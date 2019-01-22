Без Трампа и Мэй: что решит элита в Давосе. LIVE

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Почему Дерипаска променял заснеженный Давос на ледяной Байкал остается только гадать. СМИ заговорили об атмосфере нерукопожатности вокруг российской делегации на давосском форуме. Даже разрешив российским бизнесменам из черного санкционного списка приехать на форум, его организаторы попросили, по неофициальной информации, не контактировать с делегацией из США. Но, похоже, настроение Дерипаске подпортило не только это обстоятельство.
«Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — написал Дерипаска на своей странице в Instagram под фотографией зимнего озера. Представители Дерипаски ранее сообщили «Газете.Ru», что не комментируют тему Давоса.
Про Дерипаску, находящегося под санкциями США, FT просто сообщила, что ему разрешили участвовать в форуме. После ультиматума, прозвучавшего из российского правительства. Но в понедельник вечером Дерипаска преподнес сюрприз.
Газета Financial Times накануне форума посвятила ему большую статью с тремя фотографиями: лидера КНР господина Си, соучредителя Фэйс Facebook, Марка Цукерберга и совладельца «Русала» Олега Дерипаски. Про китайского лидера было сказано, что он принимал участие в ВЭФ в 2017 году, но в этот раз не приехал. Цукербергу припомнили, что ФБ нередко служит инструментом распространения фейковых новостей
Размер взносов, дающих право на участие в ВЭФ, определяется индивидуально, от десятков тысяч долларов до нескольких сотен. Расходы на питание и проживание оплачиваются отдельно. Сутки в местных и близлежащих к Давосу отелях стоят до полумиллиона рублей.
Нынешний форум 49-й. Первый прошел в 1971 году по инициативе профессора Женевского университета Клауса Шваба. Тогда форум назывался «Европейский форум менеджмента» и ограничивался, соответственно, европейской повесткой. Впрочем мероприятие быстро стало элитарным. Настолько, что пришлось вводить для представителей бизнеса членство и немалые взносы.
В швейцарской деревушке Давос стартует ВЭФ — Всемирный экономический форум, на который собралась политическая и бизнес элита из 110 стран. Правда, в этом году форум проигнорировали многие известные политики и бизнесмены, что неизбежно снизило статус мероприятия.