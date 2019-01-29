Нет медосмотрам: чиновники решили, что компьютеры не опасны

Министерство труда и социальной защиты с 2019 года предлагает отменить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для офисных сотрудников, работающих с компьютерами, исключив их из перечня вредных или опасных производственных факторов.

В министерстве посчитали, что требования по проверке таких работников раз в два года у невролога и офтальмолога избыточны. А сама по себе работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

Уведомление о начале разработки соответствующих изменений в законодательство размещено на официальном портале нормативных правовых актов.

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«Работы на ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина — «Газета.Ru») при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний», — говорится в уведомлении.

Как пояснили «Газете.Ru» в Минтруде России, «текст проекта планируется разместить после 7 февраля».

Положения о медосмотрах некоторых категорий работников закреплены Трудовым кодексом РФ. Там же говорится, что медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.

Глава комитета Госдумы РФ по труду Ярослав Нилов в целом положительно оценивает идею. «Предлагается убрать из перечня опасных профессий тех, кто работает за компьютером. Надо понимать, что этот перечень давно требует пересмотра и актуализации. Компьютеры, которые были в постсоветское время и сейчас, это совершенно разные компьютеры. Поэтому в целом считаю, что в рамках пересмотра и актуализации списка, это правильное направление. Но граждане должны понимать, что работа за компьютером сопряжена с определенными рисками по зрению», — сказал Нилов.

По его словам, с одной стороны, эти изменения правильны, потому что порой работодатели формально подходили к проведению медосмотров, но с другой стороны, у врача-офтальмолога сотрудник может проверить свое зрение более детально.

Напомним, что с этого года работающие россияне имеют право на оплачиваемый работодателем день для прохождения диспансеризации.

Воспользоваться этой возможностью сотрудник может один раз в три года.

Люди, чей возраст достиг предпенсионного, могут уходить на медицинское обследование с сохранением заработной платы дважды в год. Для получения такого выходного требуется написать письменное заявление и согласовать с начальством дату диспансеризации. Подтверждать документами поход в медицинское учреждение необязательно, отметили в ведомстве.

В конце 2018 года сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru провел исследование, в ходе которого выяснил, что более 75% россиян не оформляют официальный больничный лист. Люди боятся потерять работу и остаться без средств на жизнь и на уплату кредитов. Вместо этого они берут отпуск за свой счет или ходят на работу больными.

«Только 8% россиян всегда болеют дома. 77% не берут «больничные» и ходят больными на работу», — говорится в материалах компании. Доля сотрудников компаний, которые предпочитают «официально» заболеть и не выходить на работу не достигает даже 10%.

Данные Фонда социального страхования говорят о том, что с каждым годом россияне все меньше берут больничные.

Так, если в 2016 году речь шла о почти 40,5 млн больничных листов, то в 2017 году было выдано уже около 40 млн листов нетрудоспособности, оформленных в бумажном и электронном виде.

Как рассказали ранее «Газете.Ru» в ФСС, за 9 месяцев 2018 года было выдано в общей сложности всего 30,3 млн больничных. По состоянию на 8 ноября на территории РФ сформировано менее 3,7 млн листов нетрудоспособности в электронном виде.

Болеть сегодня дорого.

Первые три дня временной нетрудоспособности работника, например, в случае травмы, оплачиваются за счет средств работодателя, остальные за счет ФСС. Страхователь назначает пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 календарных дней со дня обращения за его получением.

Согласно законодательству, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, которые предшествовали году, когда сотрудник взял больничный. В случаях, когда у человека отсутствует заработок за это время или он был ниже минимального размера оплаты труда, за средний заработок принимается размер «минималки» по России, установленный на тот период, когда был взят больничный. К тому же выплаты облагаются подоходным налогом в размере 13%.