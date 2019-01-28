В погоне за инфляцией: ветеранам и инвалидам повысили пособия

Ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми повышается размер пособий. С 1 февраля выплаты этим категорий граждан будут проиндексированы на 4,3%, отмечается в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

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«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2019 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

«Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,

- указывается в документе.

В минувшем году аналогичная индексация составляла 2,5%.

Между тем, по данным Росстата, годовая инфляция в прошлом году составила 4,3%. В этом году показатель ожидается еще больше.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5%, на пике в течение года она может подниматься и до 6%. В 2020 году, по расчету регулятора, инфляция вернется к показателю «вблизи четырех процентов».

С начала года рост потребительских цен уже составил 0,9%. Во многом это следствие повышения НДС с 18% до 20%. За неделю с 15 по 21 января инфляция составила 0,2%.

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что рост годовой инфляции будет сохраняться в течение первого квартала 2019 года.

«У нас годовая инфляция еще будет ускоряться некоторое время в течение I квартала.

Я говорил о том, что мы прошли пик ускорения инфляции», - сказал он.

«Если говорить о инфляционной динамике дальше, то мы видим, что у нас и на финансовых рынках, на валютном рынке ситуация существенно улучшилась, поэтому это будет позитивно влиять на инфляционную динамику, сдерживать ее. Мы видим серьезное замедление кредитования, которое началось уже в конце прошлого года. Очевидно, что это также будет сказываться на величине совокупного спроса, тоже будет сдерживающим фактором для инфляции», - пояснил он.

Для населения же более показательна другая статистика.

Реальные доходы населения России продолжают падать пятый год подряд, и в 2018 году снижение составило 0,2%. Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи.

При этом в 2018 году ускорился рост среднемесячной начисляемой заработной платы. В номинальном выражении речь идет о 43 400 рублей, что к 2017 году больше на 9,9%. Если посмотреть динамику 2017 года к 2016 году, то речь идет о росте на 6,7%. Реальные зарплаты выросли на 6,8%. По итогам 2017 года показатель увеличился только на 2,9%.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России прогнозировала, что

в 2019 году темп роста заработной платы будет 6,1%, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%.

% При этом уровень бедности в РФ, по данным того же Росстата, за 9 месяцев 2018 года составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%).

Напомним, что до 2024 года президент России поставил цель снизить уровень бедности в два раза.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, чтобы уровень бедности в стране стал нулевым, россиянам не хватает суммарно порядка 750-800 миллиардов рублей.

«Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей — 20 миллионов человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 миллиардов рублей», — отметил он.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.