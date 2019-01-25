Очень деньги нужны: Трамп приостановил рекордный шатдаун

Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Розовом саду Белого дома.

«Я очень рад объявить сегодня о том, что мы договорились», — подчеркнул американский лидер, говоря о диалоге между исполнительной и законодательной ветвями власти, направленном на урегулирование бюджетного кризиса.

По словам американского президента, он в ближайшее время подпишет законопроект, который позволит возобновить работу нашего правительства на три недели, до 15 февраля.

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«Я прошу лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла немедленно внести на рассмотрение это предложение», — отметил Трамп.

В случае не согласия с ним демократов, Трамп угрожает, что введет 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой.

«Позвольте мне сказать совершенно ясно: у нас действительно нет выбора, кроме как выстроить мощную стену или установить стальной барьер.

Если Конгресс не пойдет с нами на справедливую сделку, то 15 февраля либо вновь будет приостановлено финансирование работы правительства, либо я воспользуюсь полномочиями, которые у меня имеются в соответствии с [национальными] законами и конституцией США, чтобы урегулировать эту чрезвычайную ситуацию. Мы добьемся укрепления безопасности», — заявил глава Белого дома.

Работа правительства США была частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств. В качестве причины этого указывалось то, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета.

Так, Дональд Трамп захотел включить в бюджет средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Администрация США требовало на это $5,7 млрд. Между тем демократы выступили против выделения на это денег из казны. Они опасаются проникновения в страну мигрантов.

При этом они даже не согласились на возведение стены только в критически важных районах границы, а не по всей ее длине, как президент хотел ранее.

Нынешний бюджетный кризис в США побил все рекорды по продолжительности. Он длился 34 дня.

При этом в результате шатдауна примерно четверть федеральных ведомств США работают с 22 декабря 2018 года по сокращенному графику. В результате без жалования более месяца остаются около 800 тысяч американских госслужащих.

Продолжающийся в США рекордный по продолжительности шатдаун негативно отразился на функционировании научных организаций и проведении исследований, чья работа финансируется государством.

При этом особенно печальной оказалась ситуация в государственных агентствах, которые оказались почти полностью закрыты, — таких как NASA. На днях 181 научный сотрудник из пяти исследовательских центров агентства был вынужден уйти в отпуск из-за отсутствия финансирования.

По той же причине, например, на прошедшей в начале месяца ежегодной встрече Американского астрономического общества в Сиэттле не было ни одного представителя NASA. Также шатдаун заставил многих ученых отменить давно запланированные научные экспедиции.

Между тем согласно расчетам аналитика S&P Global Бет Энн Бовино, в среднем, прямой и косвенный ущерб от каждой недели шатдауна составляет около 1,2 миллиарда долларов. То есть четыре недели закрытия правительства обошлись почти в $5 млрд.

При этом, по оценке самого Белого дома, в неделю экономика США теряет 0,13 п.п. в темпах экономического роста из-за невыполнения госконтрактов и меньшего потребления чиновников и их семей.

Такой продолжительный шатдаун уже подкосил рейтинг президента страны Дональда Трампа. Как сообщила на днях газета Politico со ссылкой на результаты опроса, опубликованного 23 января, 57% респондентов не согласны с действиями американского лидера в ситуации с приостановкой работы федерального правительства из-за разногласий с Конгрессом.

Между тем такого рода кризисы случаются в США регулярно.

По словам Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом Финанс», шатдаун в США добавил позитива российскому рынку. Он стимулировал рост интереса со стороны нерезидентов к спекулятивным покупкам относительно дешевых рублевых активов, говорит эксперт.

Так, российская валюта на этой неделе пробивала отметку в 66 рублей за доллар, уходя ниже. Впрочем, c 26 января официальный курс доллара, по данным ЦБ, составил 65,92 рубля.