За чей счет банкет? Что готовят для ипотечных заемщиков

Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Сергей Шевцов.

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Он уточнил, что их срок не должен превышать шесть месяцев за один раз. «Из опыта реструктуризации ипотечных кредитов известно, что свыше 90% заемщиков успешно преодолевают временные финансовые трудности и возвращаются в платежный график, если им предоставить такую возможность», — сказал Шевцов агентству РИА «Новости».

По предложению ЦБ, ипотечные заемщики смогут сами выбирать из двух вариантов: полностью приостановить выплаты или снизить сумму платежей на время каникул.

При этом он допустил возможность того, что результатом новации станет снижение ставок по ипотечным кредитам.

«Вполне вероятно даже некоторое снижение ставок, поскольку в ипотеку придут самые осторожные, а значит, надежные граждане», — сказал Швецов.

Напомним, что ЦБ не в первый раз заявляет об этой инициативе. В начале декабря 2018 года в СМИ появилась информация, что Банк России предложил разрешить россиянам приостанавливать выплаты по ипотеке, если те оказались в тяжелой ситуации. Для начала опцион будет разовым, но позже возможно многократная отсрочка.

Ранее Шевцов отмечал, что жители России в возрасте 30-35 лет часто меняют место работы по разным причинам, не всегда связанным с их желанием. Это может быть увольнение, закрытие предприятия.

«Гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — пояснил Швецов.

Зампред ЦБ не исключил, что перечень, когда человеку могут предоставляться такого рода «ипотечные каникулы», может быть расширен и распространяться на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности.

Идею ипотечных каникул прокомментировал и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива позволит банкам не увеличивать резервы по кредитам. Но при этом вряд ли введение кредитных каникул приведет к снижению кредитных ставок по ипотеке.

«Это вопрос, требующий дискуссии. Для банков — это, с одной стороны, возможность пойти навстречу заемщику и не рисковать увеличением резервов, поскольку этот кредит уже не будет считаться реструктурированным в соответствии с инструкцией ЦБ. Любые изменения по договору в пользу заемщика зачастую Центральным банком трактуются как реструктуризация, а реструктуризация — это увеличение резервов. Поэтому законодательное закрепление такой возможности позволит не увеличивать резервы», — сказал он РИА «Новости».

С другой стороны, в случае введения таких каникул

у банка возрастают риски наступления таких случаев, и понятно, что банки этот риск могут заложить в процентную ставку.

Как ранее говорил Швецов, банки при этом ничего не теряют. В случае активирования опциона срок ипотеки удлинится, а регулятор не будет относить кредит к категории просроченных.

Напомним, что в начале 2019 года ставки по ипотечным кредитам в крупных банках уже выросли на 1-1,5 процентных пункта в первые две недели января, снова превысив 10%.

По словам Аксакова, уход россиян на ипотечные каникулы не будет носить массовый характер. Скорее, речь, по его словам, будет идти о единичных случаях, например, когда человек временно остался без работы.

Еще в декабре прошлого года руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко сказал, что идея Цетрального банка имеет черты популизма. «В настоящее время уже есть инициатива по введению права на реструктуризацию, в которой регламентируется, при каких обстоятельствах и на каких условиях банк снижает на время ежемесячный платеж. Снижение существенное — в пять раз. Но обязательный платеж остается. Правильно было бы отработать одну инициативу перед внедрением еще одной», — отметил Гордейко.

По его словам, новая инициатива вызывает много вопросов. «Опцион в пользу заемщика нарушат равноправие сторон. Реструктуризация — это договорные, двухсторонние отношения. Здесь одностороннее действие. Неясно, как быть с ипотечными ценными бумагами. Кто будет платить доход по облигациям, когда массово возьмут опционы?» — беспокоится Гордейко.