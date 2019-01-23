«Нечего сберегать»: почему россиян не спасет рекордная ставка

Потратили все в 2018 году

В 2019 году власти, казалось, сделали все, что могли, чтобы заставить россиян сберегать, а не тратить. Так, в прошлом году, когда только стало известно о том, что НДС повысят до 20% с 2019 года, россияне стали активно покупать товары длительного пользования, торопясь сделать покупки до разгона инфляции. Для этого они активно брали кредиты.

«В 2018 году темпы роста кредитования физических лиц заметно опережали темпы роста вкладов»,

— говорит Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

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За январь-ноябрь 2018 года объем вкладов населения вырос на 3,5% с 20,64 трлн рублей до 21,365 трлн рублей (всего, по данным Росстата на 1 декабря, накопления россиян составляют 32,2 трлн рублей без учета валютных вкладов), объем кредитной задолженности физических лиц — на 21%, с 12,135 трлн рублей до 14,69 трлн рублей.

«Таким образом, стоит констатировать, что россияне в 2018 году следовали совсем не в сберегательной модели поведения», — говорит эксперт.

В 2018 году было отмечено не только рекордное снижение процентных ставок, но и возвращение отложенного спроса 2015-2016 годов, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Кроме того, именно в прошлом году выросли опасения наших граждан насчет ухудшения ситуации в 2019-м, добавляет он.

«Риски заметного снижения уровня жизни из-за возросшей налоговой нагрузки, падения реальных располагаемых доходов, опасения, что из-за возможного существенного обесценивания рубля заметно подорожают импортные товары и продукты — все это привело к тому, что в прошедшем году наши сограждане охотно тратили деньги, причем зачастую заемные средства», — добавляет эксперт.

Как видно из выходящей сейчас статистики, ожидания россиян по поводу разгона инфляции в этом году не подвели.

Так, по данным Центробанка, в декабре прошлого года годовая инфляция составила 4,3%. Рост цен по итогам января ускорится до 5%, рассказал на прошлой неделе глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в ходе Гайдаровского форума.

Время отдавать долги

В этом году мотивировать россиян не трать, а сберегать должна растущая ставка по депозитам. В декабре прошлого года Банк России в очередной раз поднял ключевую ставку денежного рынка, доведя ее до 7,75% годовых. За этим последовало повышение ставок коммерческих банков по кредитам и депозитам. В частности, ведущие российские банки подняли ставки по кредитам на 0,5-1,2 п.п. При этом ряд законодательных инициатив в этом году приведет к еще большему увеличению ставок по кредитам.

Так, введение эскроу-счетов на рынке строительства может привести к росту ставок по ипотеке, заявил 23 января, в среду, глава Сбербанка Герман Греф.

При этом, как видно из статистики, рост ставок по депозитам продолжается и сейчас. Так, за первую декаду января средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения выросла на 1 п.п. до 7,529% годовых,

следует из сообщения, опубликованного на сайте ЦБ.

Рост ставок продолжился и во второй декаде января и, хотя и был символичным, но в итоге максимальная ставка составила 7,55%.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что это не предел.

Так, как отмечал аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в начале 2019 года может вырасти до 8%.

Все эти факторы подталкивают граждан сберегать, отмечают эксперты.

Теперь часть россиян начинают постепенно переходить к модели накопления, создавая для себя и своей семьи определенный «резерв» на случай действительного ухудшения ситуации, говорит Коренев.

В ближайшие годы наши соотечественники вынуждены будут перейти на сберегательную модель поведения, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. На это будет влиять ряд факторов: снижение уровня доходов населения, отказ со стороны правительства от ряда льгот и субсидий, изменения налогообложения.

По его словам,

рядовой потребитель будет вынужден поубавить аппетиты в отношении покупок туристических путевок, дорогой бытовой техники, а также развлечений.

«Продавцы этих услуг в свою очередь будут искать новые подходы, но от роста цен не откажется никто», — уверен он.

Эту тенденцию подтверждают и российские туроператоры. В 2019 году они ожидают снижение спроса на туристические путевки, сообщила, в частности, на этой неделе Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры связываю это со снижением доходов населения России и с падением среднего чека. Это в свою очередь приведет к сокращению спроса на путешествия, так как туризм — услуга не первой необходимости, заявили о АТОР.

Между тем, по словам Жарского, вряд ли банкам стоит рассчитывать на активность населения в плане вкладов, поскольку наращивать объемы сбережений особо не из чего. Так, по данным ЦБ, норма сбережений населения (соотношение личных накоплений к доходу) во второй половине прошлого года снизилась до значений существенно ниже уровней 2013–2014 годов.

«Население активно финансировало покупки за счет кредитования и расходование накоплений и в этом году, скорее всего, продолжит»,

— говорит эксперт.

Судя по опросам банков, кредитные организации и сами не надеются, что удастся заставить россиян копить на вкладах.

«Рост ставок по вкладам вряд ли поможет россиянам перейти на сберегательную модель поведения, так как в целом большей части населения попросту нечего сберегать, у них растет сумма кредитов, а рост реальных зарплат в принципе сильно отстает от ускоренного роста инфляции. Сейчас нельзя сказать, что россияне начали сберегать деньги. Напротив, с ростом цен россияне стали больше тратить», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что в первом полугодии 2019 года реальные доходы населения могут даже упасть.