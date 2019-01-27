Закрыть «Северный поток — 2»: США провели новую атаку

США потребовали от Евросоюза предпринять активные действия против «Северного потока — 2». Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на чиновника в Белом доме.

«Мы хотим, чтобы проект был остановлен <…> Настало время для действий», — цитирует издание сотрудника американской администрации.

При этом в Вашингтоне уверены, что союз обязан обеспечить «бесперебойные поставки газа через Украину».

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Напомним, проект «Северный поток — 2 предусматривает прокладку двух нитей газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от России до Германии. США выступают против проекта, поскольку заинтересованы в экспорте своего СПГ в Европу.

Впрочем, европейские страны не торопятся действовать по указке США.

Так, президент Австрии Александер Ван дер Беллен недавно прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2», сообщало издание Standard.

По его словам, США оказывают давления на ЕС из-за данного проекта, а к странам Евросоюза относятся «как к колониям».

Строительство газопровода одобряет подавляющее большинство немцев, свидетельствуют данные обнародованного недавно опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

Согласно им, 67% немцев не разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что новый газопровод сделает Германию зависимой от России. 73% респондентов одобряют строительство газопровода, 16% выступают против.

Германия не будет вмешиваться в строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на недовольство проектом США и ряда других европейских государств, заявил недавно министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер.

Наряду с США, активно против проекта выступает Украина, которая боится потерять прибыль от транзита российского газа.

В прошлом году коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен.

Украина намерена взыскать с России убытки, которые Киев понесет из-за простоя своей ГТС, пояснял Витренко. Убытки оценены в $12 млрд.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал Россию выплатить Украине $2,56 млрд за непоставку газа в рамках договора. «Газпром» потребовал его полную отмену. В свою очередь «Нафтогаз» подал иск на $12 млрд с требованием пересмотреть тариф на транзит топлива в 2018-2019 годах.

При этом в Киеве уверены, что в конечном итоге Москва будет договариваться.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко на днях заявила в эфире интернет-канала UMN, что России придется заключить соглашение с Киевом по транзиту газа. По ее словам,

Москва будет вынуждена прийти к соглашению с Киевом по транзиту газа, так как «знаменитый и дорогой» газопровод «Северный поток — 2» не построят в ближайшее время.

«Им [российской стороне] все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала Бойко.

Замминистра подчеркнула, что чем дольше Россия «тянет» с решением, тем «сложнее» пройдут финальные переговоры.

Также против проекта «Северный поток — 2» выступают Польша, Литва и Латвия.

Так, выступая в Давосе, президент Литвы и глава МИД Украины выразили разочарование тем, что Берлин поддерживает строительство нового газопровода.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, в частности, указала в интервью агентству dpa, опубликованному в пятницу, 25 января, что Россия всегда использует энергию как политический инструмент для расширения влияния.

«Поэтому мы удивлены, что в Германии проект находит так много поддержки. Для нас ясно, что увеличение энергетической зависимости от России влечет за собой усиление политической зависимости», — заявила Грибаускайте во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Москва ранее неоднократно поясняла, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Инвестиции «Газпрома» в строительство «Северного потока — 2» в 2019 году составят 53,175 миллиарда рублей. Строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Как заявил на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» невозможно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польские СМИ.

По словам политика, Россия является мировой державой, а Германия обладает четвертой в мире экономикой, поэтому запретить им что-либо нелегко.