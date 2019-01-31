Голод на пороге? Москву предупредили о перебоях с продуктами

Департамент транспорта Москвы опроверг в своем твиттере сообщения о том, что из-за ужесточения правил движения грузовиков по столице в регионе могут начаться перебои с поставками продуктов.

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По словам пресс-службы Дептранса, в настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в Москву сроком на 24 часа, причем все постоянно работающие логистические компании пользуются именно постоянными пропусками.

«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет», — утверждается в сообщении.

При этом отмечается, что у владельцев грузовиков есть возможность получить разовый пропуск в срок до восьми часов, которой уже воспользовались двух тыс. раз.

Ранее сообщалось, что продукты в Москве могут подорожать, не исключены также перебои с их поставками. О таких последствиях последних регуляторных решений предупредили мэрию Москвы Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, писал «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо.

Речь идет об изменении порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения, которые были введения постановлением московского правительства от 14 января 2019 года. Документ содержит ряд нововведений, в частности, более сложной стала процедура подачи заявки на получение разрешений, грузовикам запрещено оформлять разовые пропуска сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, а срок рассмотрения заявки на разовый пропуск ограничен.

Процедура оформления разового пропуска проще, чем постоянного, к ней прибегали, когда не могли оформить годовой пропуск на транспортное средство. Теперь же, как отмечает исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина, простой грузовиков возрастет.

Кроме того, по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД, а грузовики до одной тонны — в пределы Третьего транспортного кольца. При этом в ночное время разгрузка автомобилей запрещена на большей части Москвы законом «О соблюдении покоя граждан и тишины». Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, недоумевает Ольга Федоткина.

Авторы обращения — руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и других профильных объединений — предупреждают, что

изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.

Они просят мэра столицы Сергея Собянина поручить провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса и временно приостановить действие спорного постановления.

Между тем

на грузовой автотранспорт приходится около 85% всех транспортных операций, любые изменения способов и маршрутов доставки продуктов могут привести к росту расходов на логистику, которая сейчас в конечной цене продуктов для потребителей составляет 7–20%.

Это не первый регуляторный удар по логистическим компаниям в последнее время. На них, в частности, отразились договоренности правительства РФ с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин. Как ранее сообщало издание, многие сети АЗС постепенно ухудшают ценовые условия для корпоративных клиентов, вводя наценки и допсборы за топливные карты.

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний еще в декабре предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний.

В себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков затраты на топливо занимают порядка четверти, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. При этом расходы на ГСМ — одна из ключевых статей в себестоимости перевозки. Растут также акцизы, число платных автодорог, с 1 июля 2019 года будут повышены тарифы «Платона».

Транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, предупредили они.

«Рост стоимости грузоперевозок разгоняет инфляцию, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара», — отмечал советник по развитию ГК «Деловые линии» Андрей Воленко.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков ожидает, что расходы производителей на транспортировку и сроки доставки в результате новых ограничений вырастут в Москве уже в ближайшее время.