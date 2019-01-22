Без Трампа и Мэй: что решит элита в Давосе. LIVE

Почему Дерипаска променял заснеженный Давос на ледяной Байкал остается только гадать. СМИ заговорили об атмосфере нерукопожатности вокруг российской делегации на давосском форуме. Даже разрешив российским бизнесменам из черного санкционного списка приехать на форум, его организаторы попросили, по неофициальной информации, не контактировать с делегацией из США. Но, похоже, настроение Дерипаске подпортило не только это обстоятельство.