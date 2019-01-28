Без ограничений: с компании Дерипаски сняли санкции

Минфин США принял решение снять санкции с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», но при этом все санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски «продолжают действовать». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Напомним, что «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали под санкции США в начале апреля 2018 года. Американский Минфин требовал от бизнесмена отказаться от контроля над компаниями и передать их управление в руки независимых директоров. Дерипаска вынужден был пойти на этот шаг.

Бизнесмен должен был снизить долю в En+ с 70% до 44,95%. Часть акций должны были быть переданы в залог ВТБ или любой другой структуре, одобренной минфином США, другие — в неназванный благотворительный фонд. Ни от одной из этих сделок он не должен получить финансовой выгоды. Голосующие права Дерипаски в En+ должны быть ограничены 35% акций. Остальные голоса должны перейти в специальный траст, который будет обязан голосовать так же, как большинство акций, принадлежащих другим акционерам. Бизнесмен сохранит только 0,01% для прямого участия в «Русале».

В сообщении американского Минфина добавляется, что в соответствии с условиями исключения из санкционного списка, составленного подразделением американского министерства финансов OFAC, компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

«Эти действия гарантируют, что большинство директоров в советах директоров En+ и «Русала» будут независимыми директорами, включая американских и европейских лиц, у которых нет бизнеса, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или любым другим лицом под санкциями, и что независимые американские лица имеют значительную долю голосующих акций En+», - говорится в документе.

На фоне новости акции «Русала» на Гонконгской бирже подорожали на 4,7%.

Ранее «Русал» уведомил, что совет директоров избрал нового председателя. Им стал французский экономист Жан-Пьер Тома. До этого он занимал пост независимого неисполнительного директора компании.

Новый председатель совета директоров ранее занимал пост спецпредставителя экс-президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества России и Франции. Так что в какой-то степени Тома можно считать другом России.

Прежний глава совета директоров немец Матиас Варниг покинул должность 26 декабря. Он был председателем с октября 2012 года.

Выход компаний Олега Дерипаски из-под санкций США должен был состояться после 18 января. 19 декабря управление по контролю за зарубежными активами минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) направило уведомление, что снимет санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку Дерипаска согласился выполнить ряд требований, в Конгресс.

«Русал», «Евросибэнерго» и En+ попали под санкции потому, что ими управлял Дерипаска, и после того, как они избавятся от его контроля, нет оснований сохранять ограничительные меры, объяснял министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с членами конгресса. Мнучин подчеркнул, что компании взяли на себя обязательства предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности». Но минфин США будет следить за ними, чтобы убедиться в том, что Дерипаска утратил контроль.

Ранее стало известно, что европейские дипломаты поддержали возможный вывод компаний Олега Дерипаски En+ и «Русала» из-под санкций США. Письмо к американским сенаторам подписали послы Австрии, Великобритании, Германии и Франции, а также Ирландии, Италии и Швеции. К ним также присоединился глава представительства Евросоюза в США.

«Мы приветствуем недавние действия казначейства в отношении представления конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и «Русала» из санкционного списка», — говорится в тексте.

По мнению евродипломатов, ограничительные меры в отношении этих компаний могут негативно отразиться на алюминиевой отрасли в глобальном масштабе.

«С тех пор, как были введены санкции, глиноземные и алюминиевые заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании столкнулись с повышением цен и значительными трудностями в обеспечении их текущей деятельности, заключении новых договоров купли-продажи и перезаключении существующих контрактов с давними покупателями», — говорится в документе.