льготников.

В эту категорию входят инвалиды, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, ветераны боевых действий, Герои СССР и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.

Также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, который может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Стоимость его полного денежного эквивалента вырастет до 1121,42 рубля в месяц. В него входит предоставление лекарств (863,75 рубля), путевки в санаторий (133,62 рубля), бесплатный проезд на электричках или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124,05 рубля).

Размер индексации равен уровню инфляции за 2018 год.

На погребение тоже добавят

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для проведения индексации понадобится 25,9 миллиарда рублей (22,1 миллиарда — из федерального бюджета, 3,4 миллиарда — из Фонда социального страхования и 0,4 миллиарда — из Пенсионного фонда).

Помимо этого будут проиндексированы выплаты на погребение, которые получают родственники умершего пенсионера.

Также сообщалось, что правительство утвердило размер соцвыплат ветеранам и инвалидам в 2019 году. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал об этом в интервью «Газете.Ru».

По его словам, ежемесячные выплаты, которые получают 12,5 млн человек, должны быть проиндексированы с февраля. «А с 1 апреля у нас будет увеличение социальных пенсий и пенсий приравненных категорий, кто получает за счет бюджета. Это 3,7 млн человек», — пояснял Дроздов.

В декабре 2018 года пенсионерам проиндексировали пенсии. Эта индексация является частью мер, связанных с исполнением указа об индексировании пенсии темпами выше инфляции. Индексация была проведена на 7,05%.

В среднем по стране пенсия составляет 14 414 рублей, следовательно, прибавка получается в размере примерно тысячи рублей.

Чтобы все пенсионеры получили в январе эту пенсию в обычные сроки, в конце декабря ПФР авансировал пенсии тем, у кого выплаты выпадают на первую половину января. Это 26 из 43,5 млн получателей.

Более крупную прибавку получили те, у кого была более высокая заработная плата, а также пенсия более 14 тысяч рублей. Как правило, это регионы с высокой зарплатой: все северные регионы, Москва. Также это 80-летние пенсионеры, поскольку у них по достижении этого возраста автоматически начисляется вторая фиксированная выплата — это 5 300 рублей, уточнил Дроздов.

Количество новых пенсионеров значительно сократится в 2019 году: из-за реформы в этом году на заслуженный отдых выйдут всего порядка 1 млн человек.

Из расчета, что в среднем за год назначается порядка 1,5 млн пенсий по старости, в 2019 году на пенсию всего выйдут 1,1 млн человек с учетом досрочников, уточняли ранее в ПФР.

Эффект для бюджета ПФР от повышения пенсионного возраста — 3 трлн рублей за шесть лет. Но с учетом льгот по выходу на пенсию и зафиксированных на шесть лет параметров индексации ПФР потратит больше чем 5 трлн.

Поэтому в итоге эффект для бюджета нулевой, экономии нет.

Кроме того, власти обсуждают инициативы ЦБ и Минфина о программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Готовится соответствующий проект закона.

Пенсионная система не может базироваться на моносистеме в государстве, поскольку рынок труда очень сложный. Он состоит из работающих по найму и тех, кто занимается индивидуальной деятельностью, напоминают в ПФР.

Никто не может получать пенсию меньше прожиточного минимума. Для этого существуют федеральные, региональные доплаты. На федеральные выплаты в этом году ПФР потратит 86 млрд рублей. Базовая система учитывает пенсионные взносы, пенсионные права.

Россия присоединились к 102 конвенции Международной организации труда, которая предусматривает 40% коэффициент замещения размера пенсии от предыдущего заработка работника.

«Я воспринимаю систему индивидуального пенсионного капитала как некую дополнительную возможность для граждан, кто хочет иметь более высокую пенсию, или дополнительные источники дохода при выходе на пенсию раньше», — отмечал глава ПФР Дроздов.