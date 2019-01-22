Газовая амнистия: сколько простили Чечне

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев назвал решение грозненского суда списать долги жителей Чечни за газ противоречащим действующим нормам права.

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«Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств, и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», — сказал 22 января журналистам Голубев.

Кроме того, он пояснил, что долги жителей Чечни возникли «в связи с низкой платежной дисциплиной населения», а не войной.

Принятое судом первой инстанции решение о списании задолженности за газ жителям Чечни противоречит действующим нормам права и будет воспринято добросовестными плательщиками, как несправедливое, - заявил Голубев.

«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», - добавил он.

Также во вторник была уточнена и подтверждена сумма задолженности за газ жителей Чечни. Представитель «Газпром межрегионгаза» сообщил, что речь идет о долге в 9,353 млрд руб., который накопился за период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015-го, пишет РБК.

Таким образом в компании прокомментировали заявление компании «Газпром межрегионгаз Грозный», чей топ-менеджер Рустам Амерханов сказал агентству ТАСС об отсутствии суммы задолженности в судебном документе. В «Газпром межрегионгаз» указали, что хотя цифры нет в резолютивной части решения, она присутствует в мотивировочной.

Ранее «Газпром межрегионгаз» заявил, что компания намерена обжаловать данное решение суда в Чечне.

«Газпром» планирует выяснить, какой период для списания учитывался в решении суда. «Будем подавать апелляцию. Это наши средства, [абоненты] потребили газ на эти деньги. Вообще у нас задолженность [по срокам] по-разному везде, где-то десять, где-то пять-шесть лет, нет конкретного периода. Поэтому мы хотим подать в суд апелляцию, чтобы выяснить, как все это делалось», — говорил Амерханов.

Прокуратутра начинает газовую атаку

Сумма в 9 млрд руб. изначально упоминалась в сообщении прокуратуры Чечни, которое было опубликовано 16 января.

Ранее в Грозном Заводской районный суд удовлетворил иск прокуратуры Чечни к «Газпром межрегионгаз Грозный», сообщается на сайте прокуратуры.

Прокуратура провела проверку и установила, что компания, нарушая закон и внутриведомственный приказ, не составляла документы, необходимые для списания долгов с жителей города. В результате долг стало невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд. руб., в установленном порядке не была списана», — говорится в сообщении. Суд обязал ответчика списать задолженность для населения.

Власти пока не решили, как решить проблему долгов. С одной стороны, понятно, что они безнадежны. С другой стороны, если долги простить, будет создан негативный прецедент, который повлияет на имидж власти.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос списания долгов Чечни является «чрезвычайно сложным» и официальная позиция пока не сформулирована.

«В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ», — сказал Песков. Он добавил, что при решении этого вопроса надо учитывать как интересы компаний, так и интересы граждан.

Долговая амнистия

После новостей из Чечни в Госдуме начались разговоры о том, что и другие регионы имеют право на такие «поблажки». Например, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать все невозвратные долги за коммунальные услуги по примеру Чеченской республики, о чем он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, невозвратные долги нужно списать с россиян не только в Чечне, а во всех регионах. Он уточнил, что речь идет о невозвратных долгах, которые возникли более трех лет назад.

«При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», — пояснил Куринный. Поэтому, считает депутат, списать долги сразу со всех россиян проще, чем устраивать ради этого «огромные судебные процессы».

Чувашская Республика и Смоленская область вслед за Чечней уже попросили списать им долги за газ. Аналогичные шаги по списанию коммунальных долгов могут быть предприняты в Свердловской области.

«Фактически социально-экономическая ситуация сегодняшнего дня давно перевела тему платежей за ЖКХ из рыночных отношений в социально-политические. Просто прокуратура в Чечне впервые признала это де-факто. Поэтому логично, что, обратив на это внимание, другие регионы начали говорить «мы тоже хотим»», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Ионин.

При этом, по его словам, после такого резонанса власти будет проще пойти на отмену решения в Чечне, чем объяснять другим регионам, почему где-то можно не платить, а где-то — нельзя.