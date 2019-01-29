«Возмутительное видео»: за что уволили замглавы «Росгеологии»

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Руслана Горринга. Главе госхолдинга Роману Панову объявлен выговор, сообщили в пресс-службе министерства.

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в «Росгеологии» проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор»,

— сказала «Интерфаксу» глава пресс-службы министерства Наталья Хлопунова.

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В «Росгеологии» сообщили, что была «проведена проверка информации, появившейся в СМИ в отношении первого заместителя генерального директора Р. И. Горринга».

«Подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено», — отмечается в сообщении компании. «В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут», — уточнили в «Росгеологии».

Позже в пресс-службе «Росгеологии» также заявили, что Кобылкин не мог снять Горринга с поста и объявить выговор Панову из-за должностной иерархии. «Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании», – говорится в сообщении «Росгеологии» (цитата РБК).

Холдинг «Росгеология» был создан в 2011 году. Он объединяет государственные геологоразведочные предприятия России. 100% холдинга принадлежит государству в лице Росимущества, а решения по его управлению принимает правительство РФ. Роман Панов является руководителем компании с 2013 года.

Ранее Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал отрывок из стрима Горринга на «Твиче» (Twitch — видеостриминговый сервис, специализируется на компьютерных играх).

Во время одной из игр Горринг говорил на видео с использованием ненормативной лексики, оскорблял других игроков, в том числе угрожая физической расправой.

Играл Горринг в PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы). Ругался он, расстроившись, что у него украли автомат SCAR. При этом он сделал своеобразное признание, что «рос среди урок».

Кроме того, чиновник говорил о неуставных отношениях со своими подчиненными. На одном из видео в кадре мелькает девушка, лица которой не видно. Горрринг вынуждает ее рассказать, как он ее «уволил, а потом взял обратно». Девушка рассказывает, что причиной ее «наказания» стало то, что она купила Горрингу билет на самолет в бизнес-класс вместо первого, спустя две недели тот ее «помиловал» и отправил работать в филиал с наставлением докладывать ему о происходящем там.

«А ты, получив ... зарплату, забыла, ..., главную задачу — стучать мне. Ты че ..., я сейчас тебя уволю», — кричит он.

На видео Горринг также рассказывает о предстоящей встрече с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном.

«Я в среду еду с шефом к Михельсону. Знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире», — говорит он.

Руслан Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 года, первым заместителем гендиректора компании он стал в октябре 2018-го. Горринг родился в 1978 году, закончил Военный университет Минобороны РФ, до 2011 года служил в ВС РФ.

В 2011-2014 гг. занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. Между тем

после данного инцидента Минприроды не исключает проверку всего топ-менеджмента «Росгеологии».

«Если потребуется, службы проверят всех», — сказали ТАСС в Минприроды, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова допустила проверку всей финансово-хозяйственной деятельности «Росгеологии».

«Будет проверен весь блок финансово-хозяйственной деятельности», — сказала она.

Интересно, что

в настоящий момент сайт самого холдинга не работает. По данным ТАСС, он подвергся хакерской атаке.

Ругаться матом у себя дома — не нарушать закон, перед собственным компьютером топ-менеджер мог делать все, что угодно, считает гендиректор кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая.

«Когда человек у себя за закрытой дверью играет и матерится, мне кажется, это его личное дело. Каждый решает для себя, принесет ли это какой-то экономический вред компании. Не думаю, что сейчас поставщики прямо отменят все контракты, кто-то перестанет с ними из-за этого сотрудничать», — цитирует эксперта «Коммерсант».