Год страданий: что происходит с российской экономикой

Экономика России демонстрирует неплохие результаты. В прошлом году промышленное производство выросло на 2,9% против 2,1% в 2017-м. Плюс показали все сектора — добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также водоснабжение и водоотведение.

Реклама

Добыча показала самый впечатляющий рост — 4,1%, а обработка выросла на 2,6%.

Солидный плюс показало производство продуктов питания (например, мяса выпущено на 12,4% больше), потребительских товаров, легковых автомобилей и автобусов (плюс 15,3% и 17,5%) и пр. Более чем в полтора раза подскочил выпуск электровозов и пассажирских вагонов — их сделано 354 и 1,5 тыс. штук.

Как это ни странно, но на фоне американских санкций против «Русала» производство первичного алюминия в стране только выросло — на 14,5%.

Зато упал выпуск большинства стройматериалов — бетона, цемента, кирпича, секла, пластиковых труб. Это связано с продолжением сокращения объемов жилищного строительства в стране.

Хорошие данные по промпроизводству — это не первая позитивная экономическая новость. Накануне Минфин рассказал, что свел с профицитом федеральный бюджет в 2018 году. По итогам года доходы превысили расходы почти на 2,8 трлн руб. или 2,7% ВВП.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что совокупные доходы бюджета за 2018 год выросли на 29%, что связано с увеличением поступлений от нефтегазового сектора (на 51% до 9 трлн руб. на фоне повышения цен на нефть и ослабления рубля) и прочих секторов (на 15% до 10,4 трлн руб.).

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января — декабря 2018 года составила $70,01 за баррель, сообщал ранее Минфин РФ. Это на 32% выше уровня 2017 года ($53,03 за баррель).

Но все это нефтяное богатство ушло не в инвестиции или зарплаты, а попало в резервы, при этом правительство еще и сократило фактические расходы федерального бюджета на 100 млрд руб.

Высокие нефтяные цены позволили России установить еще один рекорд. По оценке Банка России, профицит счета текущих операций достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил $114,9 млрд. Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс — положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза до $194,4 млрд.

ЦБ в среду сообщил также и росте прибыли банковского сектора. В 2018 году она увеличилась до 1,3 трлн рублей с 0,8 триллионов в 2017 году. При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Но все эти позитивные новости лишь часть общей картины, которая далека от позитивной. Темпы роста ВВП по итогам прошлого года будут на уровне 1,8%, и это совсем не тот результат, который нужен России. Задача стоит выйти на среднемировые темпы, а это более 3% в год.

В этом году, Минэкономразвития ждет снижение темпов роста до 1,3%. При этом повысится инфляция с прошлогодних 4,3% до 5-5,5%, прогнозировал ЦБ.

Эксперты также обещают продолжение стагнации, хотя оценки на этот год даже лучше, чем у Минэка. Рост экономики в 2019 году составит 1,6% и 1,7% в 2020-м. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Стагнации будут способствовать недостаточное кредитование бизнеса, низкий уровень инвестиций, уязвимость банковского сектора и умеренно консервативная фискальная политика, отмечается в докладе.

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2019 года с 18% до 20% может усилить инфляционное давление, сократить уровень потребительских расходов и предотвратить смягчение кредитно-денежной политики.

Международные санкции остаются источником нестабильности, что препятствует инвестициям и ведет к росту финансовых издержек, считают в фонде.

Проблемой для России остается тот факт, что реальные располагаемые доходы населения не растут. За 11 месяцев прошлого года они увеличились только на 0,4%, а если включить в расчет единовременную выплату в 5 тыс. руб., которую правительство выдало пенсионерам в начале 2017 года, то доходы сократились на 0,1%.

Реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. Инфляция, как уже отмечалось, ускорилась, растут также и налоги, и платежи по процентам по кредитам. Население продолжает наращивать долги — по оценке ЦБ, на 1 декабря 2018 года задолженность домохозяйств достигла очередного рекордного уровня в 15,9 трлн руб.

Что касается налогов, то, как подсчитал недавно Росстат, их доля в 2017 году достигла 6,8% в общем объеме денежных расходов населения. Это максимальный показатель с 1997 года.

Формально, правительство ставки для населения не повышает. Оно действует тоньше. Например, с помощью перехода на кадастровую стоимость при исчислении налога на имущество. Это привело к резкому скачку фискальной нагрузки.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), если в 2013 году граждане заплатили 22 млрд руб. налога на имущество, то в 2017-м почти в семь раз больше — 144,7 миллиарда.

Чуть менее агрессивно власти корректировали фискальную политику в области транспорта и земли. Но и тут нагрузка существенно возросла. С 2013 года в 1,6 раза выросли сборы транспортного налога с физических лиц (до 127,6 млрд рублей) и в 1,2 повысились поступления от земельного налога (до 186 млрд рублей).

Полных статданных за прошлый год пока нет, но, судя по оперативной налоговой статистике, расходы по этой статье снова вырастут. В частности, от налога на имущество физических лиц в январе-ноябре 2018 года поступило 46,3 млрд. рублей, или на 16,7% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.

Несмотря на то что специалисты полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6%, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.

Отечественные предприниматели, с учетом всех этих тенденций, не ждут ничего хорошего от 2019 года. По данным исследования International Business Report сети Grant Thornton, российский бизнес вошел в тройку наименее оптимистичных в оценке перспектив национальной экономики на ближайший год.

В итоговом списке Россия оказалась на третьем месте с конца, уступив звание самых пессимистичных лишь Южной Корее и Японии. В числе тех, кто без особой надежды смотрит на перспективы родных экономик, оказались также бизнесмены из Турции и Таиланда.