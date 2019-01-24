«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными», а работа по взысканию неоплаченной суммы не останавливалась.

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«Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили жителям Чечни, — приводятся слова Кадырова на сайте главы и правительства Чечни. — Окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». А она охватывает период продолжительностью девять лет».

Глава региона отметил, что суд «не списал ни одного рубля».

Кадыров указывает, что в «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было четкого учета реальных потребителей. «Договора в большинстве случаев составлялись без ведома населения. При этом в списках «потребителей» оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы Чечни и страны, а также лица, погибшие в период военных действий», — говорит он.

Глава Чечни отмечает, что не было уточнено число реальных потребителей газа: «На несуществующие, нежилые дома, погибших или выехавших граждан начислялась задолженность за непотребленный газ».

Кроме того, тогда не было газовых счетчиков, а «огромной проблемой оставались потери при транспортировке газа».

Факты необоснованных начислений имели место как в послевоенный период начала работы региональной газовой компании, так и во время искусственного завышения результатов работы компании, пишет Кадыров. При этом он отмечает, что с июня 2018 года компании удалось снизить потери газа на 8,4%, или на 270 млн куб. м.

«Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа. Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню», — заключает он. — У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться».

Ранее стало известно, что Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Данное решение было опубликовано на сайте прокуратуры Чеченской республики, которая выступала истцом по этому делу.

Требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность и могли повлечь за собой протесты, отмечают в ведомстве.

Прокуратура признала, что задолженность является безнадежной, а попытки ее взыскать создавали в обществе социальную напряженность. Однако самостоятельно местным отделением «Газпрома» документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, не составлялись.

По информации РИА «Новости», пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал решение суда справедливым, добавив, что оно основано на сложившихся реалиях.

Позднее Генеральная прокуратура России сочла необоснованным иск прокуратуры Чеченской Республики о списании долгов населения за газ. «Генеральной прокуратурой РФ поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции», — сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что поданный ранее прокуратурой республики иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истек срок исковой давности, необоснован: «в соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности», такая задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания». При этом организована служебная проверка местной прокуратуры.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев назвал решение грозненского суда списать долги жителей Чечни за газ противоречащим действующим нормам права.

По его словам, срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось.

«Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности»,

— сказал во вторник, 22 января, журналистам Голубев.

Между тем, как уточнили «Газете.Ru» в «Газпром межрегионгазе», техническое состояние множества объектов системы газораспределения Чеченской Республики, которые не находятся в собственности группы «Газпром», является неудовлетворительным, они нуждаются в проведении реконструкции с полной заменой газопроводов. В настоящее время «Газпром» совместно с Чеченской Республикой рассматривают возможные варианты проведения данных работ и механизмы обеспечения их финансирования.

При этом просроченная задолженность Чеченской Республики перед компанией составляет 13,3 млрд руб., что выводит ее в лидеры среди проблемных неплательщиков.

Ранее в «Газпром межрегионгазе» подсчитали все долги потребителей природного газа на территории РФ. На 1 декабря 2018 года просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа составила 137,7 млрд рублей.

«Долги в категории «Население» по последним данным превышают 35 млрд. Просроченная задолженность населения РФ за поставленный природный газ на 1 декабря 2018 года составила 37,9 млрд руб., Чеченской республики — 13,3 млрд руб.», — говорится в сообщении компании. Среди республик Северного Кавказа это наибольший показатель.

Основная же часть долгов приходится на предприятия. Здесь по количеству юрлиц, задолжавших за газ более 10 млн рублей, лидером является Московская область, следует из списка, опубликованного «Газпром межрегионгазом». На 1 декабря в области было 118 таких юрлиц. Сумма задолженности варьируется от десяти миллионов до более 1 млрд рублей.