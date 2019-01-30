Потечет ли вино рекой? Додон просит Кремль о помощи. LIVE

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Однако с 1 января вступило в силу другое постановление правительства РФ, которое вводит запрет на импорт украинских товаров в Россию, а также товаров других стран, которые доставляются на территорию РФ транзитом через Украину.
Напомним, с 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт ряда молдавских товаров, реализуя договоренности, достигнутые ранее президентами России и Молдавии.
Ранее в эфире телеканала NTV Moldova, Додон говорил, что несколько молдавских товарных позиций попали под запрет экспорта в Россию транзитом через Украину.
Додон надеется на встрече с российским коллегой обсудить «двустороннюю повестку», а также «проблему транзита молдавских товаров в Россию через Украину».
Официально повестка визита молдавского лидера не указывается. Но частично она известна. По крайней мере, в экономической части. Ранее ее обозначил сам Додон.
Добрый день, уважаемые читатели! В среду в Кремле снова будут принимать Игоря Додона, президента Молдавии. В повестке его визита экономические вопросы. Хотя молдавская оппозиция увидела в этом политический подтекст. Впрочем, обо всем по порядку.