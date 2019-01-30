Семейный подряд: за что задержали сенатора и «газового короля»

Отца задержанного сенатора Рауфа Арашукова — советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова — задержали в одном из офисов «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Следствие полагает, что при его участии в течение нескольких лет происходили хищения природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей,

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сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Арашуков также был членом совета директоров другой структуры «Газпрома» — компании «Газпром газораспределение».

Ранее прямо во время заседания Совета Федерации был задержан сын топ-менеджера — сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков. Его задержали «в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром», совершении двух убийств и других преступлений», уточнила Петренко.

Фоторепортаж: Сенатор Рауф Арашуков и его отец задержаны __is_photorep_included12151693: 1

Отцу сенатора убийства не инкриминируются. По словам Петренко, уголовные дела возбуждены по ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступной организации») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») по факту хищения природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ.

Максимальное наказание за создание преступного сообщества составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, за мошенничество — до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.

В «Газпроме» не комментируют ситуацию с Раулем Арашуковым. В «Газпром Межрегионгазе» также отказались от комментариев. По данным ТАСС, сам Рауль Арашуков вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Источники агентства отмечают, что он будет этапирован в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), сотрудники СКР и ФСБ в настоящее время проводят масштабные обыски по делу Рауфа Арашукова в нескольких городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани.

«Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям», — сказала Петренко. Обыски проводятся и в доме Арашуковых в Карачаево-Черкессии, обыски и проверки документов проводятся также в структурах «Газпрома» в Ставропольском крае.

Следственные действия по делу Арашуковых проводятся в «в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации» Карачаево-Черкессии, уточняется в сообщении Следственного комитета.

«В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям», — говорится в сообщении СКР.

Сенатору вскоре будут предъявлены обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. По данному делу в СИЗО уже находится несколько человек, и по информации «Коммерсанта», как минимум один из них дал показания на Арашукова.

Первые обвинения в адрес Рауфа Арашукова прозвучали в сентябре прошлого года. Обвиняемые в двух заказных убийствах — лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, совершенных в республике в 2010 году, назвали Арашукова их заказчиком.

Осенью глава Следственного комитета поручил передать оба дела в центральный аппарат ведомства. Кроме того, в прошлом году Арашуков стал фигурантом дела о фальсификации и использования подложных документов в Объединенных Арабских Эмиратах.

В октябре Рауф Арашуков дал интервью «Российской газете», в котором заявил, что тема влиятельных кланов в КЧР ему не интересна.

«По старой привычке известных политиков на Кавказе, у которых есть родственники и друзья, нередко «записывают» в предводители какого-то клана. Подобное порой слышу и о себе. Но я на эти пересуды давно не обращаю внимания», — сказал Арашуков.

Сенатор Арашуков ранее управлял Хабезским районом Карачаево-Черкесской республики. За его отцом Раулем Арашуковым, в разные годы руководившим северокавказскими подразделениями «Межрегионгаза», а на нынешнем посту также координировал работу филиалов в регионе, закрепилось мнение как о «газовом короле» Северного Кавказа.

Неофициально представители республиканской администрации отмечают, что от клана Арашуковых в республике уже «все устали», и они «всем надоели», пишет «Коммерсант». Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что 18 января на дне рождения отца сенатора отсутствовали приглашенные топ-менеджеры «Газпрома» и представители республиканской власти.

На фоне происходящего партия «Единая Россия» приостановила членство Арашукова до выяснения обстоятельств.

Сенатором Рауф Арашуков пока остается. Как уточнила Валентина Матвиенко, парламентария могут лишить полномочий только по его заявлению, либо по решению суда.

Полномочия Арашукова могут быть досрочно прекращены при наличии приговора, вступившего в законную силу, подчеркивает партнер юридической компании »Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.